Leijonien nuori tähti Anton Lundell, 19, kehui Jussi Olkinuoraa – otti kantaa Suomelta hylättyyn maaliin

Leijonat kaatoi Tshekin puolivälieräottelussa lukemin 1–0 ja eteni välieriin. Kirkkaimpana tähtenä loisti maalivahti Jussi Olkinuora.

Vyörytys oli valtavaa. Tshekki loi maalipaikan toisensa perään kolmannen erän päätöshetkillä hakiessaan tasoitusta.

Leijonien puolustajat yrittivät syöksyä kiekon tielle minkä ehtivät, mutta maalivahti Jussi Olkinuora joutui huhkimaan toden teolla.

Olkinuora kaappasikin todella monta huipputorjuntaa. Välillä kiekko osui kilven reunaan, välillä se leijaili suoraan räpylään. Kotikatsomoissa saatiin huokaista monta kertaa helpotuksesta.

– Jussi (Olkinuora) oli erittäin hyvä, sentteri Anton Lundell tiivisti heti ottelun jälkeen.

– Myös puolustajat olivat todella jämäköitä omassa päässä, hän lisäsi.

Vuonna 2019 Leijonien mestarijoukkueen viimeisenä lukkona toimi Kevin Lankinen. Nyt Olkinuoran otteet näyttävät yhtä itsevarmoilta kuin Lankisella tuolloin. Nollapeli puolivälierässä kivikovaa Tshekkiä vastaan oli valtavan kova suoritus.

Leppoisana ja humoristisenakin tunnettu Olkinuora yritti suunnata huomiota pois itsestään ottelun jälkeen.

– Puolustajat ja hyökkääjät pelasivat koko pelin läpi erinomaisesti. Tietyt äijät, kuten Petteri Lindbohm ja Olli Määttä olivat todella isossa roolissa. Ei tämä ollut pelkästään minun ansiotani, Olkinuora sanoi

Loppuhetkillä Leijonien erinomaisesti toiminut puolustus hieman herpaantui. Tshekin taitavat hyökkääjät pääsivät kokeilemaan onneaan keskisektorilta mutta joutuivat aina pettymään.

– Olimme scoutanneet jo ennen ottelua, että Tshekillä saattaa olla laukojia keskellä ylhäällä. Se oli siis tiedossa, Olkinuora sanoi.

Olkinuora lähti turnaukseen ennakkosuosikkina Leijonien ykkösvahdiksi, mutta toinen KHL-maalivahti Harri Säteri oli lähes samalla viivalla.

Alkusarjassa maalivahdit jakoivat torjuntavastuun, mutta Olkinuora onnistui kaappaamaan ykkösvahdin paikan itselleen. Valinta näyttää osuneen täysin oikeaan.

– Kaikki maalivahdit haluavat pelata kaikki pelit. Tietenkin kun turnauksessa on näin tiivis rytmi, on hienoa, että on myös sellainen maalivahti kuin ”Hapa” (Harri Säteri), joka on pelannut todella hienon turnauksen. Ehkä me molemmat pelaamme paremmin, kun on tulta perseen alla, Olkinuora sanoi.

Jussi Olkinuora pelasi erinomaisen ottelun.

Loppuhetkiä lukuun ottamatta Leijonat pelasi jälleen erinomaisen ottelun. Varsinkin toisessa erässä Suomi oli niskan päällä ja sai painetta Tshekin puolustusalueelle.

Jälleen kerran voitto kulminoitui kuitenkin erinomaiseen puolustuspeliin.

– Pelasimme kollektiivisesti todella hyvin. Tässä turnauksessa on aiemminkin ollut tiukkoja pelejä, ja olemme pelanneet samalla tavalla. Tuo on sitä meidän peliä, jos sellaisesta haluaa puhua. Mutta mikä siisteintä, niin meillä on vielä parannettavaa, Olkinuora sanoi.

Olkinuoran ohella Leijonien sankari oli Jere Innala, joka löi voittomaalin toisessa erässä. Vahvan esityön maaliin tekivät Innalan ketjukaverit Petri Kontiola ja Iiro Pakarinen.

Ottelun puhuttavin tilanne nähtiin jo avauserässä, kun Leijonilta hylättiin maali. Anton Lundell antoi ylivoimalla kovan syötön maalin eteen, ja Iiro Pakarinen rynnisti siihen täydellä höyryllä. Kiekko kimpoili maaliin. Osuma kuitenkin hylättiin ilmeisesti maalivahdin häirinnän takia.

– Mielestäni oli aika fifty-fifty, olisiko maali pitänyt hyväksyä. Minun mielestäni Pakarisen Iiro yritti kyllä jarruttaa, ja hänet vähän työnnettiin maaliin. En silti osaa sanoa. Hyvä että saimme toisen maalin tehtyä ja raavittua voiton. Se olisi toki ollut tärkeä avausmaali, Anton Lundell sanoi.

Leijonien turnaus lauantaina kello 18:15. Silloin vastaan luistelee Toni Söderholmin ja Ville Peltosen valmentama Saksa, joka yllätti Sveitsin puolivälierissä. Eilen nähtiin toinenkin iso yllätys, kun takkuisesti turnauksessa esiintynyt Kanada kaatoi Venäjän.