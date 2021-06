Kuin Suomi–Ruotsi! Näin Toni Söderholm ennakoi kuumaa MM-puolivälierää

Ruotsi ei ole mukana MM-pudotuspeleissä, mutta eräänlainen Suomi–Ruotsi-taistelu nähdään keskieuroopalaisten välillä.

Toni Söderholm (vasemmalla) luotsaa Saksan torstaina MM-puolivälierään. Ville Peltonen on Söderholmin apuvalmentaja.

Kuin Suomi–Ruotsi, kuvailee Toni Söderholm.

Jääkiekon suurmaiden etumatkaa vuosi vuodelta kirineet Saksa ja Sveitsi kohtaavat MM-puolivälierässä, jonka asetelma on kiihkeä.

– On tämä iso peli. Jätkät puhuvat siitä, miten tärkeä peli tämä heille on. Kaikilla on pelissä ekstralatinki, Saksan päävalmentaja Söderholm sanoo IS:lle.

– Saksa vieläpä pudotti Sveitsin olympialaisissa. Tässä on revanssihenkeäkin mukana.

Niin, Saksa löi Sveitsin jatkoajalla 1. pudotuspelikierroksella Pyeongchangin kisoissa, joissa se saavutti lopulta olympiahopeaa.

Sveitsi on MM-hopeamitalisti 2013 ja 2018. Saksa on viimeksi ollut MM-mitalilla 1953 (hopea) juuri Sveitsin isännöimissä kisoissa.

MM-turnauksessa on pelattu pudotuspelivaihe vuodesta 1992 lähtien, mutta Saksa on edennyt mitalipeleihin toistaiseksi vain kerran, kotikisoissaan 2010, joissa se oli lopulta neljäs. Silloin puolivälierässä kaatui, mikäs muukaan, Sveitsi.

Puolivälierissä Saksa nähdään nyt neljättä kertaa viisiin kisoihin. Onko tästä tulossa maalle standardi?

– En tiedä, voiko sanoa standardiksi, mutta ehkä se on muodostunut minimitavoitteeksi, Söderholm sanoo.

Paikka varmistui lohkovaiheen päätöskierroksella, kun Saksa löi kisaisäntä Latvian.

– Vähän sähelsimme, mutta saimme tarvittavan voiton.

Mutta millaiset ovat tunteet 2020-lukulaisessa Saksan maajoukkueessa, kun se on edennyt MM-puolivälieriin?

– Heti pelin jälkeen oli fiilis, että paremmin pitää pelata. Se on selvä.

– Kun voitto tulee taistelun kautta ja sen eteen on uhrauduttu, loppusummerin hetkellä tuntuu tietysti hyvältä. Saimme hoidettua ensimmäisen paras yhdestä -pelin. Siinä oli siinä mielessä juhlan tuntua.

– Koppi oli kuitenkin pelin jälkeen ihan rauhallinen. Ei sitä sen enempää juhlittu, tosi nopeasti tilanne rauhoittui. Ruokailtiin ja mentiin nukkumaan. Tuntuu, että siinä mielessä joukkue on mennyt taas vähän eteenpäin.

Saksa löi Latvian lohkovaiheen viimeisessä pelissään.

Kolme peräkkäistä voittoa, sitten kolme peräkkäistä tappiota ja taas voitto.

Tulosten tapaan myös Saksan peli on ailahdellut.

– Vähän ehkä joidenkin kohdalla näkyy turnauspelaamisen kokemattomuus. Henkisen valmiustilan pitää olla tietyllä tasolla, että koko ajan pystyy kehittymään pelissä.

Paketti on kova. Seitsemän peliä 11 päivään.

– On, tosi tiukka. Siitä ei pääse mihinkään, mutta se on tietenkin sama kaikille. Ei kukaan ole enää fressinä. Kaikki joukkueet ovat väsyneitä. Siinä mitataan henkistä kykyä tehdä oikeita ja selkeitä ratkaisuja, ettei peli mene säheltämiseksi.

Lohkovaiheessa Saksa otti rajun taisteluvoiton Kanadasta. Suomea vastaan se pelasi taktisesti hienon pelin, mutta tuloksena oli 1–2-tappio halvalla annetun Leijonien voittomaalin – ja Suomen vahvan puolustamisen – myötä. Yhdysvalloilta tuli tukkaan 0–2.

Sveitsi on Saksan vastustaja MM-puolivälierässä.

Sveitsi lukeutuu turnauksen mitalisuosikkeihin. Nico Hischierin ja Timo Meierin kaltaisilla huippupelaajilla varustettu joukkue on tunnettu luisteluvoimastaan, josta on tullut maan lätkän tavaramerkki.

– Erittäin nopeatempoinen ja luisteleva jengi. He pelaavat aika vapaata menokiekkoa, joka suuntaan mennään miljoonaan. Sveitsillä on hyvät maalivahdit, Ruotsi-ottelua lukuun ottamatta he ovat päästäneet todella vähän maaleja, Söderholm mainitsee.

– Tosi kompakti joukkue. Suorahyökkäysvoima on merkittävää.

fakta MM-puolivälierät 16.15 Sveitsi–Saksa

16.15 Yhdysvallat–Slovakia

20.15 Venäjän olympiakomitea–Kanada

20.15 Suomi–Tshekki

Vielä haastatteluhetkellä eli keskiviikkona iltapäivällä Saksan pelisuunnitelman viimeisiä juonia ei oltu vielä käyty läpi, mutta Saksan joukkueen resepti oli tutun kuuloinen.

– Vauhtia meidän täytyy saada vähän hiljennettyä, se on selvää. Emme voi lähteä siihen juoksu-laukaus-kiekkoon, vaan tempoa pitää pystyä ottamaan pois pelistä. Olemme olleet siinä ihan ok ja pystyneet pelaamaan eri rytmeillä.

– Jos onnistumme hidastamaan tempoa, luulen, että voimme olla ihan vahvoilla.