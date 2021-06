Sankarivahti Jussi Olkinuora kehui C Morella Leijonien pettämätöntä kilpikonnataktiikkaa: ”Vähämaalista, mutta se toimii”

Leijonien maalivahti nappasi nollapelin 28 torjunnalla.

Leijonat voitti Tshekin MM-kisojen puolivälierissä maalein 1–0.

Jalkapallolukemat takasi maalivahti Jussi Olkinuora, joka torjui ilmiömäisesti erityisesti ottelun viimeisellä minuutilla.

Maali-ilottelusta Leijonia ei tunneta, eikä toimivaa taktiikkaa kannattanut muuttaa tälläkään kertaa.

– Pelasimme hyvin puolustavaa kiekkoa ja se on aina veskarille kivaa. Tuo on meidän näköistä peliä. Se on vähämaalista, mutta se toimii, Olkinuora kehui C Moren haastattelussa.

Leijonavahti pelasi ottelun aikana useasti kiekkoa mailallaan. Yhtä läheltä piti -tilannetta lukuun ottamatta mailapeli oli varmaa. Olkinuora nauttii myös kiekolliseen peliin osallistumisesta.

– Meidän pakeilla on niin hyvät etäisyydet heidän hyökkääjiin, että he joutuvat heittämään ränniin. Se mahdollistaa mun pelaamisen kiekolla.

Leijonat kohtaa lauantaina välierissä Saksan. Ottelu alkaa kello 17.30. Saksan joukkuetta valmentaa suomalaiskaksikko Toni Söderholm–Ville Peltonen.

Vastustaja on ennakkoon nimettömämpi, mutta on osoittanut vaarallisuutensa.

– Saksa käy hyvin. Ei tässä ole kauheasti aikaa seurata muita tuloksia. Omassa navassa pysyy katse, Olkinuora mietiskeli.

Lauantain toinen välieräpari on USA-Kanada.