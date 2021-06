Surkeasti rämpineen Kanadan kohtalo on nyt Leijonien käsissä – MM-trillerillä älytön alkamisaika

Kiekkopomon mukaan Kanada-ottelun ajankohdalle löytyy järkevä selitys.

Moni jääkiekon ystävä hieraisi silmiään, kun otteluohjelma Riian MM-kisoihin julkaistiin. Suomi ja Kanada kohtaavat alkulohkon päätösottelussa tiistaina 1. huhtikuuta, mutta kamppailu käydään jo kello 12.15 päivällä.

Miksi ihmeessä? Arkipäivänä pelin seuraaminen tuohon aikaan on lähes mahdotonta.

Leijonien fanit äimistelivät ratkaisua muun muassa Twitterissä, ja osa epäili lounastauon venähtävän tiistaina tavallista pidemmäksi.

Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kertoo, että keskipäivän otteluita on hyvin vaikea välttää, jos kisat halutaan järjestää nykyisessä laajuudessaan.

– Joka päivä 16 joukkuetta ja noin 40 henkilöä per joukkue elää siellä täyshoidolla. Kisat kestävät nykyään 17 päivää, mikä on aika lailla maksimikesto. Sitä ei missään nimessä haluta pidentää enää. Jos halutaan pelata tuo määrä otteluita, niin tämä on järkevä malli, Nurminen sanoo.

Otteluiden ajankohdat on aseteltu valmiiseen pohjaan, joita Kansainvälisellä jääkiekkoliitolla on käytössään erilaisiin maajoukkueturnauksiin.

– Otteluohjelma perustuu IIHF:n sääntöihin. Siellä on turnauksille erilaisia pohjamalleja, joihin maita sitten sijoitellaan. Oli niitä sitten kuusi, kahdeksan, kymmenen tai kuusitoista, Nurminen selventää.

Toimitusjohtaja muistuttaa, ettei keskipäivän pelejä ole koko turnauksen aikana kuin muutama, eivätkä nekään ole hukkaan heitettyä viihdettä.

– Kahdentoista pelejä on yhteensä neljänä päivänä ja vain yksi niistä on arkipäivä. Arkipäivän peleihinkin pystyy järjestämään paljon erilaisia hyväntekeväisyysohjelmia paikallisten koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Aikataulut eivät myöskään tule yllätyksenä joukkueille. MM-turnauksien otteluohjelmat lyödään lukkoon jo lähes vuosi etukäteen.

– Aina kun edellinen turnaus päättyy, tiedetään, mitkä joukkueet pelaavat missäkin lohkossa ja pystytään tekemään otteluohjelma, Nurminen kertoo.

Mukana neuvottelupöydässä on neljä pääasiallista tahoa.

– Kisajärjestäjä, IIHF, kaupallisten oikeuksien omistaja Infront ja media- ja tv-kumppanit istuvat alas pariksi päiväksi ja alkavat jumppaamaan ohjelmaa. Toki sitä ennenkin taustatyötä on tehty jo paljon.

Nurmisen mukaan tahojen intressit ovat harvoin ristiriidassa keskenään. Kukaan ei pane pahakseen iltapelejä, kaikkein vähiten tv-yhtiöt. Yhtä osapuolta on kuitenkin aina järkevää kuunnella ensimmäisenä.

– Järjestäjämaalla on onneksi iso sana. Budjetista sellainen 80–90 prosenttia tulee kuitenkin lipputuloista. Kisajärjestäjänä se on meillä Suomessa ensi keväänä luvassa.

Ainainen riesa otteluohjelman luomisessa ovat aikaerot. Kun Suomessa virittäydytään television ääreen iltasaunan jälkeen, Kanadassa syödään vasta aamiaista. Joku pettyy aina.

Kevään MM-kilpailut eivät kuitenkaan ole niin suuri puheenaihe Pohjois-Amerikassa, että eurooppalaisia katsojia kannattaisi sen vuoksi suututtaa.

– Kanadassa kisoja näytetään jonkin verran, mutta siellä selkeä pääpaino on NHL:n pudotuspeleillä. Jenkeissä tilanne on sama. Paikallinen, siellä pelattava urheilu on mediayhtiöiden kannalta kiinnostavampaa näytettävää. Luulen, että keskustelut käydään enemmän eurooppalaisten mediayhtiöiden välillä, Nurminen sanoo.