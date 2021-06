Jukka Jalonen avautui MM-turnauksen tuomareista – latasi suorat sanat

MM-turnauksen tuomarilinja ei ole miellyttänyt Leijonien päävalmentajaa.

Jukka Jalonen oli Kanada-voiton jälkeen tyytyväinen Leijonien otteisiin, mutta MM-turnauksen tuomarilinja hiertää Suomen pääkäskijää.

Leijonien peleissä on vihelletty jäähyjä todella vähän. Jalonen nosti asian jo aiemmin tapetille. Nyt hän puhui tuomarien työskentelystä entistäkin kriittisempään sävyyn.

– Eihän täällä vihelletä suunnilleen kuin ruumiit. Linja on todella mielenkiintoinen. Pitää joko kaatua tai näyttää että päähän osui maila tai joku. Muuten saa painia, Jalonen sanoi.

Video : Jutun pääkuvana olevalla videolla asiantuntija Ismo Lehkonen niputtaa Suomen alkulohkon.

Jalonen harmitteli, että tuomarilinjan takia Leijonat ole päässyt hiomaan ylivoimaansa tosipaikoissa.

– Kaikki haluavat, että saa pelata kovaa, kamppailla ja taistella. Mutta täällä on mennyt niin paljon kamppeja läpi puolin ja toisin. En väitä, ettemmekö me olisi ansainneet muutamaa jäähyä enemmän.

– Toisaalta olemme hallinneet montaa peliä. Joukkue, joka pitää kiekkoa, ottaa harvemmin jäähyjä.

Lue lisää: Kommentti: Leijonat on matkalla MM-kultaan – tämä Jukka Jalosen ratkaisu muutti kaiken

Jalonen myös ihmetteli, ettei Kansainväliseltä jääkiekkoliitolta (IIHF) ole tullut mitään viestiä etukäteen, että turnauksen tuomarilinja on aiempaa sallivampi.

– Olemme katsoneet videolta kaikki pelit uudestaan. Joka pelissä olemme nähneet monta sellaista tilannetta, joista olisi pitänyt viheltää jäähy, mutta ei vain vihelletä. Ja ihan päivänselviä tilanteita.

– Ihan ei mene jakeluun, että what’s going on here right now.

Leijonien peli Kanadaa vastaan oli kaksijakoinen. Avauserä oli vaikea, mutta pelin edetessä Leijonien otteet paranivat. Lopulta Suomi voitti voittolaukauskilpailun jälkeen 3–2.

– Tämä peli antoi lisää itseluottamusta omaan tekemiseemme, kykyihin ja mahdollisuuksiin. Tiedämme missä menemme, eikä enää ole isoja asioita korjattavana.

Lue lisää: Leijonat voitti hurjan jännärin! Katastrofi uhkaa Kanadaa