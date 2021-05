MM-tuomio: Turnauksen pistepörssi on absurdia luettavaa – upea yksityiskohta kruunaa Toni Söderholmin ja Ville Peltosen edustusasut

MM-tuomiossa kehutaan Anton Lundellia ja Saksan valmentajien kisa-asuja.

Leijonat kaatoi lauantaina Saksan 2–1. Ilta-Sanomien raati pureutuu MM-kisapäivän polttaviin puheenaiheisiin.

Sami Hoffrén

Päivän tähti: Anton Lundell on ottanut isoa roolia Leijonien riveissä uransa ensimmäisessä MM-turnauksessa. HIFK:n 19-vuotias huippulupaus kantaa ennakkoluulottomasti vastuuta tulosketjussa. Tehot 1+1 Saksaa vastaan oli tuorein työnäyte poikkeuksellisen nuoren pelaajan kyvyistä. Lundell johtaa rohkeasti ja raikkaasti Leijonien hyökkäystä.

Päivän puheenaihe: Leijonien kultavankkurit ovat tismalleen aikataulussa. Suomi on ollut yllätyksiä sisältäneen MM-turnauksen vakuuttavin joukkue tällä hetkellä. Jukka Jalosen valmentama leijonanippu petraa ja kehittää peliään täsmällisesti ottelu ottelulta. Kurinalaisuus ja sitoutuneisuus ovat omaa luokkaansa turnauksen muihin joukkueisiin verrattuna.

Päivän moka: Menee hiusten halkomiseksi, mutta Leijonien ykkösvahti Jussi Olkinuora päästi auttamatta liian heppoisen maalin Saksan 1–1-tasoituksessa. Olkinuora on ollut vakuuttava läpi kauden, ja on aloittanut MM-turnauksen vahvasti, mutta Korbinian Holzerin tekemä maali upposi helposti. Löperö maali ei vaikuttanut kuitenkaan pätkääkään 30-vuotiaan veskarin suorittamiseen ottelun jälkimmäisellä puoliskolla.

Päivän tyyli: Leijonien esitys. Tiedossa oli, että Saksa asettaa kovan vaateen Suomelle, mutta leijonalauma esiintyi kauttaaltaan ryhdikkäästi. Turnauksen viidennessä ottelussaan Leijonat pelasi tasapainoisimman 60-minuuttisen, mikä kertoo kovaa kieltä joukkueen henkisestä tilasta. Todellinen statement-voitto Leijonilta tähän saumaan.

Päivän yllätys: Saksan passiivisuus. B-lohkon vakuuttavimpiin joukkueisiin kuuluva Saksa pelasi yllättävän passiivisesti Leijonia vastaan. Saksa ei paineistanut lähellekään odotetulla tavalla, vaan otti Leijonien avauksia järjestelmällisesti passiivisessa trap-muodostelmassa. Tämä oli selkeä taktinen ratkaisu Toni Söderholmin valmentamalta joukkueelta.Moisio:

Harri Moisio

Päivän tähti: Anton Lundell. Siitä ei kahta sanaa. Huippulupaus viimeisteli Suomen avausmaalin ja antoi upean syötön Arttu Ruotsalaisen viimeistelemään voittomaaliin. Iiro Pakariselle on annettava myös iso tunnustus ja vähintään papukaijamerkki. Uhrautuvaa peliä suonenjokiselta, vaikka tehopisteillä sitä ei nyt palkittukaan.

Päivän puheenaihe: Turnauksen pistepörssi on erikoista luettavaa. Pistepörssin kärkipaikalla on Slovakian Peter Cehlarik tehoilla 3+5. Maalipörssin keulilla on puolestaan Britannian Liam Kirk. Viisi maalia on Sheffield Steelersin hyökkääjä tähän mennessä viimeistellyt. Hyvä suoritus nuorelta, mutta tuntemattomalta britiltä.

Päivän moka: Kolmannen erän loppuminuuteilla avautui Saksan päädyssä jostain syystä kaukalon luukku. Mitään vahinkoa se ei onneksi aiheuttanut. Selostaja Antero Mertaranta vertasi tapahtunutta Moskovan olympialaisten skandaaliin, jossa portteja väitettiin pidetyn auki, jotta neuvostoliittolaisille kiekonheittäjille saataisiin suotuisat tuuliolot. Hauska vertaus.

Päivän tyyli: Saksan valmennusjohto on kisoissa sonnustautunut tyylikkääseen pukuun, jonka kruunaa jonkinlainen välipaita pikkutakin alla. Paidan napit ovat huomattavan isot ja kokonaisuus on hieno. Ensimmäisenä kävi kuitenkin mielessä, että Toni Söderholm ja Ville Peltonen ovat laittaneet ylleen luotiliivin tai peltipaidan.

Toni Söderholm ja Ville Peltonen toimivat Saksan maajoukkueen valmentajina.

Päivän yllätys: C Moren lähetysstudio oli siirretty Tampereelle jääkiekkomuseoon. Karri Kiveä lukuun ottamatta siellä ei kukaan asiantuntijoista ollut vielä käynyt. Kari Jalonen kertoi ottaneensa valokuvan museon seinällä roikkuvasta taulusta, jossa komeilee jääkiekkoleijona numero 123. Hän on tietysti Kari Jalonen itse, toisin sanoen Brother Lion 123.

Teemu Suvinen

Tähti: Anton Lundell oli ottelun ilmiselvä tähti, mutta nostetaan esiin myös Iiro Pakarinen. Otti jäähyn pahaan paikkaan, mutta korjasi erheensä. Tuli jäähypenkiltä takaisin kaukaloon valtavalla raivolla ja jysäytti painavan taklauksen Saksan pelaajaan. Tästä tilanteesta Leijonat pääsi hyökkäykseen, josta syntyi voittomaali. Jalonen kehui Pakarisen taklausta ”äijäpommiksi”

Päivän puheenaihe: A-lohkossa nähtiin huikea otatus Sveitsin ja Venäjän välillä. Vaikka Sveitsi hävisi tuon ottelun 4–1, joukkue antoi myrskyvaroituksen taidoistaan pelaamalla erinomaisesti. Sveitsi on yltänyt 2000-luvulla kahdesti MM-hopealle. Nyt näyttää siltä, että joukkueella on mahdollisuudet yltää vielä suurempaan yllätykseen, jos kaikki palaset naksahtavat kohdalleen.

Päivän moka: Saksan Moritz Seider, 20, on huippulupaus, jolta odotetaan huippuotteita MM-jäillä. Leijonia vastaan hän pelasi heikosti etenkin avauserässä ja alkoi jo osoittaa turhautumistaan. Tällaisista elkeistä nuoren tähden on päästävä eroon.

Päivän tyyli: Leijonat tuli avauserään sellaisella tyylillä, ettei vastaavaa energiatasoa ole nähty Suomelta vielä kertaakaan tässä turnauksessa. Jos Leijonat pystyy kaikkein tärkeimmissä peleissä dominoimaan kiekkoa yhtä vakuuttavasti kuin avauserässä, kaikki on jälleen mahdollista. Pala palalta Leijonien palapeli alkaa hahmottua.

Päivän yllätys: Käykääpä vilkaisemassa IIHF:n sivuilla MM-kisojen pistepörssiä. Kärjessä on Slovakian Peter Cehlarik, ja sen jälkeiset sijat menevät seuraavien maajoukkueiden pelaajille: Tanska, Kazakstan ja Britannia. Tuo tilasto kertoo kaiken oleellisen siitä, miten erikoiset MM-kisat parhaillaan ovat käynnissä.