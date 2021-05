Kanadan kohtalo jäi Leijonien käsiin – historiallinen fiasko uhkaa

Sunnuntain päiväpeleissä Kanada piti kiinni pudotuspelioljenkorrestaan voittamalla Italian 7–1. A-lohkon puolella Sveitsi ilakoi Valko-Venäjän kustannuksella 6–0.

Kanada on ollut jääkiekon MM- ja olympiakisoissa aina kahdeksan parhaan joukossa. Kaikkien aikojen heikoin sijoitus on Prahan MM-kisoissa 1992 tullut kahdeksas sija.

Silloin Suomi nuiji Kanadan MM-historian heikoimpaan sijoitukseensa voittamalla puolivälierän 4–3 Timo Peltomaan hattutempun turvin.

Riian MM-kisoissa Kanadaa uhkaa jääminen ulos pudotuspeleistä ensimmäisen kerran historiassaan – ja Kanadan kohtalon määrittää jälleen Leijonat.

Kanada tarvitsee alkulohkon viimeisessä pelissään tiistaina Suomea vastaan pisteitä, mieluiten voiton, jatkaakseen lähes 30 vuotta kestänyttä pudotuspeliputkeaan (MM-kisojen ensimmäiset pudotuspelit juuri Prahassa 1992).

Sunnuntaina Kanada piti pudotuspelitoiveensa elossa nuijimalla heppoisen Italian selvästi 7–1.

Turnauksen umpisurkeasti kolmella peräkkäisellä tappiolla aloittanut Kanada on voittanut kolme viime peliään ja on noussut yhdeksään pisteeseen. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Kanada on pudotuspeliviivalla tasapisteissä Saksan kanssa, mutta Saksan voitettua keskinäisen ottelun Saksa on viivan päällä ja Kanada alla.

Andrew Mangiapane (nro 88) iski kaksi maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä Italiaa vastaan.

Kanada tarvitsee siis ehdottomasti pisteitä Leijonia vastaan tiistaina iltapäiväpelissä.

Voitto Suomestakaan ei tosin välttämättä pelasta Kanadaa. Suomi ja USA ovat jo varmistaneet, että ne jäävät Kanadan yläpuolelle sarjataulukossa. On myös mahdollista, että Kanadan voitosta huolimatta kolmikosta Kazakstan, Saksa, Latvia kaksi on Kanadaa parempia, jolloin Kanadan kohtalo olisi historiallisen armoton.

Italiaa vastaan Kanada voitti laukaukset maalia kohti massiivisesti 49–14. Kanada höyrysi vajaassa 12 minuutissa 4–0-johtoon ja hölläsi sen jälkeen tahtia. Kanadan pistenikkareina häärivät Andrew Mangiapane (2+2), Connor Brown (0+4) ja Adam Henrique (1+2).

A-lohkon puolella Sveitsi ilakoi 6–0-voiton Valko-Venäjästä ja nousi 12 pisteeseen. Lohkon pudotuspelikamppailusta on tulossa todella kimurantti, sillä Sveitsi, Venäjä ja Slovakia ovat kaikki 12 pinnassa, ja samaan seuraan hinkuvat vielä myös Tshekki ja Ruotsi.

Pahiten Valko-Venäjää kuritti Joel Vermin tehoilla 2+1.

Iltapeleissä kohtaavat Suomi ja Latvia sekä Ruotsi ja Slovakia. Ottelut alkavat kello 20.15.