Lohduttomat kuvat kertovat Leijonien karmean pettymyksen

Leijonat pelasi erinomaisen turnauksen. Kanada kuitenkin vei finaalin jatkoerässä maalein 3–2.

Petri Kontiola kaapaisi kiekon aloitusvoiton jälkeen taaksepäin hyökkäysalueella, mutta Kanadan pelaaja pääsikin väliin. Siitä ylivoimahyökkäys vauhtiin ja hetken päästä ratkaisumaali Nick Paulin lavasta.

Näin pieniin asioihin ratkesi MM-kulta kolmella kolmea vastaan pelatussa jatkoerässä.

Leijonat pelasi erinomaisen turnauksen joukkueella, joka oli jälleen täynnä nimettömiä pelaajia. Saldona oli tällä kertaa MM-hopea, mutta Jukka Jalonen sai jälleen kerran pelaajistaan kaiken irti. Leijonat kaatui saappaat jalassa.

Pettymys oli raju, sillä Leijonilla oli erinomainen mahdollisuus uusia kahden vuoden takainen mestaruutensa. Suomi menetti johtonsa ottelun aikana kahteen kertaan, kun Kanada rokotti ylivoimalla.

– Todella huono fiilis. Jotenkin ei lohduta yhtään tämä mitali. Meillä oli sauma voittaa koko potti, mutta ei tullut nyt, Leijonien konkari Petri Kontiola, 36, kiteytti C Moren haastattelussa.

Saku Mäenalanen (vas.), Olli Määttä ja Petri Kontiola kallella kypärin finaalitapion jälkeen.

Kontiola oli lähellä kruunata uuden upean nousunsa huipulle maailmanmestaruuteen, mutta kultamitalia ei vieläkään tullut.

Hienon turnauksen pelannut Kontiola ei ole voittanut kunnioitettavalla ammattilaisurallaan ainoatakaan mestaruutta. Vuonna 2011 hän olisi ilman muuta kuulunut Leijonien kultajoukkueeseen, jos ei olisi loukkaantunut ennen turnausta.

– Olen kiitollinen siitä, että pääsin vielä mukaan. Ihan mahtava porukka, hän sanoi.

Hopea ei Leijonia paljon hymyilyttänyt.

Leijonien avausmaalin iski Mikael Ruohomaa. Petteri Lindbohm puolestaan vei Leijonat uudelleen johtoon kolmannessa erässä, jolloin kaikki näytti erinomaiselta.

Kanada kuitenkin nousi vielä rinnalle ja jatkoeriin Adam Henriquen maalilla.

Yksi Leijonien sankareista MM-turnauksessa oli maalivahti Jussi Olkinuora. Hän esiintyi tv-kameroiden edessä totutun tyynenä, vaikka mestaruushaaveet olivat juuri kariutuneet.

Olkinuora pelasi hyvin myös finaalissa.

Leijonien valmennusjohto joutui nyt juomaan tappion karvasta kalkkia. Jukka Jalonen (vas.), Mikko Manner ja Ari-Pekka Selin.

– Meillä oli turnauksen paras puolustuskalusto. Siksi on aika sääli, että jäi tyngäksi. Meillä oli kyllä ainesta, mutta tämä on jääkiekkoa, Olkinuora sanoi C Morella.

– Joskus kymmenen vuoden päästä voi hymyllä katsoa tätä mitalia.

Leijonat ei hävinnyt turnauksessa yhtään ottelua varsinaisella peliajalla.

– Olimme lähellä voittaa tänäänkin. Olen todella ylpeä jokaisesta joukkueen jäsenestä. Ei ole hauskaa hävitä jatkoerässä, Leijonien kapteeni Marko Anttila sanoi pettyneenä.

Anttila kertoi, mitä sanoi joukkueelle pukuhuoneessa hävityn finaalin jälkeen.

– Tuli sanottua muutama sana siitä, miten hienosti jokainen pelaaja toi itsensä tähän joukkueeseen ja joukkuehengen hyväksi. Se on meidän vahvuutemme. Lähelle päästiin. Kyllä se syö.

Oliwer Kaski (oik.) ja Kim Nousiainen.

Leijonat oli turnauksen paras joukkue viidellä viittä vastaan. Finaali ratkaistiin kuitenkin kolmella kolmea vastaan jatkoerässä.

– Se on pomppu sinne, pomppu tänne. Mutta sille ei mahda mitään, tilanne oli sama vastustajalle. Tämä olisi voinut kääntyä toiseenkin suuntaan. On tämä raastava tapa hävitä, Leijonien luottopuolustaja Olli Määttä päätti.