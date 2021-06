Ruotsin kiekkomedia täydessä hätätilassa MM-farssin jälkeen – kansalta yllättävä näkemys päävalmentajasta

Ruotsin MM-taival päättyi maanantaina. Uutinen otettiin länsinaapurissa vastaan raskain mielin.

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue kyykkäsi historiallisella tavalla MM-kisoissa Riiassa.

Tre Kronorin putoaminen pudotuspeleistä varmistui maanantaina, kun se hävisi Venäjälle voittolaukauskilpailussa 2-3.

Ruotsi ei ole jäänyt alkulohkoon kertaakaan sen jälkeen, kun MM-kisoja alettiin pelata lohkomuotoisesti vuonna 1992. Se on jäänyt ulos kahdeksan parhaan joukosta edellisen kerran 84 vuotta sitten, 1937.

Kritiikki on kohdistunut ensisijaisesti päävalmentaja Johan Gärpeloviin, joka valmensi ensimmäisissä MM-kisoissaan. Pääkäskijä kuitenkin ilmoitti heti Venäjä-pelin jälkeen jatkavansa pestissään.

Länsinaapurin mediassa on maalailtu nyt synkkiä näkymiä tulevaisuudesta.

– Ruotsin täytyy muuttaa lähestymistään fyysiseen peliin tai muutoin olemme pian keskikastin joukkue tai jopa huonompia MM-tasolla. Sitten on tämä johtajuusasia. Joukkue tunsi itsensä uskomattoman pieneksi henkisesti. Kaipaamme todellisia johtajia, C Moren kiekkoasiantuntija Niklas Wikegård pauhasi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin jääkiekkoliiton pääsihteeri Johan Stark vakuutti SVT:lle, ettei Gärpenlovin, 43, asema ole uhattuna katastrofista huolimatta.

– En ole kuullut mitään huonoa joukkueen ilmapiiristä. Kokoonpanossa oli monta pelaajaa, jotka eivät olleet pelanneet aiemmin keskenään. On kiintoisaa kuulla, miten valmennustiimi on kokenut sen asian, Stark sanoi ja lisäsi, että luotto pääkäskijään on sataprosenttinen.

Myös Ruotsin kansalla oli selvä näkemys NHL:ssä urallaan pelanneen Gärpenlovin tulevaisuudesta maajoukkueessa. Aftonbladet kysyi lukijoiltaan, pitäisikö Gärpenlov potkia ulos. Yli 47 000 vastaajasta 67 prosenttia oli sitä mieltä, että hänen pitäisi jatkaa.