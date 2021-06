Leijonien pelaajat uskoutuvat joukkueen luottomiehelle kipeimmistäkin asioista – ”On siellä itkettykin”

Hieroja Juha Sulin on Leijonien pelaajien luottohenkilö.

Leijonien entinen kapteeni Mikko Koivu pääsi viime viikolla CMoren asiantuntijana vastaamaan mielenkiintoiseen yleisökysymykseen: Kuka on ollut maajoukkuehistorian paras hengenluoja?

– Sanoisin, että monet kisat mukana ollut fysioterapeutti Julli (Juha) Sulin, Koivu vastasi.

Jo vuodesta 2003 Leijonien hierojana toimineella Sulinilla onkin joukkuehengelle valtava merkitys. Pelaajat käyvät Sulinin luona hierottavina, mutta joukkueella on tapana kerääntyä Sulinin hotellihuoneeseen myös viettämään aikaa ja kuuntelemaan kokeneen hierojan loppumattomia, toinen toistaan värikkäämpiä tarinoita.

Sulinin huone on turnauksissa joukkueen olohuone, joka on nimetty Jullin kioskiksi.

– Kioski on aina auki aina niin pitkään kuin on asiakkaita. Tarjolla on erilaisia palautusjuomia, hierontapalveluja ja juttuseuraa, Sulin kertoo.

– Ovi on auki kaikille ensikertalaisista konkareihin tasapuolisesti. Tällä tavalla yritetään rikkoa jäätä ja luoda sitä rentoa henkeä, että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi, hän tähdentää.

Juha Sulin työssään. Näinä hetkinä hämyisissä hotellihuoneissa luodaan Leijonien joukkuehenkeä.

Usein Sulinin huone on varsinkin iltaisin täynnä. Viihdykkeestä käy esimerkiksi Leijonista kirjoitettujen juttujen ääneen lukeminen. Tämän kevään erityisteema on ollut Ilta-Sanomien kymmenen urheilukysymyksen parissa visailu. Ohjelma on hyvin vapaamuotoista, mutta yksi asia on pyhä.

– Musiikin päätän minä! Tällä kertaa on menty paljon leppoisalla Suomi-musiikilla, jolla saadaan iltaisin vähän kierroksia alas. Ja yritän pitää poikien ajatukset pois jääkiekosta. Sitä katsotaan harvoin. Sekin on henkistä palauttelua, Sulin korostaa.

Huoltajat, fysioterapeutit ja hierojat ovat tunnetusti pelaajien luottohenkilöitä, joille kerrotaan sellaiset asiat ja murheet, joita valmennukselle ei haluta kertoa. Leijonissa Sulinista on tullut kenties kaikkein luotetuin mies, jonka hellässä käsittelyssä lihakset pehmenevät ja mieli kevenee.

– Jullin kioskilla tehdään ihmisen kokovartalohoitoa, hoidetaan sielua ja kroppaa. Julli on superluotettava äijä, joka on erittäin hyvä puhumaan ja kuuntelemaan. Siellä on avattu lihasten jumeja ja sydäntä, puhuttu ihan kaikesta. On siellä itkettykin, Jere Sallinen kertoo.

Juha Sulin (oik.) ja maajoukkueen entinen kapteeni Timo Jutila tapasivat kaksi vuotta sitten MM-kisojen aikaan Kosicen kaduilla.

Sulin pelasi HPK:ssa SM-liigaa kaudella 1983–1984 sekä monta vuotta alemmilla tasoilla. Hän oli toiminut muutaman vuoden HPK:n liigajoukkueen fysioterapeuttina ennen kuin Leijonien silloinen päävalmentaja Raimo Summanen, Sulinin entinen peli- ja armeijakaveri, pyysi hänet maajoukkueen mukaan syksyn 2003 Karjala-turnaukseen.

Sulin ymmärtää pelistä paljon, mutta korostaa, ettei puutu pelillisiin asioihin. Hän määrittelee itsensä kisapapin ja henkisen valmentajan yhdistelmäksi.

– En valmenna, mutta minulla on sen verran pelitaustaa ja koulutusta, että pystyn hieronnan ohessa hoitamaan myös pelaajan mieltä, pönkittämään tämän itsetuntoa ja puhumaan tarvittaessa pelistäkin, hän kertoo.

Vuoden 2014 MM-kisoissa Juha Sulin tuuletti puolivälierän Kanada-voittoa pelaajien taustalla. Siellä hänen paikkansa muutoinkin on – mutta rooli on erittäin tärkeä ja arvostettu.

Koronapandemian vuoksi olot MM-kisoissa ovat poikkeukselliset. Sulinin toimintaan rajoitukset eivät ole valtavasti vaikuttaneet, sillä hänen toimipisteensä on yleensäkin hotellihuone. Koronakupla on toki tuonut oman mausteensa Sulininkin työhön.

– Tässä on kaksi hoitohuonetta vierekkäin, toista isännöin minä, toista Hero Mali sekä Tero Tolvanen. Hoitotilanteessa on vain minä ja pelaaja, ja itse käytän ffp2-maskia. Muutoin toimitaan järjen ja joukkueen sääntöjen määrittämissä rajoissa.

– Ihan normaali open hours -meininki kioskilla ei ole, vaan pyrimme pienentämään väkimäärää ja pidentämään aukioloa. Mutta ei tänne ihan kokonaan olla muumioiduttu, Sulin nauraa.

Sulinille muodostuu aina joukko vakioasiakkaita, jotka saavat kuunnella muiden naljailua.

– Koska olen hoitoalalla, minulla on vaitiolovelvollisuus enkä voi puhua nimistä. Mutta laitetaan lukijoille pieni pähkinä. Sanotaan, että pelaajat numeroilla 12, 27, 76, 29, 55, ja 13 ovat viettäneet hierontapöydällä eniten aikaa, Sulin velmuilee.

Joskus jotkut pelaajat tarvitsevat myös kahdenkeskisen keskusteluhetken. Näille Sulin järjestää normaalioloissa rauhallisen tuokion.

– He ovat yleensä hoitovuorossa ensimmäisenä tai viimeisenä. Ja luottamus on ehdoton. Pelaajat tietävät sen, ja moni on sanonut, että juuri siksi olen heidän luottohenkilönsä ja minulle on helppo puhua, Sulin kertoo.

Koska Sulin pääsee kenties lähemmäs pelaajia kuin kukaan muu, hän pystyy aistimaan joukkueesta monenlaisia asioita. Kaksi vuotta sitten hän hyppäsi MM-joukkueen mukaan suoraan SM-liigan finaalien jälkeen. Hän kertoo aistineensa Leijonista tuolloin välittömästi jotain ”selittämätöntä voimaa”. Tuomisina oli sensaatiomainen maailmanmestaruus.

Mitkä ovat tuntemuksesi joukkueesta nyt?

– Vahvat. Leijonalla on taas erittäin hyvä mahdollisuus iskeä. Pitää tehdä kaikki sen eteen, että olemme ratkaisuhetkillä vahvoja. Pyritään luomaan henkeä niin, että fokus säilyy loppuun asti.

– Pystymme selättämään kaikki joukkueet, mutta pudotuspeleissähän kaikki on millimetreistä kiinni. Tolppa sisään tai ulos voi ratkaista, Sulin tietää.