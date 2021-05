Leijonien ainoa NHL-puolustaja pelaa polttopisteessä – ”Totta kai paineita on”

Olli Määttä on noussut tasaisen varmasti isompaan rooliin uransa ensimmäisessä MM-turnauksessa.

Tasapainoinen esitys. Sama tiivistys toistui Leijonien pelaajien suusta lauantain 2–1-voiton jälkeen Saksasta.

Saksan kaadon jälkeen Leijonat johtaa viiden ottelun jälkeen MM-kisojen B-lohkoa. Kasassa on 13 pistettä.

Leijonien voittava jääkiekko pohjaa vahvaan ja kurinalaiseen viisikkopuolustukseen. Kovaa kieltä kertoo se, että Saksaa vastaan Leijonat antoi vain kolme maalipaikkaa 5–5-pelissä.

– Joka pelissä pitää pystyä parantamaan. Kun tosipelit alkavat, se joukkue, joka on parantanut parhaiten alkusarjan aikana, yleensä voittaa ja on kova. Siitä me puhumme koko ajan, niputti Leijonien ainoa NHL:stä saapunut puolustaja Olli Määttä ottelun jälkeen.

– Meiltä löytyy joka kentästä ratkaisijoita. Meillä on vaarallisuutta ykköskentällisestä neloskenttälliseen asti. Meitä vastaan on todella vaikeaa pelata.

Joukkueen jämäkän puolustuspelaamisen ruumiillistuma on toistaiseksi ollut Määttä, joka pelaa uransa ensimmäistä MM-turnausta.

Los Angeles Kingsin 26-vuotias suomalaispuolustaja on näyttänyt malliesimerkkiä siitä, miten ego jätetään ulkopuolelle ja sitoudutaan yhteisen tavoitteen eteen.

Määttä antaa vuolaasti kiitosta Leijonien yhteisölle, jossa korostuvat solidaarisuus ja veljeys.

– Suomen joukkueeseen on aina helppo tulla. Pelaamme neljällä ketjulla ja neljällä pakkiparilla. Kaikilla on samanlaiset vastuut. Jokainen tekee oman roolinsa niin hyvin kuin pystyy, ja se riittää. Ei tarvitse tehdä mitään ekstraa, se on lähtökohta, Määttä kuvaili.

Määttä toki tiedostaa, ettei hän ole kuka tahansa pelaaja tasavahvassa joukkueessa. Ainoana NHL-puolustajana hän on väistämättä polttopisteessä MM-jäillä.

– Totta kai paineita on ja haluan menestyä, mutta myös itselläni on kovat odotukset tässä turnauksessa. Hienointa on silti saavuttaa jotain isompaa joukkueen kanssa.

– Omalta kohdaltani turnaus on mennyt nousujohteisesti. Parempaan päin. Siinä meni oma aikansa sopeutumisessa, kun tulee isoon kaukaloon ja pelityyli vaihtuu, mutta ihan hyvältä on tuntunut, Määttä sanoi.

Parannettavaa toki vielä riittää – etenkin tulospuolella.

– Hyökkäysalueella ollaan saatu aikaiseksi paljon vetoja viivasta, mutta hyökkäyspäähän pitäisi saada enemmän tulosta. Pitää löytää keinoja, miten saadaan maaleja aikaiseksi, näki Määttä.