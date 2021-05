Tämä Saksan MM-joukkueen pelaaja on tuleva NHL:n supertähti – Toni Söderholm kertoo: ”Kova juttu, johon ei moni pysty”

Saksa tuottaa nyt NHL:n huippupelaajia. Yksi kirkkaimmista ellei kirkkain timantti on 20-vuotias Moritz Seider.

Edmonton Oilersin pistelinkoa Leon Draisaitlia ei nähdä tämän kevään MM-kisoissa.

Saksan ykköstykki on vielä toistaiseksi maan ainoa supertähtistatuksen NHL-kiekkoilija, mutta lähivuosina tilanne muuttuu.

Moritz Seider, 20, pelaa parhaillaan toista miesten MM-turnaustaan. Kuudentena kesän 2019 varaustilaisuudessa varattu Seider on lähivuosina Detroit Red Wingsin ykköspuolustaja.

– Hän on todella motivoitunut ja kunnianhimoinen pelaaja, joka harjoittelee hyvin ja pelaa itseluottamuksella. Hänessä on vähän sellaista positiivista swaggeria. Pelinluvussa hän on ihan huippu jo tuossa iässä. Tulevaisuudessa on NHL:n top 10 -pakki minun mielestäni, luonnehtii Saksan päävalmentaja Toni Söderholm.

Seiderin turnaus jäi Slovakiassa 2019 kesken loukkaantumisen takia. Kun asian mainitsee, Söderholm on jopa ärtynyt:

– Hän oli pari metriä irti laidasta ja luopunut kiekosta aikaa sitten, kun joku veti selästä laitaan pää edellä. Ei ollut kenenkään mielestä siinäkään mitään, kuten nyt kun Lukas Reicheliä taklattiin päähän.

Toni Söderholm kuvattuna ottelussa Kazakstania vastaan.

Reichel, 19, on hänkin Saksan nuoria huippulupauksia ja 1. kierroksen NHL-varaus. Neljään otteluun tehot 2+3 naulannut toisen polven huippukiekkoilija taklattiin sairastuvalle ottelussa Kazakstania vastaan.

Palataan 192-senttiseen ja 94-kiloiseen Seideriin. Vammat ja niiden jälkeen palaaminen ovat tehneet suuren vaikutuksen Söderholmiin.

– Olen tuntenut hänet kolmisen vuotta. Sinä aikana on ollut kolme loukkaantumista. Hän on jokaisesta tullut takaisin parempana. Aina ovat jotkut ominaisuudet kehittyneet ja hän on tullut vahvempana takaisin. Se on kova juttu, johon ei moni pysty, Söderholm kehuu.

Kuluneen kauden Seider pelasi SHL:ssä Röglen joukkueessa, joka eteni finaaleihin mutta taipui Växjö Lakersille.

– Hänen kiekollinen pelinsä ja pelinlukunsa on mennyt Ruotsissa ihan järkyttäviä steppejä eteenpäin.

Röglen apuvalmentajana toimi arvostettu entinen huippupuolustaja Cory Murphy, joka on Söderholmin aiempi apumies Saksan maajoukkueesta ja HIFK:n huippukaappaus ensi kauden valmennusryhmään.

– Kun puhuimme syksyllä Coryn kanssa, olimme samaa mieltä siitä, että hän nousee varmasti isoon rooliin joukkueessa. Niin siinä onneksi kävikin. Se, että hän pelasi tuollaisen huippukauden ja palkittiin SHL:n parhaana puolustajana on yllättänyt meidätkin.

– Hän olikin sitten niin hyvä.