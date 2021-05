Saksan päävalmentaja Toni Söderholm kertoo työnjaosta Ville Peltosen kanssa – ja raskaasta kaudesta: ”Se oli tosi kova paikka”

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm on lauantaina taas erityisessä paikassa, kun vastassa on Leijonat. Takana on erilainen kausi.

Kolmesta ottelusta kolme voittoa. Sitten ensimmäinen kauneusvirhe, 1–2-tappio Kazakstanille.

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm sanoo olevansa ”ihan tyytyväinen” MM-turnaukseen tähän mennessä.

– Joukkuehenki, sitoutuminen ja uhrautuminen ovat olleet erittäin hyvää. Olemme siinä onnistuneet. Joukkueessa on spiritti, jonka näkeminen ja kokeminen on ollut tosi makeaa, Söderholm sanoo.

Söderholmin mainitsemat asiat näkyivät varsinkin taisteluvoitossa Kanadaa vastaan, kun Saksa blokkasi kiekkoja kuin henkensä kaupalla.

Vahvuudet kuulostavat perin suomalaisilta. Miten Saksan joukkueen henki viritettiin tälle tasolle?

Söderholm kertoo, että hyväksi on käytetty mm. pienryhmissä tekemistä. Pelaajien kanssa on myös käyty paljon henkilökohtaisia keskusteluita, joissa on mietitty tärkeimpiä asioita joukkuehengen kannalta.

Ryhmässä ovat mukana mm. Fabio Wagner, Nico Krämmer, Tom Kühnhackl ja Tobias Rieder, jotka ovat liki saman ikäisiä Landshutissa syntyneitä kiekkoilijoita.

– Osa on viimeksi pelannut kimpassa A-junnuissa. He ovat tunteneet toisensa koko elämänsä ja kasvaneet yhdessä. Jo siitä tietää, että kemia toimii ja tulee tietty innostuneisuus, kun saa taas pelata samassa jengissä, Söderholm sanoo.

– Jonkin verran on ensikertalaisia, joista tietää varmasti, että he ovat innoissaan. Lisäksi olemme seurajoukkueista koettaneet löytää vähän parivaljakoita.

– Ryhmäjuttuihin on käytetty aikaa. Sellaiseen, että jokainen vuorollaan vähän heittäytyy ryhmän edessä ja tekee jotain vaikka ennen palavereitakin. Olemme yrittäneet tuoda jengille heittäytymistä esiin.

Toni Söderholm ja Ville Peltonen Saksan vaihtoaitiossa ottelussa Norjaa vastaan.

Hyvän joukkuehengen voi aistia paitsi pelitapahtumista myös taustaäänistä. Söderholm antaa haastattelua IS:lle puhelimitse joukkueen bussista. Taustalta kuuluu jatkuvasti äänekästä kanssakäymistä ja naurua.

– Tämä on ollut ihan eläväistä sakkia.

Söderholm, 43, nimettiin Saksan päävalmentajaksi joulukuussa 2018.

Takana on pestin erikoisin vuosi. Samoista syistä kuin kaikilla muillakin, kun koronapandemia sekoitti maailman.

Saksan DEL-liigan kausi käynnistyi vasta myöhään joulukuussa.

– Kesti hirveän kauan ennen kuin saatiin kunnon suunnitelma siitä, miten kausi voidaan viedä läpi rajoituksineen. Kun pelit saatiin käyntiin, se pyöri ihan hyvin, ottelusiirtoja tuli vain muutama. Loppupeleissä ei hävitty niin paljoa verrattuna muihin sarjoihin kuin mitä pelkäsin.

– Pelaajille tämä on ollut raskas kausi, samoin kuin heidän perheilleen. Kaikki koulut ovat olleet melkein järjestään kiinni. Perheet ovat olleet neljän seinän sisällä, ja mies on käynyt pelaamassa. Hyvin kaukana normaalista kaudesta, Söderholm summaa.

Ammattiurheilijoille ja heidän perheilleen arki on monin paikoin saattanut olla raskaampaa kuin monissa muissa ammateissa. Koronatartuntojen suorat vaikutukset pelaajien työpaikkoihin eli seuroihin ja liigoihin ovat olleet niin eri luokkaa.

– Pelaajat kyllä sitoutuivat Saksassa kaikkiin sääntöihin mielettömän hienosti. Senkin takia sarja pyöri niin hyvin, että he ovat olleet tosi varovaisia.

– Ymmärrän ihan täysin, että meilläkin tuli jonkin verran kieltäytymisiä. Jos oma tai perheen henkinen tila on sellainen, ettei lähtö tunnu kannattavalta, ei kannata lähteä kisoihin.

Söderholm valmentaa Saksaa toisissa MM-kisoissaan. Kuva alkulohkon ottelusta Norjaa vastaan.

Saksa pelasi seurajoukkuekauden aikana vaivaiset kaksi ottelua. Deutschland Cupissa olivat syksyllä mukana A-maajoukkueen lisäksi Latvia ja nuorista saksalaisista koottu porukka.

Söderholm itse oli silloin koronaviruksen kourissa ja joutui sivuun.

– Se oli minulle tosi kova paikka henkilökohtaisesti.

Kausi on ollut raskas.

– Oma identiteettikin alkaa olla hakusessa, kun päässä pyörii paljon ajatuksia ja ideoita, mutta niitä ei pääse kokeilemaan. Olo oli kuin loukkaantuneella pelaajalla. Kun on vuoden verran irti joukkueesta eikä pysty toteuttamaan itseään, se ei ole helppoa.

Söderholm on pyrkinyt kehittämään itseään ja joukkuettaan muilla tavoin. Hän on katsonut paljon otteluita ja keskustellut pelaajien kanssa.

– Olen oppinut tuntemaan pelaajia paljon paremmin ja syvällisemmin. Olemme saaneet tästä myös paljon irti.

Peltonen ja Söderholm halasivat MM-välierässä 2007.

Helsingin IFK:n seuraikonin valmennustiimissä on mukana toinenkin ifk:lainen, Leijonien legenda Ville Peltonen.

Peltosen vastuulla on pitkälti hyökkäys- ja ylivoimapeli. Muut valmentajat ovat Alexander Dück, Matt McIlvane ja maalivahtikoutsi Ilpo Kauhanen.

– Autamme toki kaikki toisiamme myös esimerkiksi 5–5-pelin kanssa. Yhdessä käydään harjoituksia sun muitakin ideoita läpi aika lailla 24 tuntia vuorokaudessa.

”Tietokone raksuttaa” Peltosella koko ajan. Söderholm näkee, että Peltosen parasta osaamista on joka päivän jokaisen tunnin maksimaalinen hyväksikäyttö.

Peltonen on edustanut Leijonia pelaajana 13 kertaa MM-kisoissa. Kahdesti hän on ollut mukana Suomen apuvalmentajana.

Ja kun puhutaan Ville Peltosesta, koskaan ei kyse ole pelkästä mukanaolosta.

– Hänellä on verraton kokemus MM-kisoihin. Ville on ennen kaikkea ollut oikeasti läsnä jokaisessa tapahtumassa. Päähän on taatusti jäänyt enemmän asioita kuin monelle muulle, koska hän on koko ajan ollut ja on läsnä.