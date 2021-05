Tällä miehityksellä Leijonat lähtee lohkon kärkiotteluun Saksaa vastaan! Kokoonpanossa muutama muutos

Leijonat kohtaa Saksan kello 20.15.

Leijonien ryhmä lauantai-illan Saksa-otteluun on selvillä.

Leijonien ottelut jääkiekon MM-kisoissa jatkuvat lauantai-iltana kello 20.15 alkavalla ottelulla Saksaa vastaan.

Kyse on alkulohko B:n kärkikamppailusta. Saksa on voittanut kolme ottelua (Italia, Norja ja Kanada) sekä hävinnyt Kazakstanille. Myös Suomi on voittanut kolme ottelua (USA, Norja, Italia) ja hävinnyt Kazakstanille voittomaalikisassa.

Italiaa vastaan torstaina lepovuoron saanut ja katsomossa ottelua seurannut Jussi Olkinuora avaa jälleen Leijonien maalinsuulla. Italiaa vastaan nelosketjussa pelanneet Valtteri Puustinen ja Peter Tiivola ovat katsomon puolella – heidän tilalleen kokoonpanoon palaavat Mikael Ruohomaa ja Teemu Turunen.

Nelosketjua lukuun ottamatta hyökkäyskentälliset, kuten myös pakkiparit, ovat samassa muodossa kuin viime ottelussa Italiaa vastaan.

Suomen aloituskentälliset Saksa-otteluun:

Maalilla:

45 Jussi Olkinuora

Varalla:

29 Harri Säteri

1:

80 Saku Mäenalanen – 24 Hannes Björninen – 12 Marko Anttila

6 Tony Sund – 50 Miika Koivisto

2:

22 Arttu Ruotsalainen – 15 Anton Lundell – 20 Niko Ojamäki

3 Olli Määttä – 7 Oliwer Kaski

3:

21 Jere Innala – 27 Petri Kontiola – 81 Iiro Pakarinen

55 Atte Ohtamaa – 2 Ville Pokka

4:

76 Jere Sallinen – 13 Mikael Ruohomaa – 38 Teemu Turunen

40 Petteri Lindbohm – 39 Kim Nousiainen