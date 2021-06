Yksi saldo kertoo hurjaa kieltä Leijonista – asiantuntija Ismo Lehkonen korostaa Anton Lundellin merkitystä loppukirissä

Leijonat puristi 3-2-voiton Kanadasta. Leijonien työmäärä kasvoi vaisun alun jälkeen, mikä loi pohjan voitolle.

Leijonat kaatoi MM-kisojen B-lohkon päätösottelussa Kanadan voittolaukauskisan jälkeen 3-2. Asiantuntija Ismo Lehkonen nostaa viisi olennaista pointtia ottelusta.

Lehkonen nostaa erityisesti hattua Leijonien venymiskyvylle. Yksi saldo kertoo kovaa kieltä Leijonista. Leijonat oli turnauksen ainoa joukkue, joka ei hävinnyt alkulohkossa peliäkään varsinaisella peliajalla.

Kanada pelasi turnauksen vahvimman ottelun, mutta Leijonat löysi jälleen kerran keinot raapia voiton.

1. Kiekottomien pelaajien työmäärä

Leijonille jäi tällä osa-alueella parannettavaa. 90 prosenttia jääkiekkopelissä on kiekotonta luistelua. Tämä fakta unohtui ottelun alkupuoliskolta Leijonilta. Yksinkertaisesti kiekottomat eivät tehneet riittävästi töitä luistelun kautta. Stop & go -pelaaminen loisti poissaolollaan ja mukana oli liikaa liukumista. Toisessa erässä Leijonien työmäärä kasvoi, mikä loi pohjaa jämäkälle ottelun lopulle.

Hyökkääjien maksimaalinen tilan tekeminen korostuu, koska Suomen maalipaikat 5-5-pelissä ovat kortilla. Suomi on profiililtaan riistojoukkue, mutta vielä hyökkääjien pitäisi ”grindaamalla” pakottaa vahvemmin tila ja aika pois vastustajalta. Arttu Ruotsalaisen tasoitusmaalissa kiekottomien pelaajien työmäärä oli loistavaa luokkaa. Etenkin Anton Lundellin puristusluistelu keskialueella ja siihen perään oikea-aikainen tarjonta vauhtiin oli kuin oppikirjasta.

2. Ohjauspeli

Yksi ottelun suurista kysymyksistä oli se, miten Leijonat puolustaa Kanadan suorahyökkäyksiä vastaan. Tässä Leijonat onnistui pääsääntöisesti hyvin. Suomen pelaajat tulivat mallikkaasti alas kolmella tai neljällä, eikä Kanada saanut suorista hyökkäyksistä luotua juurikaan maalipaikkoja. Kun Kanada lähti kontrolloidusti ylös, Suomi otti paljon vastaan passiivisella trapilla. Kanada kuitenkin tuli välillä heittämällä Suomen oikeaa kaistaa pitkin hyökkäysalueelle. Pelaajien olisi pitänyt tunnistaa tämä peli paremmin ja saada stoppeja aiemmin.

3. Maalineduspelaaminen

Vaade oli todella kova, koska vastassa oli pohjoisamerikkalainen joukkue, jonka pelikulttuuriin kuuluu olennaisena osana vahva maalineduspelaaminen. Leijonien alakolmio (puolustajapari ja sentteri) joutui koville, kun Kanadan kiekottomat pelaajat tulivat vahvan kontaktin kautta häkille. Se tarkoittaa, että kiekottomien Suomen pelaajien olisi pitänyt pelata huomattavasti jämäkämmin box out -peliä. Alivoimalla painottomalla puolella puolustajan ja hyökkääjän yhteispeli ei ollut saumatonta. Kanadan toisessa maalissa toisessa erässä ylivoimalla tapahtui tyypillinen sakkaus Leijonien passiiviselta neliöltä. Kanada pääsi lapioimaan neliön keskeltä halvan maalin.

4. Kamppailupelaaminen

Leijonat on sinut kovan kamppailupelaamisen kanssa. Tuomarilinja tässä turnauksessa on yllättävän salliva. Nyt saa painaa rapsakkaasti ja ottaa miestä. Tuomarit sallivat kovia taklauksia ja välillä kiekollisessa pelaajassa saa roikkua härskisti kiinni. Energiatasojen ylläpitäminen korkealla korostuu turnauksen edetessä. Tässä isossa roolissa on Leijonien neljän puolustajaparin peluutus, mikä auttaa puolustajia pysymään tuoreena muihin maihin verrattuna.

5. Hyökkäysalueen karvauspeli

Ailahtelevaa. Kärkikarvaaja määrittelee mihin suuntaan paine annetaan ja mihin siirtokiekko pelataan. Kakkonen ja kolmonen lukevat taustalla. Kanada pystyi pienessä tilassa viemään Suomen hyökkääjiltä tilan ja ajan pois aktiivisella alakolmiolla. Kiekollisen suomalaispelaajan lähellä Kanadan lähin pelaaja iski tiukasti kiinni ja sai aikaan kiekonriistoja. Kanada sai purettua paineen säntillisesti kierrättämällä kiekkoa yksinkertaisesti laitojen kautta. Vastaanottaja pystyi ottamaan kiekon haltuun suojaamalla. Kun Suomi paineistaa kolmella, pakkien pitäisi olla taustalla lähempänä ja pintsata rohkeammin sisään. Tätä alkoi tapahtua enemmän toisessa erässä, mikä tuotti riistoja. Aktiivinen ja toimiva karvaus vaatii koko viisikolta hommia. Muuten kiekonriistoista on turha haaveilla.

Asiantuntija Ismo Lehkosen kirjanpidon mukaan maalipaikat menivät 5-5-pelissä varsinaisella peliajalla Kanadalle 13-12.