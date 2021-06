Jukka Jalosen kova peliliike toimi – näin Leijonille kasvoi terävä syömähammas juuri oikeaan aikaan

Anton Lundell ja Arttu Ruotsalainen ovat nousseet väkevästi eturiviin johtamaan Leijonia.

Huoli oli aito. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pohti ääneen ennen MM-turnausta, kuka tekee tarvittavat maalit.

Leijonien valmennusjohto lähti Latvian MM-turnaukseen raa’an matemaattisesti. Suomi ei lähtenyt viihdyttämään kiekkokansaa MM-jäille, vaan tekemään kylmästi tulosta ja voittamaan otteluita.

Jo ennen turnausta oli selvää, että Leijonien otteluissa ei rallatella runsasmaalisesti päästä päähän.

Pelitaktisesti se tarkoittaa sitä, että Leijonat pelaa tarkkaa ja riskitöntä jääkiekkoa, missä maalipaikat ovat kortilla molemmissa päädyissä.

Näin on tapahtunut. Leijonat on erittäin sitoutunut ja kurinalainen joukkue, joka luottaa sataprosenttisesti valittuun pelitapaan.

Vahvan pelipohjan päälle myös yksilöt ovat pystyneet nostamaan tasoaan turnauksen edetessä.

Kovimman nousun ratkaisijoiden eturiviin ovat tehneet Anton Lundell, 19, ja Arttu Ruotsalainen, 23.

Kaksikko muodostaa Leijonien terävimmän syömähampaan pudotuspeleihin. Näihin miehiin katseet kääntyvät jatkossakin.

Yksi Jalosen turnauksen merkittävimmistä peliliikkeistä oli hajottaa niin sanottu ykkösketju jo varhaisessa vaiheessa.

Ruotsalaisen ympärille kasattu ketju, jossa laidoilla pelasivat Teemu Turunen ja Jere Karjalainen, ei vain toiminut.

Pienikokoisista vipeltäjistä koostunut ketju ei saanut missään vaiheessa rytmistä kiinni. Kazakstanille kärsityn tappion jälkeen valmennuksen oli pakko reagoida.

Ruotsalainen siirtyi laitaan ja ketjun keskelle nousi Lundell. Se oli käänteentekevä muutos molempien pelaajien – ja laajemmin Leijonien – turnaukselle.

Lundell kuopi jo aiemmin nälkäisenä maata laiturin tontilla kolmosketjussa, mutta siirtyminen tutulle keskikaistalle oli viimeinen sykäys Leijonien nuorimmalle pelaajalle.

Lundell on kantanut komeasti tulosvastuuta nimellisen kakkosketjun keskellä. Hierarkiassa Lundellit, laidoilla Ruotsalainen ja energinen sähköttäjä Niko Ojamäki, on kakkosketju, mutta viime otteluissa se on ollut Leijonien henkinen ykkösketju.

Lundellin kiekkovarmuus, syöttövalikoima ja röyhkeys kiekollisena tuottavat tarvittavaa hyökkäysuhkaa Leijonille.

Ruotsalainen laitahyökkääjän tontilla on niin ikään kiekkovarma pelaaja, joka pystyy pelaamaan nopeita give & go -pelejä ja pitämään tätä kautta hyökkäyksiä elossa.

Keskikaistalla kamppailu- ja kahden suunnan sahaamisen vaade ovat sitä luokkaa, että ne veivät parhaan terän Ruotsalaisen pelaamisesta turnauksen alussa. Tästä syystä Ruotsalainen pelasi myös kevätkaudella Buffalo Sabresissa laidalla.

Ojamäen roolina ketjussa on enemmän riistää kiekkoja ja viedä vastustajan pakeilta tilaa ja aikaa pois, mutta se on erittäin arvokasta työtä.

Ojamäen raatamisen ansiosta Lundell ja Ruotsalainen pääsevät enemmän pelaamaan kiekon kanssa ja tekemään taikojaan.

Kanadaa vastaan Lundellin ketju oli ainoa, joka pystyi luomaan vähintään yhden vaarallisen maalipaikan joka erässä.

Mikä tärkeintä, ketju tekee myös tulosta.

Kanadaa vastaan kolmannen erän lopulla 2–2-maalissa nähtiin malliesimerkki siitä, miksi Lundell ja Ruotsalainen ovat korvaamattomia pelaajia Leijonille tänä keväänä.

Kaksikko ajattelee pelistä hyvin samalla tavalla ja he lukevat toisiaan erinomaisesti eri tilanteissa.

Leijonat on pelannut ja pelaa jatkossakin kireitä maalin otteluita, joissa marginaalit ovat pienet.

Tasaisissa taktisissa väännöissä tarvitaan entistä kipeämmin kylmäverisiä maalintekijöitä ratkaisuhetkillä.

Tähän huutoon Lundell (4+2) ja Ruotsalainen (4+1) ovat vastanneet vakuuttavasti. Molemmat pelaajat erottuvat tasapaksusta Suomen joukkueesta laukausarsenaalillaan.

Leijonat luottaa kollektiivin voimaan, mutta Lundell ja Ruotsalainen kantavat kovimmat tulosodotukset torstaina alkavissa pudotuspeleissä.

Kun harvat paikat aukeavat, tähän kaksikkoon Leijonat luottaa.