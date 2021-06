Kanada-trillerin erikoinen alkamisaika hämmästyttää – tämä valtava hyöty siitä on Leijonille

Jokainen palautumiseen saatava lisätunti on joukkueelle kullanarvoinen – ehkä jopa kirjaimellisesti.

Leijonien hyökkääjän Jere Sallisen mukaan valmistautuminen korostuu ennen aikaista ottelua. Alkamisajankohdasta on kuitenkin Leijonille jatkoa ajatellen suuri hyöty.

Leijonien viimeinen alkusarjan ottelu MM-kisoissa alkaa tänään poikkeuksellisesti jo kello 12.15. Tämä on herättänyt kummastusta etenkin jääkiekkojännärien keskuudessa. Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen selitti erikoista alkamisaikaa kisojen sujuvan läpiviennin kannalta jo aiemmin.

Pelaajille puolilta päiväin alkava ottelu on tietysti myös harvinainen kokemus, joka aiheuttaa omat haasteensa. Päivärytmi sinänsä ei muutu, sillä normaalisti aamupäiväharjoitukset alkavat jopa aiemmin kuin Kanada-ottelu. Treeneissä alku otetaan kuitenkin usein vähän lämmitellen, mutta nyt koneessa pitää olla täydet kierrokset jo kello 12.

Leijonien hyökkääjä Jere Sallinen korostaa valmistautumisen merkitystä.

– Erilainen kokemushan tämä on. Valmistautuminen nousee isoon arvoon. Kaikki keinot pitää käyttää, jotta saadaan koneet käyntiin. Varmaan vedetään vähän kovempi alkulämpö, kun ei ole normaalia aamujumppaa tai muuta herättelyä, Sallinen miettii.

– Itse peliin ajankohdalla tuskin on suurta merkitystä. Mutta kokonaiskuvan kannalta aikainen alkaminen on meille varmasti vain hyvä asia. Iltapelien jälkeen menee usein tosi pitkään, ennen kuin saa unen päästä kiinni. Nyt saadaan rauhallinen ilta ja hyvät yöunet, mikä auttaa seuraavaa päivää, Sallinen kertoo.

Tiiviissä ottelurytmissä jokaisella hyvin nukutulla ja palautumiseen käytetyllä tunnilla on merkitystä. Pidemmässä ajassa ehtii myös tankkaamaan huomattavasti enemmän energiaa ja nesteitä.

Joukkueen fysioterapeutit laskevatkin pelien väliin jääviä tunteja, joiden määrä vaikuttaa merkittävästi seuraavaan otteluun valmistautumiseen.

Esimerkiksi kaksi vuotta sitten Leijonilla oli välierän ja finaalin välissä neljä tuntia enemmän aikaa kuin finaalivastustaja Kanadalla. Leijonien taustavoimien mukaan tästä oli valtava hyöty.

Keskiviikko on välipäivä, ja Leijonien puolivälierä alkaa torstaina joko kello 16.15 tai 20.15. Jos Leijonat pelaisi tänään vasta illalla, lyhimmillään ottelujen väliin jäisi noin 41 tuntia. Nyt palautumisaikaa saattaa tulla jopa 53 tuntia.

Leijonien hierojan Juha Sulinin mukaan tällä on suuri merkitys.

– Pelien välinen valmistautuminen on kuin shakin peluuta. Siinä puhutaan tunneista, niillä on ihan oikeasti merkitystä. Näin paljon pidempi valmistautuminen on selvä etu, hän tähdentää.

– Ja on tässä sekin hyvä puoli, ettei tarvitse odotella hotellilla karanteenissa koko päivää. Kun eilen juttelin pelaajien kanssa, kaikki sanoivat, että aamupeli sopii hyvin, Sulin kertoo.