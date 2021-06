Kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen selittää – tästä syystä Kanada kaatoi Leijonat MM-finaalissa

Kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen niputtaa MM-finaalin. Leijonat koki karvaan tappion.

Leijonat hävisi katkerasti MM-finaalissa Kanadalle jatkoerässä lukemin 2–3.

Kiekkoasiantuntija Ismo Lehkosen mukaan Kanada pakotti Leijonat pois mukavuusalueeltaan. Siksi Leijonat ei pystynyt ihan parhaimpaansa.

– Kanada patisti Leijonat pelaamaan nopeaa jääkiekkoa. Leijonat meni rimaa hipoen taistellen monta kertaa jatkoon. Nyt rima putosikin alas. Erittäin hyvä jääkiekko-ottelu. Kanada oli hyvä.

Lisäksi Lehkonen listaa viisi tärkeää asiaa, jotka MM-turnaus opetti.

1. Jukka Jalosen joukkueen perintö

Jukka Jalosen valmennuspesti Leijonissa jatkuu vielä, mutta jo tässä vaiheessa voidaan puhua tärkeästä perinnöstä, jonka Jalonen suomalaiselle jääkiekolle jättää tämän turnauksen ansiosta. Se on puolustuspelaamisen kunnioittaminen. Nyt jokainen katsoja, jääkiekkotoimija ja toivottavasti moni junioripelaaja on ymmärtänyt, että puolustuspelaaminen on edelleen aivan valtavan tärkeä osa jääkiekkoa.

Toivottavasti jatkossa arvostamme entistä enemmän sekä henkilökohtaisia että viisikkotason puolustuspelitaitoja. Tässä turnauksessa olemme arvostaneet Hannes Björnistä, Olli Määttää, Atte Ohtamaata ja muita puolustuspelin taitajia. Tämä on valtavan hieno kehitys aikakaudella, kun digilaitteet täyttyvät highlight-koosteista ja kikkavideoista.

2. Nöyryys luistella omiin

Puolustuspelaaminen alkaa heti, kun kiekko menetetään hyökkäysalueella. Leijonat on ollut tässä turnauksessa erinomainen puolustusalueen puolustuspelissä. Yksi syy on se, että kaikille pelaajille on kristallinkirkasta, miten ja missä järjestyksessä puolustusalue täytetään. Leijonien hyökkääjät myös takakarvasivat todella ahkerasti ja helpottivat näin puolustajien työmäärää.

Ismo Lehkonen.

3. Aloitukset nousivat tikunnokkaan

Viimeistään tämän turnauksen aikana alettiin puhua painokkaasti aloitusten merkityksestä. Suomessa on perinteisesti oltu takamatkalla tällä pelin osa-alueella. Nyt aloittamisesta on tullut todella iso teema monelle sentterille. On alettu ymmärtää entistä paremmin, että aloituksissa on erinomainen mahdollisuus voittaa kiekonhallinta itselleen.

Kiekonhallinta vielä korostuu Leijonien pelitavassa. Hyökkäyspään aloituksista on myös erinomainen tilaisuus rakentaa maalipaikkoja sekä tasakentällisin että ylivoimalla.

4. Kiekottomien pelaajien työmäärä finaalissa

Leijonat hävisi Kanadalle kiekottomien pelaajien työmäärässä. Kun suunnanmuutos tapahtui jompaankumpaan suuntaan, Kanadan NHL-pelaajat olivat aina all in. Tämä toistui koko ottelun ajan.

Leijonilta vain yksittäiset pelaajat pystyivät vastaamaan Kanadan kiekottomien pelaajien kovaan luistelumäärään. Kanadalaisten suurin vahvuus oli vauhti, eikä Leijonat pystynyt hidastamaan peliä riittävän paljon. Kanadan pelaajat panivat parastaan pöytään finaalissa.

5. Kaikki ei ole hyvin

Suomen maajoukkueilla kulkee erinomaisesti oikeastaan kaikissa ikäluokissa. Emme silti saa tyytyä ajatukseen, että kaikki suomalaisessa jääkiekossa olisi hyvin.

Suurin huolenaiheeni on se, että leijonapolkua kulkevien kärkiyksilöidemme ja sen ulkopuolelle jääneiden pelaajien välinen kuilu kasvaa. Tarvitsemme pienemmissä seuroissa työskenteleville seuravalmentajille parempia työkaluja ja resursseja. Tässäkin turnauksessa pelasi pelaajia, jotka nousivat huipulle omaa tietään. Tällaisia pelaajia tarvitsemme jatkossakin.

Maalipaikat

Asiantuntija Ismo Lehkosen kirjanpidon mukaan finaalin maalipaikat menivät Suomelle 14–6, joten Leijonilla oli erinomainen mahdollisuus voittaa MM-kultaa.