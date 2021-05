Lukon kultakiekkoilija joutui valitsemaan kahden ison asian väliltä – lähtee kotiin kesken MM-kisojen

Pavol Skalicky jättää MM-kisat kesken.

Slovakian Pavol Skalickyn MM-urakka jää kuuden ottelun mittaiseksi. Skalicky pelaa vielä sunnuntai-iltana alkulohko A:n iltaottelussa Ruotsia vastaan mutta suuntaa sen jälkeen kotiin Slovakiaan.

Rauman Lukossa SM-kultaa juhlinut Skalicky joutuu valitsemaan kahden ison asian väliltä, joista oman maan edustaminen MM-kisoissa jäi tällä kertaa kakkoseksi.

Lukon tehokaksikosta Eetu Koivistoinen (vas.) ei päässyt MM-kisoihin lainkaan, ja Pavol Skalickyn MM-urakka päättyy kesken, hyvin ymmärrettävästä syystä.

Niin, se isompi asia: 25-vuotiasta Skalickya odottavat Slovakiassa omat häät. Skalicky astelee mielitiettynsä kanssa vihille ensi viikonloppuna.

Jokainen ymmärtää, mitä voisi tapahtua, jos Skalickyn valinta olisi ollut jatkaa MM-kisoissa turnauksen loppuun saakka.

Skalicky oli kuitenkin sopinut järjestelystä jo hyvän aikaa sitten, että hän pelaa MM-turnauksessa vain Slovakian kuusi ensimmäistä alkusarjapeliä.

Häistään huolimatta Skalickyn ei oletettavasti ole kovin helppo jättää joukkuetta. Slovakia on pelannut toistaiseksi erinomaisen turnauksen ja on voittanut viidestä pelaamastaan ottelusta neljä. Paikka pudotuspeleissä on viimeistä silausta vaille varma, edessä ovat turnauksen merkityksellisimmät pelit ja yllätyksellisissä MM-kisoissa Slovakia voi edetä pitkällekin.

Järkälemäinen (195 cm/98 kg) Skalicky pelasi Lukossa loistavan kauden. Hän oli Lukon sensaatiomaisen, 58 vuoden tauon jälkeen tulleen mestaruuden tärkeä palanen kerättyään runkosarjassa 55 ottelussa 20+19=39 tehopistettä.

Pavol Skalicky sai palkintokaappiinsa kolmen Slovakian mestaruuden jälkeen myös Suomen mestaruuden.

Pudotuspeleissä tehopistekeskiarvo vain nousi, 11 ottelussa kertyi 4+4=8 tehopinnaa.

Riian MM-jäällä Skalicky ei saanut vielä parastaan irti. Viiden pelin jälkeen hän junnaa edelleen kiikaritehoilla (0+0), ja plus-miinussaldo on talvinen –3. Nyt on enää yksi ottelu aikaa kohentaa tilastoja.

Skalicky jatkaa Lukossa ensi kaudella – ukkomiehenä.