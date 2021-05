Tähän Suomen kansan kannattaa tottua MM-kisoissa – asiantuntija Ismo Lehkonen nostaa esille Leijonien suurimman vahvuuden

Suomi kaatoi Saksan tiukan taiston jälkeen maalein 2–1. Vastaavalaisia kireitä maalin otteluita on luvassa myös jatkossa.

1. Puolustuspeli toimii

Leijonien suurin vahvuus. Leijonien valmennusryhmä on laskenut kylmän matemaattisesti, miten vastustajan maalipaikat pidetään minimissä ottelusta toiseen. Tämä alkaa kiekollisesta pelaamisesta. Suomi lähtee kontrollilähtöjen kierrättämisen kautta kerta toisensa jälkeen varmasti liikkeelle, mikä pitää vastustajan vastaiskut vähissä. Saksalla oli trap vastassa 18–20 kertaa erää kohti. Lauantain Saksa-ottelu oli osoitus siitä, mikä Leijonien otteluita leimaa jatkossakin tässä turnauksessa. Luvassa on kireitä maalin otteluita. Jatkossa Leijonia testataan, miten hermo ja kärsivällisyys kestävät pelata maalin pelejä. Saksa-ottelun päätöserä oli ainakin tästä loistava osoitus. Leijonat ei antanut yhtään maalipaikkaa päätöserässä Saksalle.

2. Aloitukset

Aloitukset ovat tärkeimpiä elinehtoja pelin virtauksen kannalta. Kun Leijonien sentterit voittavat nähdyllä tahdilla aloituksia, se auttaa hyökkäys–puolustus–hyökkäys-virtausta olennaisesti.

Sentterien on vietävä aloituksia vähintään 55 prosentin tahdilla, jotta maalipaikkojen jakauma on suotuisa Leijonille. Aloituksissa koko viisikon tehtävät ovat hyvin selvillä, mikä kertoo siitä, että Leijonien valmennusryhmä on saanut ohjeensa perille. Aloitusvoittojen kautta on mahdollista luoda nopealla tahdilla maalipaikkoja.

3. Kontrollilähdöt toimivat

Suomi sai pitää kiekkoa pitkiä pätkiä, ja käytti tämän sauman hyväksi. Toisessa erässä Saksa pudotti pakit hieman alemmassa, koska Suomen päätyheitot olivat tiedossa. Suomi ei saanut samanlaista kiekollista rallia käyntiin. Suomi hyökkää tasakentällisin säntillisesti, eikä menetetä kiekkoja siniviivoilla, mutta hyökkäyspeli purkautui edelleen turhan nopeasti hyökkäysalueella ja valui siitä omiin. Miten Leijonat pelaa päätykiekot jatkossa painavammin? Nyt vastustaja pääsi liian helposti irtokiekkoihin, Oman alueen puolustuspelaamisen jatkoksi Leijonien pitäisi saada lisää myös nopeita lähtöjä heti riistojen jälkeen. Tätä kautta Suomella on mahdollisuus hyökätä vaarallisemmin vähemmän organisoitua vastustajan viisikkoa vastaan. Hyökkäyssinisen yhtäaikaisessa murtamisessa Suomi voi vielä parantaa paljon.

Ismo Lehkonen on pitkän linjan kiekkomies.

4. Passiivinen panssari vastassa

Saksa pelasi yllättävän passiivisesti ottelun alusta lähtien. Toni Söderholmin valmentama joukkue vetäytyi kerta toisensa jälkeen 3–2-trapiin ja otti vain vastaan. Paineistus oli hyvin varovaista. Saksa antoi Suomelle kaikki avaimet hallita ottelua kiekolla. Hyökkäysalueella Suomen puolustajat pääsivät rauhassa operoimaan ilman kunnon painetta, mikä oli yllättävää, mutta viivalta tuleva uhka oli tällä kertaa näennäistä.

Isoa posia Leijonien valmennusryhmälle, joka sai selkeästi myytyä hyvin lauantain kapinan. Tiedossa oli, että Saksa on kova mittari tässä vaiheessa turnausta. Leijonat otti tässä valossa ison statement-voiton. Tämä voitto voi ruokkia paljon jatkoa varten.

5. Maalivahtipeli

Yllättäen Leijonien veskaripaletin ympärille on muodostumassa pieniä kysymysmerkkejä – ehkä. Leijonat on joukkue, joka ei rakenna tai anna paljon maalipaikkoja. Tässä katsannossa yhden helpon maalin korvaaminen on todella vaikeaa. Tämä nähtiin Saksaa vastaan. Saksan 1–1-maali upposi turhan helposti Jussi Olkinuoran taakse. Tässä vaiheessa turnausta ei ole täysin selvillä vielä selkeää ykkösveskaria, mutta Olkinuora antoi vahvan näytteen henkisestä kantistaan päätöserässä, jossa Olkinuora oli betonivarma.

Asiantuntija Ismo Lehkosen kirjanpidon mukaan maalipaikat menivät Suomelle 8–3.