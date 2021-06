Toni Söderholm yrittää murskata Suomen MM-unelman – yksi seikka Leijonissa on tehnyt syvän vaikutuksen Saksan käskijään

Suomalaisvalmentaja Toni Söderholm yrittää viedä Saksan MM-loppuotteluun Leijonien kustannuksella.

Toni Söderholm on valmentanut Saksan MM-välierään.

Toni Söderholm, 43, on historian ensimmäinen suomalaisvalmentaja, joka yrittää lyödä Leijonat MM-välierässä.

Saksan päävalmentaja vei joukkueensa MM-kisojen mitalipeleihin yhdentoista vuoden tauon jälkeen. Hän on myös ensimmäisenä suomalaisena päävalmentajana MM-mitalipeleissä jonkun muun joukkueen kuin Leijonien kanssa.

Ottelu on hänelle erityinen, mutta asetelmasta on toki jo kokemusta Slovakian kisoista 2019 ja tämän kevään alkusarjasta. Kaksi vuotta sitten Saksa voitti alkusarjan ottelun, nyt Suomi oli parempi maalein 2–1.

– Vastassa on laadukas ja tosi hyvä joukkue. Suomen vahvuus on laaja rinki pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan samaa peliä. Uskomattoman hyvin valmennettu joukkue, Söderholm kehuu.

Puolivälierässä Saksa löi nimivahvan ennakkosuosikin Sveitsin. Onko alkulohkossa kakkoseksi Yhdysvaltojen jälkeen jäänyt Suomi ollut kuitenkin kovin vastustaja?

– Sanotaanko, että selkein vastustaja siinä, miten toisteista peli on.

Voitaneen siis puhua parhaiten valmennetusta joukkueesta.

– On se parhaiten organisoitu tähän mennessä kohdatuista. Sitä se on, kun katsoo miten pelaajat toteuttavat vaihdosta toiseen pelisuunnitelmaa. Ei ole mikään yllätys kenellekään, että Suomi on siinä maailman huippumaa.

Söderholmin Saksassa on paljon samaa kuin Jukka Jalosen Leijonissa.

– On niissä paljon samoja juttuja. Emme halua kohnottaa koko aikaa jäällä. Saimme (Sveitsiä vastaan) ihan hyvin pelattua ja otettua vähän vastustajan vauhtia pois.

Saksan peli on kuitenkin repeillyt enemmän. Vaikka sekin yrittää pitää maalipaikat molemmissa päädyissä vähissä, joukkueelle on sattunut enemmän kalliita virheitä. Esimerkistä käy Sveitsin 2–0-johtomaali puolivälierän 2. erässä.

– Sehän oli samanlainen maali kuin mistä Suomi teki voittomaalinsa alkusarjassa. Riistosta tullut hyökkäys, Söderholm sanoo.

Saksan onneksi Sveitsin maali ei ollut kohtalokas. Lähellä tosin oli. Tasoitusosuma syntyi viime hetkillä ilman maalivahtia, ja voittomaalikisan ratkaisijoiksi nousivat Marcel Noebels upealla maalillaan ja huiman turnauksen pelannut Mathias Niederberger torjunnoillaan.

On toki todettava, että Saksa pääsi koko sarjakauden aikana pelaamaan vain kaksi harjoitusottelua syksyllä. Leijonat pääsi jauhamaan EHT:tä, ja pohjaa on muutenkin rakennettu pidemmän aikaa.

Söderholm on edennyt valmentajanurallaan nopeasti. Hän lopetti pelaajauransa Saksan mestaruuteen 2016. HIFK:n ikoni jatkoi EHC Münchenissä kehitysvalmentajana ja luotsasi myös SC Riesserseetä Saksan kakkos- ja kolmostasoilla.

Jo joulukuussa 2018, ilman päävalmentajan kokemusta mistään pääsarjasta, hänestä tehtiin Saksan päävalmentaja.

Ville Peltonen vastaa Saksan ylivoimapelistä. Hänellä on myös paljon vastuuta joukkueen hyökkäämisestä.

Ja nyt hän on MM-mitalipeleissä apuvalmentajansa Ville Peltosen kanssa. Veskareita koutsaa Ilpo Kauhanen.

Suomalaisopit ovat jo vuosien ajan olleet kovassa huudossa Keski-Euroopassa, ja nyt se näkyy toden teolla myös maajoukkueessa.

Entä ketkä suomalaiset valmentajat ovat olleet uuden suomalaisen soihdunkantajan suurimpia innoittajia?

– Ensimmäinen valmentajani Suomessa (miesten tasolla) oli Alpo Suhonen. Hän muokkasi ajattelutapaani tosi paljon, mitä tulee valmentajan ja pelaajan väliseen kommunikointiin. Siihen, miten valmentaja pystyy laajentamaan pelaajan ajattelua.

– Hänen tapansa johtaa ja valmentaa ihmistä teki minuun tosi suuren vaikutuksen.

HIFK:ssa Söderholmin ja kumppanit 2011 SM-kultaan valmentanut Kari Jalonen oli kaksi vuotta sitten Saksan MM-projektissa mukana konsulttina.

– ”Kojolla” on ollut iso merkitys. Hänen johtamisensa oli tosi kovaa joka päivä. Tunteja ei haaskattu. Pienimmätkin asiat oli mietitty tosi tarkasti läpi.

Söderholm huomauttaa oppineensa toki kaikilta valmentajiltaan. Nimeltä hän mainitsee vielä erikseen Hannu Aravirran.

– ”Aralla” oli tosi iso vaikutus. Hän valitsi minut maajoukkueeseen (2003) ja toisena liigavuotenani kapteeniksi (HIFK:ssa). Se lisäsi itseluottamustani tosi paljon, kun hän uskoi minuun.

Nyt Söderholm tiimeineen on saanut Saksan joukkueen uskomaan MM-unelmaan. Lauantaina tieltä aiotaan raivata Suomi.

