Toni Söderholm joutui pettymään raskaasti – ärähti loppuhetkien kiistanalaisesta tuomiosta

Toni Söderholm joutui pettymään MM-välierässä.

Saksa pelasi yhden MM-turnauksen parhaista otteluistaan mutta joutui taipumaan 1–2-välierätappioon Suomelle.

Ottelu oli tietyllä tapaa pienoiskuva Saksan turnauksesta. Joukkue oli nyt taktisesti parempi kuin alkusarjassa Leijonia vastaan, mutta myös silloin Suomen voittomaali syntyi saksalaisten pahasta virheestä.

Nyt Saksa antoi jo avauserään kaksi halpaa maalia, vaikka ottelu oli ollut täysin sen näpeissä. Sitten se näytti käynnistävän samanlaisen kirin kuin Sveitsiä vastaan puolivälierässä.

Tälläkin kertaa Saksa kavensi 2. erässä 1–2:een, mutta nyt lopun tasoitusmaali jäi syntymättä, vaikka rynnistys tuotti maalipaikkoja.

– Teimme paljon asioita, jotka olisivat toisena iltana tuottaneet voiton. Suomi oli maalin verran parempi. On tärkeää kunnioittaa tulosta, ja Suomi on pelannut äärimmäisen hyvän turnauksen. Me heitimme kaiken likoon ja pelasimme yhden parhaista peleistämme, Saksan päävalmentaja Toni Söderholm summasi.

Tuloksen kunnioittaminen oli sanapari, jonka Söderholm toisti useaan kertaan kaikilla kielillä.

Tulos ei muutu, mutta olisi voinut olla kovin toisenlainen.

– Olen ollut urallani jääkiekossa osana muutamassa joukkueessa, ja tämä menee top-2:een. Uskomaton porukka pelaajia ja ihmisiä. Upea ryhmä, jonka kanssa olemme kokeneet paljon tunteita kolmen viikon aikana.

HIFK:ssa 2011 SM-kultaa pelaajana voittanut Söderholm ei halunnut kertoa, mikä toinen joukkue on hänen uransa kärkiporukka. Hän korosti ymmärrettävän tiukasti haluavansa puhua vain tästä MM-kisajoukkueessa.

Söderholmilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa 17 sekuntia ennen loppusummeria tuomituista jäähyistä. Saksan Markus Eisenschmid sai kaksiminuuttisen.

– Vihellettiin korkea maila, joka ei ollut korkea, Söderholm ärähti.

Eisenschmidin kaksiminuuttinen tuomittiin hyvin heppoisesti, joskin lopulta väkivaltaisuudesta. Pienen ihmettelyn jälkeen aitioon tuomittiin myös filmaamisesta leijonapuolustaja Atte Ohtamaa, joka kaatui jäähän oman mailansa osuttua häntä naamaan.

Söderholm ja Saksa voivat vielä sunnuntaina ottaa kotiin tuomisiksi MM-pronssit.

– Se olisi loistava saavutus meille ja tulos, jonka pelaajamme ansaitsisivat. Tiedän, että USA on myös pelannut tosi vahvan turnauksen. Siitä tulee kiinnostava peli, mutta en pysty vielä ajattelemaan sitä ottelua.