Ruotsi putosi jatkosta jääkiekon MM-kisoissa – asiantuntija ei säästellyt sanoissaan: ”Valtava fiasko”

Maanantainen tappio Venäjälle sinetöi Ruotsin putoamisen jääkiekon MM-kisoista.

Ruotsi kärsi maanantai-iltana kirvelevän 2–3-tappion Venäjälle. Voittomaalikilpailussa ratkennut ottelu tiesi sitä, että Tre Kronorin MM-kisat loppuivat jo ennen pudotuspelivaihetta.

Kerta oli ensimmäinen, kun jääkiekon mahtimaihin kuuluva Ruotsi ei ole selvinnyt MM-kisoissa jatkoon.

Ruotsin yleisradion SVT:n asiantuntija Jonas Andersson ei säästellyt sanojaan arvioidessaan joukkueen suoritusta Latvian MM-kisoissa.

– Tämä on modernin ajan suurin epäonnistuminen, se on päivänselvä asia. Tämä on valtava fiasko, entinen Ruotsin maajoukkuepelaaja Andersson latasi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv sanoi SVT:n haastattelussa kantavansa vastuuta tuloksesta. Hän ei kuitenkaan aio erota.

– Olen todella pettynyt. Emme todellakaan tavoitelleet tätä, kun lähdimme MM-kisoihin, Garpenlöv sanoi.