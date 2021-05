Kaapo Kakko hurmasi kultakisoissa – nyt Anton Lundell, 19, on valmis johtamaan Leijonia: ”Vimma ja halu onnistua”

Anton Lundell, 19, on noussut pikavauhtia johtavaan rooliin Leijonissa.

Yhtäläisyydet ovat helposti nähtävillä, sillä molemmat ovat ikäluokkansa superlahjakkuuksia.

Kaapo Kakko debytoi MM-jäillä kaksi vuotta sitten ikimuistoisella tavalla.

Kakko, tuolloin 18, oli nimettömän Suomen joukkueen nuorin pelaaja, ja yksi kultaisen turnauksen hienoimmista kasvutarinoista.

Kakko säväytti heti turnauksen alussa, kun hän näytti esimerkkiä maaleillaan ja ennakkoluulottomalla pelaamisellaan. Kakko tykitti uransa ensimmäisessä aikuisten MM-turnauksessaan kovat tehot 6+1.

Nyt on Kakon juniorimaajoukkueajan tutkaparin Anton Lundellin, 19, vuoro loistaa MM-estradilla.

Lundell on Leijonien varsin nimettömän joukkueen nuorin ja potentiaalisin pelaaja.

– Mulla on sellainen vimma ja halu onnistua tässä turnauksessa, Lundell sanoo suoraan.

Se on näkynyt turnauksen ensimmäisellä viikolla.

Lundell avasi maalitilinsä MM-kisojen toisessa ottelussa Kazakstania vastaan. Heti perään Norjaa vastaan Helsingin IFK:n nuori timantti iski tärkeän 2–1-maalin, joka toi lisää virtaa Leijonille matkalla 5–2-voittoon.

– On aina kiva onnistua – varsinkin täällä. Haluan auttaa joukkuetta tulosten kautta. Se on iso tavoite, ja sen eteen tehdään hommia joka päivä, Lundell ilmoittaa.

Kokonaisuutena Lundell on tyytyväinen siitä panoksesta, jonka hän on pystynyt lyömään pöytään. Nälkä kuitenkin kasvaa syödessä.

– Turnaus on mennyt mielestäni hyvin toistaiseksi. Koko ajan pyrin työstämään pelaamistani parempaan suuntaan. Vastukset kovenevat ja pisteiden merkitys korostuu, Lundell muistuttaa.

Vaikka Latviassa turnaus pelataan poikkeusoloissa ja turnauksen ensimmäiset puolitoista viikkoa ilman yleisöä, Leijonien 19-vuotias ensikertalainen on nauttinut täysillä uransa ensimmäisestä MM-turnauksesta.

– On ollut tosi siistiä. Olen päässyt itsekin mukaan pelaamaan, ja kaikki on mennyt hyvin. Kaikki on hoidettu viimeisen päälle, Lundell kuvailee.

Anton Lundell on esiintynyt edukseen MM-kaukalossa.

Joukkueen kuopus on päässyt MM-ryhmään sisään saumattomasti.

– Se auttaa kun joukkueessa on paljon nuoria. En ole ainoa ensikertalainen. On ollut kivaa, ja kaikki ovat olleet kilttejä.

Kansainvälisen pelin vaatimustaso on pistänyt erityisesti Lundellin silmään.

– Tämä on todella tasainen turnaus, jossa kaikki joukkueet ovat hyviä ja taistelevat loppuun saakka. Se on tullut turnauksen edetessä entistä paremmin esille. Altavastaajamaat ovat pystyneet voittamaan isoja maita. Täällä ei ole mitään läpsyttelypelejä.

Turnauksen kahdessa ensimmäisessä ottelussa Lundell pelasi poikkeuksellisesti laidassa. Leijonien tahmean Kazakstan-ottelun jälkeen Jukka Jalosen valmennusryhmä teki odotettuja muutoksia ketjuihin.

Lundell sai ylennyksen, kun hänet nostettiin tulosketjun keskelle Arttu Ruotsalaisen paikalle.

Tämä oli iso luottamuslause Leijonien valmennukselta. Harvoin alle parikymppinen liigapelaaja kantaa yhtä suurta vastuuta keskikaistalla kuin Lundell nyt.

– Vaatimustaso on täällä kovempi kuin SM-liigassa. Kaikki menetykset kääntyvät nopeammin omiin. On todella tärkeä saada peli hyökkäyspäätyyn, ettei peli jää keskialueelle, Lundell vertaa.

Lundellin rooli ketjun ja koko viisikon yhteispelin toimivuudessa on keskeinen.

– Vastustajat ovat niin taitavia, että yhdestä menetyksestä voi tulla pidempi hyökkäys omiin. Koetan tehdä peliä edeltäviä ratkaisuja koko ajan ja viedä peliä toiseen päätyyn.

Uusittu ketju Ruotsalainen–Lundell–Niko Ojamäki on saanut hiljalleen hyökkäyspeliään parempaan kuosiin.

Eikä vähiten Lundellin kiekkovarmuuden ja luotettavan kahden suunnan pelaamisen ansiosta.

– Viime peleissä ketjullamme on ollut paljon paikkoja, mutta vielä kun saisimme pomput meille, niin saisimme sitä kautta lisää tulosta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Lundell sanoo.

Leijonien riveistä ei löydy tuhottomasti ratkaisuvoimaa. Yksi potentiaalinen tehokaksikko voisi olla Ruotsalainen–Lundell. Molemmat pelaajat pystyvät tekemään peliä sekä viimeistelemään laadukkaan laukauksensa ansiosta.

– Olen tykännyt pelata ”Aren” kanssa. Hän on taitava pelaaja. Luemme peliä vähän samalla tavalla. Aina kun hänellä on kiekko, hän näkee jos olen vapaana, ja toisinpäin, Lundell jakaa kiitosta.

– Arella on hyvä laukaus, joten pitää ruokkia häntä vielä enemmän. Koko ajan pyritään ketjuna parantamaan peliämme.

Nuoren johtavan pelaajan kypsää puhetta.

Lundell ei ole ujostellut ensimmäisessä aikuisten MM-turnauksessaan pätkääkään.

Lundellin pelaamisesta huokuu valtava halu ratkaista ja johtaa eturivistä. Juuri tällaista rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja raikkautta Leijonat tarvitsee turnauksen tärkeimmillä hetkillä.

– Koetan vain pelata mahdollisimman hyvin joka pelissä. Pelin taso voi vielä vähän heitellä ja välillä voi olla pientä väsymystä, mutta koetan olla parhaimmillani joka kerta, kun hyppään kaukaloon, kertoo Lundell.

Tunnollinen huippulupaus ei jätä mitään sattuman varaan. Lundell pilkkoo huolellisesti jokaisen vaihtonsa jälkikäteen ja analysoi pelaamistaan turnauksen aikana.

– Katson joka pelin jokaisen vaihtoni läpi. Katson mitä olen tehnyt hyvin ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Kun seuraavassa pelissä tulee vastaava tilanne, jonka tein edellisessä pelissä vähän huonosti, tiedän, etten tee ainakaan samaa virhettä uudestaan, Lundell kertoo.

Tätä kautta rima pysyy koko ajan korkealla. Vaihtoehtoja ei ole, kun kirkkaana tavoitteena on maailmanmestaruus.

– Kun pelit kovenevat, haluan näyttää mitä osaan ja nousta esille.