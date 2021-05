Leijonat kaatoi Italian kevyesti – asiantuntija Ismo Lehkonen näkee Suomen pelissä useita huolestuttavia merkkejä

Ismo Lehkosen mukaan Leijonien pitää parantaa peliesitystään seuraaviin otteluihin.

Ilta-Sanomien kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen löysi Leijonien pelaamisesta paljon parannettavaa, vaikka Italia kaatui kevyesti loppunumeroin 3–0.

1. Toimiiko neljän pakkiparin systeemi?

Jukka Jalosen Leijonat on jo pitkään pelannut neljällä pakkiparilla, kun tyypillisesti joukkueet pelaavat kuudella tai seitsemällä puolustajalla. Jalosen strategian ideana on pitää puolustajat fyysisesti raikkaina koko pitkän turnauksen ajan, mutta ovatko puolustajat päässeet riittävän hyvin peliin sisään? Nyt Leijonien puolustajat pelaavat lyhyitä vaihtoja, minkä takia hyökkäysten tukemiset jäävät vajaiksi. Kun pakit eivät saa pelata tottumassaan rytmissä, tuoko se arkuutta kiekolliseen peliin?

2. Päätypelien maalipaikat minimissä

Leijonat on tuskaillut hyökkäyspelin kanssa. Suomella oli vaikeuksia saada pitkiä, hyvärytmisiä hyökkäysalueen myllyjä käyntiin jopa Italiaa vastaan. Hyökkääjät eivät pyri riittävän röyhkeästi keskustaan, ”ytimeen”, joko kuljettamalla tai syöttämällä. Leijonat pelaa paljon viivan kautta, mikä on toki tuottanut ajoittain tulosta. Puolustajien pelaamisen siniviivalla pitäisi olla mielikuvituksellisempaa, ja hyökkääjien maskipelaamisen laadukkaampaa.

3. Sentteripelaaminen pätkii yhä

Leijonat ei edelleenkään saa hyökkäyksiään käyntiin keskushyökkääjien kautta. Tämä johtuu sekä puolustajista että keskushyökkääjistä. Puolustajat antavat liian paljon ”alibisyöttöjä”, eivätkä uskalla hakea syöttöä kärkikarvaajan ohi. Toisaalta sentterit eivät ole tarjonneet näihin rakoihin riittävän hyvin syöttöpaikkoja. Kokenut Petri Kontiola on poikkeus. Hän tekee itsensä koko ajan pelattavaksi ja hamuaa kiekkoa. Pakkien ja sentterin muodostama kolmiopeli toimii aina silloin, kun Kontiola on jäällä.

4. Riittääkö kaikkien hyökkääjien kestävyys?

Koronakausi on ollut monille pelaajille todella raskas. Esimerkiksi Saku Mäenalasen ja Marko Anttilan luistelu näyttää nyt raskaammalta kuin turnauksen alkuvaiheessa. Koko ketjun peli on hieman hiipunut avausotteluista, jolloin Hannes Björnisen johtama kolmikko oli Suomen paras. Kannattaa seurata kevytjalkaisia pelaajia, kuten Arttu Ruotsalaista ja Jere Innalaa. Heillä vauhti riittää, ja he todennäköisesti vain parantavat peliään jatkossa. Jos pelaajat alkavat väsyä, Leijonien on yhä enemmän pelattava passiivisia vaihtoehtoja, kuten keskialueen trapia.

5. Riistoista tarvitaan enemmän maalipaikkoja

Leijonat ei saanut edes Italiaa vastaan kuin muutaman yksittäisen maalipaikan kiekonriistoista hyökkäysalueella. Tämä on huolestuttavaa, sillä parhaat maalipaikat syntyvät usein juuri hyökkäysalueen riistojen jälkeen, kun vastustaja ei ole ehtinyt organisoitua. Riistojen vähyys on toisaalta seurausta heikosta suorahyökkäämisestä. Kun Leijonat ei pääse vauhdilla yli keskialueen, siirtokiekot päätyyn eivät ole laadukkaita. Liian usein Leijonien pelaajat joutuvat paineistamaan yksin.

Maalipaikat

Ismo Lehkosen kirjanpito kertoo, että maalipaikat menivät Leijonille lukemin 10–4. Leijonilla ei ollut paljon maalipaikkoja, mutta toisaalta Italiakin sai vain kaksi maalipaikkaa.