Kommentti: Leijonat on MM-kisojen tylyin joukkue – kylmäverinen asenne henkilöityy kahteen luottopelaajaan

Jukka Jalosen valmentama Leijonat osoitti taas kerran, mikä voima kollektiivissa on, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Turnauksen tärkein ottelu. Näin MM-kisojen kahdeksatta ottelua, puolivälierää usein kuvaillaan.

Ja sitähän se on. Turnauksen onnistuminen ja epäonnistuminen määrittyy raa’asti sen perusteella, voittaako puolivälierän ja eteneekö mitalipeleihin vai onko edessä kotimatka.

Leijonien turnaus on jo nyt onnistunut, vaikka se toki lähtee ennakkosuosikkina lauantaina välierään Saksaa vastaan. Leijonat otti tylyn ja nostattavan 1–0-taisteluvoiton Tshekistä kovassa painekattilassa.

Se ei ollut kaunista, mutta Leijonat löysi jälleen kerran keinot kairata kireän maalin voiton.

Auta kaveria, luota kaveriin. Loput hoitaa Jussi Olkinuora, joka pelasi turnauksen parhaan pelinsä kovimmassa paikassa.

Jukka Jalosen valmentama joukkue osoitti taas kerran, mikä voima kollektiivissa on. Leijonat on MM-turnauksen tylyin ja tiivein joukkue. Se voi kantaa MM-kultaan asti.

Onneksi ottelun kulku eteni niin, että avauserän paljon porua herättänyt Leijonien hylätty maali ei noussut lopulta puheenaiheeksi ottelun jälkeen.

Se olisi ollut täysin turhaa kitinää. Hylkytuomio oli täysin oikea.

Iiro Pakarinen ajoi Tshekin maalivahdin Simon Hrubecin päälle ja tätä kautta maalivahdin häirinnän kriteerit täyttyivät. Toisekseen ei voi aukottomasti sanoa nähdyistä kamerakulmista, että ylittikö kiekko edes maaliviivaa ennen maalin siirtymistä pois paikoiltaan.

Leijonat näytti kovaa luonnetta siinä, miten se tuli porteista ulos tahmean avauserän ja dramaattisen maalin hylkäyksen jälkeen. Toinen erä oli ryhdikkäämpi, vaikka paine jatkui kovana.

Pitää korostaa, että Tshekki oli vahva. Todella vahva. Filip Pesanin valmentama joukkue oli tehnyt kotiläksynsä huolella. Tshekki pelasi paljon päädyn kautta ja mylläsi hyökkäyksiään vaihdosta toiseen.

Leijonat oli päätöserässä kovassa mankelissa, mutta pää pysyi kylmänä. Olkinuoran lisäksi Leijonien jykevä ykköspuolustaja Olli Määttä oli taistelun ruumiillistuma Tshekkiä vastaan. Olkinuoraan ja Määttään henkilöityy parhaiten Leijonien kylmäverinen tapa voittaa otteluita.

Tshekkiä ei voi kutsua MM-kisojen viime vuosien kestomenestyjäksi millään muotoa. Keväästä 2016 lähtien Tshekki on pelannut neljä kertaa puolivälierissä, mutta vain kerran mitalipeleissä (keväällä 2019).

Tshekin edellisestä mitalista on kulunut aikaa peräti yhdeksän vuotta. Keväällä 2012 Tshekki vei MM-pronssia.

Tshekki on saranakohdan maa kansainvälisessä lätkässä.

Kansainvälisessä jääkiekossa on nykyisin viisi suurta, jotka erottuvat muista.

Ylivertaisen massiivisella pelaajamyllyllä koreileva Kanada, Ruotsi, Suomi, USA ja Venäjä ovat A-luokkaa. Sen jälkeen tulevat Tshekki, Sveitsi ja pienin varauksin Slovakia, jonka pelaajatuotanto on sakannut pahasti 2010-luvulla.

Vuodesta 2016 lähtien NHL:ään on varattu slovakialaispelaajia yhteensä vain kymmenen. Tshekistä NHL:ään on varattu 39 pelaajaa. Vertailun vuoksi: samassa ajassa suomalaispelaajia on varattu NHL:ään 93 pelaajaa.

Latviassa pelattavassa MM-turnauksessa NHL-pelaajien vaikutus on minimaalinen, koska NHL:stä ei saapunut poikkeusvuoden takia juurikaan käänteentekeviä pelaajia.

Pohjois-Amerikan joukkueet Kanada ja USA koostuvat pääosin kolmos-neloskorin NHL-pelaajista. Muut maat luottavat vahvasti Euroopassa pelaaviin pelaajiin.

Tämä on tasoittanut puntteja merkittävästi, ja on näkynyt yllättävissä tuloksissa etenkin turnauksen alkuvaiheessa.

Tshekki kuului paperilla MM-turnauksen suosikkeihin. Suomen ja Tshekin välisen puolivälierän lähtökohdat olivat tätä kautta erittäin tasaiset. Voi jopa sanoa, että Tshekki oli puhtaasti kokoonpanoja vertailemalla pieni ennakkosuosikki.

Pelillisellä puolella Suomella oli kuitenkin etu puolellaan. Leijonien pelipohja on huomattavasti vankemmalla pohjalla kuin Tshekin, joka pelasi turnauksessa välillä melkoista välimallin lätkää.

Leijonien prosessi on edennyt tutun määrätietoisesti ja peli on parantunut ottelu ottelulta. Viisikkopuolustus on Leijonien pelin vahvin ja tärkein huoneentaulu. Leijonat on lähtenyt tähän turnaukseen pelaamaan pienillä riskikertoimilla kurinalaista yhteistyön jääkiekkoa.

Tällä kaavalla Leijonat jauhaa voittoja.

Puolivälierässä Suomi ei kyennyt pelaamaan kiekolla niin paljon kuin olisi halunnut. Kiekkovarmuus ei ollut optimaalisella tasolla, mutta Leijonien puolustusmoraali ja viisikon rakenne kiekottomana ovat kovaa luokkaa.

Tshekki määräsi pelin virtausta ja sai pelattua pitkiä hyökkäyksiä, mikä satoi Tshekin laariin. Tshekki oli odotetun vahva kaksinkamppailuissa ja kulmapeleissä. Leijonilla kului paljon energiaa puolustamiseen omalla alueella, mutta neljän kentän tasainen kierrättäminen tasasi kuormaa.

Kärsivällisyys näytteli ratkaisevaa roolia. Leijonat malttoi odottaa kärsivällisesti iskun paikkoja. Ja niitähän avautui, kun Tshekki ei saanut rikottua kuparista.

Leijonien avausmaalissa nähtiin malliesimerkki, miten luodaan maalipaikkoja hyökkäyspään riistoista, jotka ovat elintärkeä osa Leijonien pelaamista.

Jere Innala painoi väkevästi kulmaan, voitti tylysti 1–1-kamppailun ja jakoi kiekon taakse Petri Kontiolalle, joka jatkoi nopeasti Pakariselle. Innala ruuvasi samaan aikaan itsensä luukulle, voitti uuden kaksinkamppailun ja iski karat sisään.

Yksi maali harvoin riittää voittoon, mutta tässä painepelissä Suomi löysi keinot kääntää väkisin voiton itselleen. Kuten on tehnyt monta kertaa tämän turnauksen aikana.

Taisteluvoitto Tshekistä oli jälleen yksi kasvattava askel kohti MM-kultaa.