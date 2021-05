MM-kisahuuma jatkuu sunnuntaina! Tällä kokoonpanolla Leijonat lähtee isäntämaa Latviaa vastaan

Suomi kohtaa isäntä Latvian kello 20.15 sunnuntai-iltana.

Jääkiekon MM-kisahuuma jatkuu sunnuntaina. Lauantaina lukemin 2–1 B-lohkon kärkipelissä Saksan kaatanut Leijonat kohtaa sunnuntaina kello 20.15 alkavassa ottelussa isäntämaa Latvian.

Latvialla on kahdeksan pistettä. Isäntämaa on alkulohkossa viidentenä, pisteen Saksaa perässä, ja taistelee kovasti vielä pääsystä pudotuspeleihin eli lohkossa neljän joukkoon. Suomi johtaa lohkoa 13 pisteellä.

Suomi lähtee Latvia-otteluun alla näkyvällä kokoonpanolla. Saksaa vastaan pelannut Jussi Olkinuora saa lepovuoron, joten maalilla aloittaa Harri Säteri.

Hyökkäysketjuissa on pari muutosta edellispeliin: Hannes Björninen on sivussa ja hänen paikkansa nimellisen ykköskentän sentterinä ottaa Peter Tiivola. Laitahyökkääjä Jere Sallinen on katsomon puolella ja hänet nelosketjussa korvaa Jere Karjalainen.

Puolustusparit ovat yhtä lukuun ottamatta samat kuin Saksaa vastaan: Miika Koivisto on sivussa kokoonpanosta, joten Tony Sundin pakkiparina pelaa Mikael Seppälä.

Maalilla:

29 Harri Säteri

Varalla:

45 Jussi Olkinuora

1:

80 Saku Mäenalanen – 47 Peter Tiivola – 12 Marko Anttila

6 Tony Sund – 52 Mikael Seppälä

2:

22 Arttu Ruotsalainen – 15 Anton Lundell – 20 Niko Ojamäki

3 Olli Määttä – 7 Oliwer Kaski

3:

21 Jere Innala – 27 Petri Kontiola – 81 Iiro Pakarinen

55 Atte Ohtamaa – 2 Ville Pokka

4:

25 Jere Karjalainen – 13 Mikael Ruohomaa – 38 Teemu Turunen

40 Petteri Lindbohm – 39 Kim Nousiainen

Sunnuntaina pelataan seuraavat ottelut: kello 16.15 Valko-Venäjä–Sveitsi ja Italia–Kanada, kello 20.15 Ruotsi–Slovakia ja Suomi–Latvia.