Jukka Jalonen ylisti Leijonien taistelua C Morella – tiukka heitto huomisesta finaalista: ”Hopea ei riitä”

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen kehui välierävoiton jälkeen pelaajiensa venymiskykyä. Petri Kontiolan mukaan Suomi voitti ”tuijotuskilpailun”.

Maalivahti Jussi Olkinuora oli Suomen voiton takuumiehiä Saksaa vastaan. Petri Kontiola on lentänyt jäähän Saksan rynnistyksessä.

Suomi pelaa sunnuntai-iltana MM-kisojen finaalissa Kanadaa vastaan. Se voitti lauantaina välieräottelussa Saksan 2–1 maalintekijöinään Iiro Pakarinen ja Hannes Björninen.

Päävalmentaja Jukka Jalonen oli helpottunut. Hän kertoi C Moren haastattelussa, mitä sanoi pelaajilleen tiukan voiton jälkeen.

– Sanoin, että metallia tiedossa, mutta ei riitä hopea. Kova sitkeä taistelu. Tulos oli sellainen, jota lähdimme hakemaan Vierumäeltä (MM-leiriltä) jo viisi viikkoa sitten. Hyökkäyspeli jäi vähän piippuun, se oli se meidän haasteemme. Ei mitään väliä miten me sinne (finaaliin) pääsimme. 2–1 on taululla, huomenna on uusi peli ja uudet kujeet.

Suomi joutui taistelemaan todella rajusti välierävoiton eteen. Saksa painoi peliä pitkät tovit. Jalonen kehui joukkueensa sitkeyttä.

– Sitkeys tulee sieltä äidinmaidosta. Täällä on mukana pelkästään sotureita, jotka haluavat pelata leijonapaidassa. Ja tietysti olemme opetelleet pelaamaan fiksua lätkää, Jalonen sanoi C Morella.

Jalonen ei lähtenyt vielä analysoimaan tulevaa finaalia, koska ”takki on tyhjä”. Hän kuitenkin lupasi joukkueensa lähtevän finaaliin täydessä latingissa.

Lue lisää: Podcast: Jukka Jalosen ura oli yhden kortin varassa, sinnitteli ”tonnilla kuussa Italiassa” – nyt 3 MM-kullan sankari paljastaa uransa ratkaisevat siirrot

Myös hyökkääjä Petri Kontiola oli onnellinen tiukan Saksa-voiton jälkeen.

– Ei missään nimessä ollut helppo ilta. Vähän vaikeaksi tehtiin se itsekin. Tänään (lauantaina) oli tuijotuskilpailu: trappi vastaan trappi. Voitettiin tänään. Meillä maltti pysyy noissa, ja saatiin tarvittavat maalit, Kontiola sanoi C Morella.

Kokenut hyökkääjä kehui joukkueensa puolustuspeliä, mutta myönsi tulevan finaalin jännittävän jo nyt.

– On se hieno homma. Vähän tulee perhosia vatsaan, kun rupeaa miettimään. Ei mitään, mennään syvään päätyyn pää edellä, Kontiola sanoi.

MM-finaali Suomi–Kanada pelataan sunnuntaina kello 20.15 alkaen.