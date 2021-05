Jukka Jalonen kehui Anton Lundellia, mutta latasi heti perään kipakan palautteen superlupaukselle

Jukka Jalonen oli tyytyväinen Leijonien otteisiin.

Leijonien ykköstähti Saksaa vastaan oli ehdottomasti nuori 19-vuotias Anton Lundell.

Lundell johti hyökkäyspeliä tekemällä tehot 1+1, kun Leijonat kaatoi Saksan 2–1. Lundell paiskasi Leijonien avausmaalin komealla laukauksella ylivoimalla ja tarjosi kolmannessa erässä nappisyötön Arttu Ruotsalaisen voittomaaliin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kehui Lundellin hyökkäyspelitaitoja mutta muistutti, että kokonaisvaltaisessa pelaamisessa nuorukaisella on yhä parannettavaa.

– ”Lunkka” (Lundell) on todella tehokas, todella nälkäinen hyökkäyssuuntaan. Hänellä on himo tehdä maaleja ja olla niissä mukana. Kokonaisvaltaisessa pelissä on vielä... Puolustuspelissä hän haahuilee siellä sun täällä, Jalonen sanoi.

– Yritys on kova. Lunkalta löytyy kyky tehdä maaleja ja haistella sekä nuuskia niitä. Juuri sitä meiltä puuttuu.

Leijonien puolustaja Olli Määttä kehui Lundellia omassa puheenvuorossaan

– Todella hyvä nuoreksi pelaajaksi, todella kypsä jätkä. Tykkää kysellä koko ajan ja haluaa tietää enemmän jääkiekosta. Kyllähän kaikki näkee, kuinka hyvä pelaaja hän on kentällä. Mahdollisuudet ovat taivaissa.

Leijonien käskijä Jalonen oli kokonaisuutena tyytyväinen Leijonien otteisiin.

– Olen tyytyväinen meidän panokseen kaikin puolin. Emme antaneet paljon paikkoja Saksalle. Ei niitä meilläkään paljoa ollut, vaikka peliä hallitsimmekin. Saksa puolustaa keskustaa niin hyvin.