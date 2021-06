Legendaarinen kultaleijona liikuttui Jussi Olkinuoran upeasta eleestä – ”Voi katsoa kivaksi kunnianosoitukseksi”

Maineikas Jarmo Myllys vaikuttui Jussi Olkinuoran käyttämästä maskista.

Jussi Olkinuoran (vas.) maski on samankaltainen kuin legendaarisella Jarmo Myllyksellä.

Jarmo Myllys tunnetaan Suomen ikimuistoisen 1995 maailmanmestaruusjoukkueen mainiona maalivahtina. Myllys, 56, on saanut ilokseen huomata, että Leijonien luottomaalivahtina Latvian MM-turnauksessa kiekkoja torjuva Jussi Olkinuora, 30, käyttää samalla tavalla maalattua maskia kuin hän aikoinaan 1995.

– Minusta hänen maskinsa on tosiaan samanlainen kuin minulla 1995. Huomasin itsekin asian heti, kun katsoin ensimmäistä kertaa Leijonien peliä televisiosta näissä MM-kisoissa. On upea juttu, tosi hieno homma, Ilta-Sanomien puhelimitse tavoittama Myllys innostuu.

Myllys ei ole puhunut Olkinuoran kanssa asiasta, mutta uskoo maskin olevan jonkinlainen kunnianosoitus MM-95-joukkueelle.

– En valitettavasti tunne Olkinuoraa henkilökohtaisesti. Itse arvostan kyseistä maskia paljon. Se on nätti maski – kiva, kun hän käyttää nyt samanlaista.

Myllys ei osaa sanoa, missä alkuperäinen vuoden 1995 maski on.

– En pysty muistamaan... aika paljon on mennyt varusteitani hyväntekeväisyyteen. Ketkä niitä nyt keräilevät... toivotaan, että on paremmassa tallessa, Myllys pohtii.

Myllys ei myöskään muista, kuka suunnitteli ja toteutti kyseisen maskin.

– Sain itse vaikuttaa siihen ulkoasuun, mutta loppupeleissä luotin aina tekijän ammattitaitoon.

Legendaarinen Jarmo Myllys laittoi kirjaimellisesti kroppaa likoon 1995.

Myllys alkoi pelata maski päässään NHL-reissunsa 1988-1992 aikana. Sitä ennen hän oli pelannut kypärällä. Yhteen aikaan Myllys käytti kypärässään jopa läpinäkyvää kasvosuojaa eli niin sanottua akvaariopleksiä. Tämä juonsi Calgaryn olympialaisiin 1988, joissa Myllyksen kypärän ristikko todettiin sääntöjen vastaiseksi. Hän vaihtoi kesken turnauksen niin sanottuun kokopleksiin.

Maskien erilaisia kuviointeja Myllys pitää mukavana lisänä, joka kuuluu oleellisena osana nykypäivän kiekkokulttuuriin.

–Tuon Olkinuoran homman voi katsoa kivaksi kunnianosoitukseksi myös minulle. Ja ylipäätään on hienoa, kun maskien maalauksilla viitataan ihmisiin tai tapahtumiin.

”Jamo” Myllys kuvattuna vuonna 2018.

Leijonien pelaamista Myllys on katsellut ilolla.

– Suomen ottelut ovat olleet vähämaalisia, mutta etenkin puolustuspelaaminen on ollut kunnossa. Kun omissa ei kolise, niin joukkue pystyy kovissakin paikoissa taistelemaan voitoista.

– Joukkue on sitoutunut ja on parantanut koko ajan. Kaikki on auki ihan loppuun asti, Myllys tuumaa.

Olkinuoran ja Harri Säterin otteita Suomen maalivahteina Myllys on katsonut ilahtuneena.

– Molemmat ovat onnistuneet hyvin.

– Minulle oli pieni yllätys, että molemmat saivat tasaisesti peliaikaa alkusarjassa, mutta nythän on selvää, että tilanne on rauhoitettu ykkösmaalivahdille, Myllys toteaa.

Myllys itse on ollut jäällä maalivahdin varusteet päällä viimeksi noin neljä vuotta sitten.

– Silloin muutama vuosi sitten ajattelin, että se oli sitten varmaankin viimeinen kerta maalivahdin kamat päällä jäällä.

Myllys kertoo, että hänen vartalonsa oli edellisen torjuntakeikan jäljiltä 2–3 viikkoa ”aika hellänä”.

– Vaikka olisi kyse hyväntekeväisyyspelistä ja leikkimielisestä tapahtumasta, niin ainakin minulla maalivahtina tulee ne tietyt, kropalle rajut reaktiot ja liikkeet mukaan. Pää antaa yhä tietyt käskyt keholle torjuntatyöstä, eikä se välttämättä tee kovin hyvää, taistelevana reaktiotorjujana aktiiviurallaan tunnettu Myllys tuumaa.