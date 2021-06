Huomasitko ison muutoksen jääkiekon MM-otteluissa? Asiantuntijakin yllättyi – valtava vaikutus Leijoniin

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn on havainnut saman kuin Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen: MM-turnauksen tuomarilinja on aiempia turnauksia sallivampi.

MM-turnauksessa on vihelletty jäähyjä säästeliäästi.

Jukka Jalonen on nostanut tuomarilinjan tikunnokkaan jo kahteen otteeseen MM-turnauksen aikana.

Leijonien päävalmentajan mukaan tuomarilinja on liian salliva.

– Eihän täällä vihelletä suunnilleen kuin ruumiit. Linja on todella mielenkiintoinen. Pitää joko kaatua tai näyttää, että päähän osui maila tai joku. Muuten saa painia, Jalonen sanoi pitkään kestäneessä puheenvuorossaan Kanada-ottelun jälkeen.

Lue lisää: Jukka Jalonen avautui MM-turnauksen tuomareista – latasi suorat sanat

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn on havainnut tuomarilinjassa saman muutoksen kuin Jalonen. Linja on paljon sallivampi kuin aiemmissa MM-turnauksissa.

– Valittu linja on yllättänyt minut. Aiemmissa turnauksissa linja on ollut tiukempi, Rönn sanoo.

Rönn kuuluu Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) erotuomarikomiteaan, mutta erotuomarikomitea ei linjaa yksittäisten turnauksien tuomarilinjaa. Hän tarkastelee asiaa siis ulkopuolelta.

Jalonen on puhunut tuomaritoiminnasta poikkeuksellisen painokkaasti. Leijonat pääsi ylivoimalle ainoastaan kymmenen kertaa alkusarjan seitsemässä ottelussa, vaikka hallitsi kiekkoa useita vastustajiaan vastaan. Toisaalta Leijonat joutui alivoimallekin ainoastaan kymmenen kertaa.

Suomen kiekonhallintaan perustuvassa strategiassa oletetaan, että vastustajat joutuvat sortumaan jäähyihin enemmän kuin Leijonat. Nyt näin ei ole ollut.

Jalonen kritisoi, että turnauksessa on jäänyt viheltämättä ”päivänselviä” jäähyjä.

Rönn on samoilla linjoilla.

– Jonkin verran rikkeitä on mennyt läpi. Se on eri asia, kuka siitä on hyötynyt. Mielestäni kaikki selvät rikkeet pitäisi saada pois. Jos niitä ei saada pois, niin silloin linja aaltoilee, Rönn sanoo.

Rönn on jutellut MM-turnauksessa viheltävien suomalaistuomareiden kanssa ja kuullut, että sallivammasta tuomarilinjasta päätettiin ennen turnausta.

– Kuulopuheiden mukaan peliä on linjattu niin, että ainoastaan selvät rikkeet vihelletään pois, Rönn kertoo.

– Se on toki hyvä, että ”nollajäähyjä” eli huonoja jäähyjä ei ole vihelletty. Vastapuoli, johon ohje vain selvien jäähyjen viheltämisestä helposti johtaa, on se, että jotain jää viheltämättä.

Jyri Rönn on huomannut, että MM-kisoissa rikkeitä on jäänyt viheltämättä.

Sallivammassa tuomarilinjassa on kaksi puolta. Kaukalossa saa nyt kamppailla ja vääntää esimerkiksi maalien edustoilla. Tästä pelaajat lähtökohtaisesti pitävät. Kahvausten, kampitusten ja roikkumisten salliminen sen sijaan rikkoo peliä ja saattaa hyödyttää askeleen perässä olevaa joukkuetta.

Rönn muistuttaa, että arvokisojen ja pitkien sarjojen tuomaritoimintaa täytyy tarkastella eri lähtökohdista.

– MM-kisoissa peli on hyvin kurinalaista, koska tiedetään, että jokaisen jäähyn merkitys on iso.

– Sanon ihan suoraan, että jos lähtisimme SM-liigan runkosarjaan hyvin väljällä linjalla, se ei toimisi. Pitkän runkosarjan aikana tulee esimerkiksi väsymystä ja turhautumista, mikä voisi johtaa mailaviidakkoon. Lyhyt turnaus on eri asia.

Leijonien valmennusjohto on ollut valitusta tuomarilinjasta tuohtunut.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton ratkaisut ja päätökset ohjaavat koko lajin kehitystä. Vaikuttaako MM-kisoissa nähty sallivampi tuomarilinja siis myös SM-liigan tuomarilinjaan ensi kaudella?

– Niin ei voi ajatella. IIHF on tietenkin keskeinen vaikuttaja, ja arvoturnauksia toki seurataan. Jokaisella liigalla on kuitenkin omat tarpeensa. Haluamme linjata peliä oman liigan ja oman maan jääkiekon kautta.

Rönnin mukaan sitä virhettä ei nyt pidä tehdä, että MM-turnauksen tuomarilinjaa lähdettäisiin kritiikin pohjalta muuttamaan.

– Se olisi katastrofi, jos linjaa lähdettäisiin nyt muuttamaan. Valitulla linjalla mennään loppuun saakka. Siihen pelaajat ovat tottuneet.