Asiantuntija Sami Kapanen loistaa MM-kaukalon äärellä – kertoo paikallisen tv-kanavan pöyristyttävästä pyynnöstä

C Moren asiantuntija Sami Kapanen on Latviassa erikoisessa koronakuplassa.

Jääkiekon maailmanmestari Sami Kapanen on C Moren asiantuntija Latvian MM-kisoissa.

Yksi näky on tullut tutuksi Leijonien MM-otteluita televisiosta seuranneille tv-katsojille: C Moren asiantuntija Sami Kapanen seisoo autiossa hallissa ja puhuu suoraan kameralle.

Kapanen, 47, on ollut kiekkourallaan useissa rooleissa; pelaajana, valmentajana, seuraomistajana, pelaaja-agenttina ja studioasiantuntijana. Nykytehtävä on hänelle kuitenkin täysin uusi.

– Menneinä vuosina olen ollut C Moren studiossa, mutta tämä on aika erilaista. Tämä on jo toimittajan työn suuntaan menevää raportointia. Eron huomaa jo siitä, missä mikrofoni on. Se on pantu käteen eikä takinliepeeseen, Kapanen sanoo.

Hän kuvailee rooliaan miellyttäväksi. Tehtäväänsä hän pitää mielenkiintoisena haasteena.

– Pidän siitä, että saan tehdä juttuja, joita en ole ennen tehnyt. Pusken itseäni vähän epämukavuusalueelle, Kapanen sanoo.

Koronaviruspandemian vuoksi MM-kisoihin osallistuvat joukkueet elävät tiukassa kuplassa. Pelaajat, valmentajat ja taustahenkilöt poistuvat hotelliltaan vain käydäkseen hallilla harjoittelemassa ja pelaamassa.

Myös C Moren Latviassa oleva kisatiimi elää omassa kuplassaan. Jokaisella on oma hotellihuone, ja Kapanen kulkee hotellin ja hallin väliä omalla vuokra-autollaan.

Hänen päivärytminsä on hyvin selkeä: jääkiekon seuraamista, jääkiekon seuraamista ja lisää jääkiekon seuraamista.

– Heräilen päivän agendasta riippuen seitsemän ja kahdeksan välillä. Menen hallille yhdeksän ja kymmenen välillä ja olen siellä melkein iltayhteentoista asti. Seuraan joukkueiden harjoituksia, ja ensimmäinen päivän peli alkaa kello 16.15 sekä toinen ottelu kello 20.15. Hotellille paluun jälkeen iltapesut ja unille, paljon muuhun ei aikaa jää.

– Kolmen päivän välein käyn hallin viereisessä supermarketissa täydentämässä välipalavarastoa. Silloin pitää aina vetää vahvempaa kumihanskaa käteen, Kapanen kertoo.

Sami Kapasen mielestä Latvian MM-kisat ovat olleet yllätykselliset.

Kapanen noudattaa samoja periaatteita kuin Leijonien joukkue, eli yrittää pitää ulkopuoliset kontaktit minimissä ja siten pienentää tartuntariskiä.

– Onhan tämä vähän tylsää, mutta pitkälti tätä MM-kisaelämä on. Ei se poikkea paljon pelaaja-ajoistani. En silloinkaan lähtenyt nähtävyyskierroksille tutustumaan kisakaupunkiin. Välipäivinä tosin kävimme usein ravintolassa syömässä ja iltapäivisin kahvilla. Ne ovat nyt jääneet pois.

Paikalla olo on Kapasen mukaan tärkeää. Pelejä hallissa seuraamalla pystyy tekemään havaintoja, joita televisiokuvan perusteella ei kotistudiossa vain näe. Kamera seuraa kiekkoa, kun taas hallissa näkee valmentajien keskinäistä kommunikaatiota ja heidän kehonkieltään.

Lisäksi pandemiakisoissa on yksi erikoisuus.

– Halli on hiljainen. Kuulee, kommunikoiko joukkue keskenään ja miten äänekkäästi valmentajat kommunikoivat pelaajille. Se tosin muuttuu 1. kesäkuuta alkaen, jolloin halliin pääsee yleisöä, Kapanen sanoo.

Tarkkanäköisten havaintojensa ohella Kapanen on herättänyt huomiota tyylikkäällä ja rennolla pukeutumisellaan. Hän sai puku- ja paitavalintoihinsa apua C Moren käyttämältä stylistiltä Jemina Hanhijärveltä. Kapanen sanoo valinneensa tarkoituksella värikkäitä solmioita.

– Se on vähän keventävä, itselle tyylikäs ja rento. Tykkään pukeutua tyylikkäästi ja siten kunnioittaa lajia. Pelipäivä on juhlapäivä, eli ei pidä lähteä överilinjalle, vaan huomion pitää olla pelissä.

Samaa pelin kunnioittamista Kapanen haluaa tuoda esiin myös kommenteissaan. Hän tahtoo negatiivisuuden sijaan keskittyä mieluummin asioihin, jotka ovat hyvin, mutta:

– Pitää pystyä olemaan myös kriittinen. Jos jokin asia Suomen pelissä ei toimi, sen tuominen esiin harmittaa tietyllä tavalla, mutta pitää olla objektiivinen.

Pahvikatsojat vaihtuvat oikeaan yleisöön kesäkuussa. Sami Kapasen mielestä Latvian koronatilanne on sellainen, että yleisön päästäminen hallin ei välttämättä ole hyvä idea.

Kisaisäntä Latvian koronatoimia Kapanen katsoo myös kriittisellä silmällä.

– Torstaina [27.5.] täällä oli 348 uutta tartuntaa. Suomen väkilukuun suhteutettuna sama tarkoittaisi yli tuhatta uutta tartuntaa päivässä. Samalla täällä aletaan päästää koronan jo sairastaneita tai rokotuksessa käyneitä katsojia halliin. Onko se sitten hyvä päätös? Itse ainakin aion tihentää käsidesin ja kumihanskojen käyttöä.

Kapanen tekee kaikkensa, ettei hän ainakaan itse toisi koronaa mukanaan Latviasta tai levittäisi sitä työtovereidensa keskuuteen.

– Latvian televisio pyysi minua lähtemään tiistaina tai keskiviikkona heidän tuottajansa ja kanadalaiskanava TSN:n selostajan Gord Millerin kanssa käymään Arturs Irben [latvialainen entinen NHL-maalivahti ja Kapasen joukkuetoveri] luona. Tarkoitus olisi ollut muistella Irben peliuraa ja yhteisiä aikojamme.

– Minulle vakuutettiin, että Irbe ja tuottaja ovat sairastaneet koronan, joten ei ole mitään vaaraa. Minä vastasin, että minä en ole sairastanut koronaa. Te voitte yhä välittää tautia tai jopa saada sen uudestaan. En halua ottaa riskiä ja saattaa meidän työyhteisöämme vaaraan. Täällä ollaan yhteisön ja Suomi-kiekon asialla, Kapanen sanoo.