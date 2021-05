MM-tuomio: Rumasti kontanneen Tre Kronorin päävalmentaja voi alkaa etsiä uutta työpaikkaa – ”Mörkö” Anttilan letkautus kuvasi oivasti Italia-pelin luonnetta

Ilta-Sanomien MM-tuomiossa kehutaan Tony Sundia ja ihmetellään Ruotsin sulamista.

Leijonat kaatoi torstai-iltana Italian 3–0. Ilta-Sanomien raati perkasi jälleen MM-kisapäivän polttavat puheenaiheet persoonalliseen tyyliinsä.

Sami Hoffrén

Päivän tähti: Pakkohan se on nostaa valokeilaan kahden maalin Tony Sund. Kaksi komeaa viivapommia 25-vuotiaalta peruspuolustajalta. Sund ei ole mikään viivapelote. IFK Lepplaxin kasvatti avasi kauden maalitilinsä vasta MM-jäillä. Sund pelasi Riikan Dinamon riveissä 34 ottelua ilman maalia ja keväällä HC Davosin riveissä kahdeksan ottelua ilman maaleja.

Päivän puheenaihe: Suomen ja Italian höntsäottelusta puheenaiheita on turha kaivaa väkisin. Kannattaa huomioida A-lohkossa aiemmin torstaina pelattu Sveitsi–Slovakia-ottelu. Murskaava 8–1-voitto oli Sveitsiltä myrskyvaroitus. Sveitsi on todella hyvin valmennettu joukkue. Sveitsi on sen luokan nippu, joka pelaa mitaleista tänä keväänä.

Päivän moka: Leijonat meni turhan helposti Italian verkkaiseen tempoon mukaan. Kun tarvittavat maalit oli tehty, Leijonat päästi itsensä turhan helpolla. Pelissä oli toki räväkämpiä jaksoja, joiden aikana Leijonat pani sähäkän kiekkorallin käyntiin, mutta nämä jaksot jäivät liian satunnaisiksi. Leijonien hyökkäyspeli on yhä liian riippuvainen viivalaukauksista.

Päivän tyyli: Kapteeni näyttää esimerkkiä. On sitten vastassa USA tai Italia, Leijonien kippari Marko Anttila pelaa täsmälleen samalla työmoraalilla vaihdosta toiseen. Oli aika sykähdyttävää, kun Anttila heitti nöyrästi kiekkoa päätyyn ja painoi tuttuun tyyliin niska kyyryssä perään, vaikka Leijonat johti ottelua selvin numeroin Italiaa vastaan.

Päivän yllätys: Vaikka tasoerot olivat suuret, Leijonat ei pystynyt luomaan kovin kummoisesti laadukkaita maalipaikkoja. Kiekko oli Leijonilla pitkiä pätkiä ja paine oli Italian päädyssä, mutta ykkössektorin maalipaikat olivat todella vähissä. Leijonien pelaaminen oli näennäistä hallintaa todella heppoista vastustajaa vastaan.

Teemu Suvinen

Päivän tähti: Jokainen, joka jaksoi katsoa ottelun tarkalla silmällä alusta loppuun saakka. Leijonat taipui ottelussa Italian verkkaiseen tempoon, mutta vastustaja ei silti tarjonnut minkäänlaista haastetta. Tämä oli pakkopullaa, jossa Leijonat ei ainakaan tuhlannut energiaa turhaan.

Päivän puheenaihe: Italian koronarääkki. Joukkueen alkuperäisestä leiriryhmästä putosi peräti 17 pelaajaa koronan ja muiden syiden takia. Myös Italian kakkosvalmentaja Riku-Petteri Lehtonen kärsii koronasta ja valmentaa etäyhteyden avulla. Italian onni on, että turnauksesta ei voi tällä kertaa pudota.

Päivän moka: Ruotsin käsittämätön romahtaminen. Tre Kronor lähti 2–0-johdosta kolmanteen erään. Johto suli, ja Ruotsi on lohkonsa jumbo. Jatkoonpääsy näyttää epätodennäköiseltä. Maailmankirjat ovat sekaisin. Yleensä Ruotsi on se joukkue, joka tällaisia ihmenousuja tekee. Päävalmentaja Johan Garpenlöv voi alkaa katsella uutta työpaikkaa.

Päivän tyyli: Tony Sund on tullut tyylillä MM-jäille. Pelasi kauden pimennossa suurelta yleisöltä, mutta MM-turnauksessa hän on nousemassa kansan huulille. Osoitti laukauksen olevan kunnossa. Sund on myös esiintynyt välillä sopivan aggressiivisesti puolustuspäässä. Jatkuvako hyvät otteet tosipeleissä?

Päivän yllätys: MM-katsomoihin pääsee yleisöä ensi viikolla! Mahtava uutinen. Jääkiekon MM-kisat on tapahtuma, joka elää karnevaalitunnelmastaan. Latvia on intohimoinen kiekkomaa, mikä varmasti näkyy lehtereillä. Yleisöä otetaan vain rajoitettu määrä, mutta parikin tuhatta katsojaa tuo uutta energiaa.

Harri Moisio

Päivän tähti: Tony Sund teki kaksi kaunista maalia ja avasi samalla kisojen maalitilinsä. Lienee niin, että Sund otti kiekon myös talteen. C Moren kommentaattori Sami Kapanen tarkasti tilastoista, että teki vuoden 1996 Wienin kisoissa Italiaa vastaan maalin. Hän muisteli, että kiekko saattaa olla jossain varaston pahvilaatikossa. Epäilen.

Päivän puheenaihe: Suomi vei, eikä Italia vikissyt. Yritystä ja asennetta Italialla oli, mutta Harri Säterin vartioimalla Leijonien maalilla oli silti hiljaista kuin pandemia-ajan yökerhossa. Pelin luonteelle oli kuvaavaa syntymäpäiväsankari Marko Anttilan sanat C Morella toisen erän jälkeen: ”Hauskat on pirskeet, mutta vielä voi parantaa”.

Päivän moka: Suomen toisen erän alku oli vaisu. Leijonien pelaama virkamieskiekko huipentui Italian maaliin, joka korkeana mailana lopulta hylättiin. Hallin tiskijukka osallistui mokailuun laittamalla tilanteen jälkeen soimaan Gipsy Kingsin Bamboleon. Valinta oli hyvin erikoinen.

Päivän tyyli: Bolzanossa karanteenissa oleva Italian valmennusjohto on toivottoman tehtävän edessä. Suureksi osaksi varamiehistä koostuvaan maajoukkueeseen pidetään yhteyttä pätkivin videoyhteyksin. Kakkovalmentaja Riku-Petteri Lehtosen parvekkeelta avautuu kuitenkin huima alppimaisema. Tuon tyylikkäämpää etätyöpistettä ei enää ole.

Päivän yllätys: Latvian hallitus ilmoitti, että ensi viikolla halleihin saatettaisiin ottaa jonkin verran yleisöä. Entinen maajoukkueen päävalmentaja Kari Jalonenkin muistutti, että hallissa olisi nyt ollut valtava tunnelma, jos suomalaisia olisi yleisössä ollut. Kuuluisa Lärvinenkin olisi ollut paikalla varmasti.