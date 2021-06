Jukka Jalonen tulistui maalin hylkäyksestä – paljasti ottelun jälkeen, mitä iPadilla näkyi

Jukka Jalonen ylisti pelaajiaan voitetun puolivälierän jälkeen.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen huokui tyytyväisyyttä puolivälieräottelun jälkeen. Tshekki kaatui kireän taistelun jälkeen 1–0.

– Tykkäsin siitä, miten pelasimme. Vaikka olisimme hävinneet pelin, en olisi voinut moittia pelaajia. Kaikki oli pelissä ja se tehtiin, mitä pystyttiin. Tällä kertaa se riitti maalin voittoon, Jalonen kommentoi.

Ottelun puhuttavimpiin tilanteisiin kuului avauserässä Leijonien maalin hylkäys. Jalonen kävi tuomiosta kuumana heti hylkäyksen jälkeen, mutta voittopelin jälkeen sykkeet olivat laskeneet.

– Itse en nähnyt sitä, mutta Teemu Turunen ja kumppanit näkivät iPadilta aitiossa ja totesivat, että kiekko on kyllä verkossa, mutta en tiedä oliko tuomareilla eri kuvakulmat tai muuta, koska he sanoivat, etteivät nähneet sitä kiekkoa, Jalonen kertoi.

– Se ei onneksi enää tunnu missään, eikä vaikuttanut loppujen lopputulokseen.

Leijonien 1–0-voitto oli jatkumoa kahteen muuhun torstain puolivälieräotteluun, jotka ratkesivat yhden maalin erolla. Sama tahti jatkunee lauantaina, kun edessä on välierät.

– Näissä peleissä maalit ovat kortilla. Täällä ei maaleilla juhlita, kun paineet ovat kovat ja kaikki vetävät nappi laudassa. Paikkoja ja maaleja on vaikea tehdä, näki Jalonen.

Apua ei tule tuomarilinjasta, joka on läpi turnauksen ollut salliva. Saumoja jauhaa ylivoimapeliä ei juurikaan tule. Kaava jatkui Tshekkiä vastaan.

– Pilli on pysynyt taskussa kahdeksan pelin ajan. Tämä on nyt joku valittu linja. Sille ei voi mitään. Ehkä se on parempi, ettei se linja muutu tässä kesken kaiken. Pelataan sitten viidellä viittä vastaan, kuittasi Jalonen.

Lauantaina vastassa on Saksa, jonka Leijonat voitti alkulohkossa 2–1.

– Kiva kohdata suomalaiset valmentajat (Toni Söderholm ja Ville Peltonen). Ei mulla ole vielä mitään muuta mielessä tässä vaiheessa. Palastellaan tämä peli ensin ja ruvetaan valmistautumaan Saksan kaatamiseen, Jalonen sanoi.