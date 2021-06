Tilastot osoittavat yhden hurjan parannuksen Leijonien otteissa – asiantuntija Ismo Lehkonen innostui muutoksesta

Ismo Lehkonen huomasi selkeän parannuksen Leijonien hyökkäyspelissä.

Jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen niputtaa Leijonien puolivälieräottelun. Leijonat eteni välieriin kaatamalla Tshekin maalein 1–0.

1. Tilastot osoittavat: hurja parannus hyökkäämisessä

Leijonien pelissä tapahtui suuri parannus edellisiin otteluihin verrattuna. Suomi sai suorahyökkäyksissä kuljetettua kiekon jatkuvasti siniviivan yli, vaikka Tshekki otti viidellä miehellä vastaan. Koko ottelussa Leijonat yritti tätä 27 kertaa ja menetti kiekon vain kaksi kertaa. Todella kova saldo. Useasta tasavoimaisesta hyökkäyksestä Leijonat sai kiekon maalille saakka. Jälleen yksi osoitus siitä, kuinka Leijonien peli on kehittynyt turnauksen aikana. Tästä todella suuret pisteet valmennusjohdolle. Suorahyökkäysten toimiminen käänsi huomattavasti peliä Suomelle varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä.

2. Hyökkäysalueen riistot

Suomi ei saanut yhtään riistoa hyökkäysalueella ensimmäisessä erässä, mutta toisessa erässä Leijonat onnistui riistoissa viisi kertaa. Yhdestä näistä syntyi maali, kun Petri Kontiolan ketju sai riiston, pelasi päätypelin ja loi maalipaikan. Jere Innala löi kiekon sisään. Toisessa erässä Leijonat pelaa aggressiivisemmin ja saa riistoja. Tshekin puolustajat olivat vaikeuksissa silloin, kun Leijonat sai lyötyä heille kunnolla painetta. Ensimmäisessä ja kolmannessa erässä Leijonat pelaa passiivisemmin eikä ota minkäänlaisia riskejä. Tämän takia myös riistot jäävät vähiin.

Kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen seuraa Leijonien otteita tarkalla silmällä.

3. Vastustajien maalipaikat minimissä

Leijonat antoi Tshekille kahdessa ensimmäisessä erässä ainoastaan kahdeksan maalipaikkaa. Se on riittävän pieni määrä pelin voittamiseen. Tshekki on taitava vastaiskujoukkue, mutta Leijonat ei antanut Tshekille juuri lainkaan ylivoimahyökkäyksiä. Tämä on ollut Leijonien vahvuus koko turnauksen ajan: vastustajat eivät saa ylivoimahyökkäyksiä. Leijonien pelaajat reagoivat riittävän nopeasti heti kiekonmenetysten jälkeen. Myös maalinedustan puolustaminen toimii erinomaisesti. Tshekki sai järjestettyä pitkiä myllyjä Leijonien puolustusalueelle, mutta näissäkin tilanteissa Leijonien jänne kesti, ja keskustaa puolustettiin maltilla. Puolustuspäässä etenkin Olli Määttä pelasi erinomaisen ottelun. Viimeisenä lukkona Jussi Olkinuora oli erinomainen.

4. Keskialueen trap vuotaa

Leijonien keskialueen ohjauspeli eli trap vuoti yllättävän pahasti Tshekkiä vastaan. Kahdessa ensimmäisessä erässä Leijonat oli yhdeksän kertaa trapissa, ja kuusi kertaa Tshekki pääsi ohittamaan Suomen ohjauspelin. Trap-muodostelma oli hieman liian seisova. Avauserässä Tshekki mursi Leijonien trapin myös lyömällä kiekkoa tylysti lämärillä päätyyn. Laitahyökkääjät rynnistivät silloin vauhdilla kiekon perään.

5. Kolmannessa erässä ote lipesi

Leijonilla oli peli todella hyvin hallussa kahdessa ensimmäisessä erässä, mutta päätöserässä Suomi oli vaikeuksissa Tshekin valtavan hyökkäysvoiman alla. Tämä on luonnollista jääkiekossa. Kun toinen joukkue lyö kaiken likoon, joutuu vastustaja silloin usein puolustuskannalle. Leijonien hyökkääjien olisi silti pitänyt pystyä ostamaan hieman aikaa hyökkäysalueella. Myös tarjonnat olisivat voineet olla laadukkaampia Tshekin kovan paineen alla.

Maalipaikat

Koko ottelun maalipaikat menivät 15–6 Tshekille. Tshekki sai lukuisia maalipaikkoja loppuhetkillä, mikä kääntää tilaston selvästi Tshekin eduksi.