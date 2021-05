Tuomarin paljon puhuva kommentti tallentui tv-kuviin – tässä on MM-jääkiekon yllättävä tähti

30-vuotias brittimaalivahti pelaa huimaa turnausta.

Ben Bowns on Britannian tukipilari MM-kaukaloissa.

– Antakaa tuolle maalivahdille sopimus välittömästi!

Britannian ja Slovakian välisen MM-ottelun tuomarin ihailu ei jäänyt huomaamatta, kun mikitetyn linjurin Brian Oliverin kommentti kuului tv-lähetyksessä.

Oliver puhui Ben Bownsista, Britannian maalivahdista, joka pysäytti ottelussa 41 kiekkoa. Slovakia voitti niukasti 2–1.

Bowns, 30, on joukkueensa tukipilari, joka on Slovakia-koitoksen jälkeen torjunut maalleen jatkoaikapisteen Tanskaa vastaan ja voiton Valko-Venäjästä.

Kaksi vuotta sitten hän oli yksi joukkueen sankareista, kun Ranska kaatui alkulohkon päätöspelissä. Samalla varmistui brittien säilyminen MM-kisojen A-sarjassa.

Bowns tuuletti voittoa Valko-Venäjästä.

Nyt pisteitä on plakkarissa jo enemmän kuin Slovakian kisoissa.

– Meillä on mennyt aika hyvin, paljon paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Se osoittaa, miten paljon olemme oppineet joukkueena. Pelaamme kunnianhimoisemmin ja pelimme rakenne on paremmin kunnossa. Jätkillä on myös enemmän uskoa, Bowns sanoo Ilta-Sanomille.

Hänen oma kautensa on ollut kaksijakoinen.

Cardiff Devilsissä pitkään pelannut Bowns torjui viime kaudella CHL:ssä kaksi voittoa Itävallan monikansallisessa ICEHL:ssä (ent. EBEL) pelaavasta Graz 99ersistä ja sai kuluneeksi kaudeksi sopimuksen Graziin.

Hän lähti ensi kertaa elämässään pelaamaan seurajoukkuekiekkoa kotimaansa ulkopuolelle. Syyskaudella kyyneleet virtasivat Bownsin silmiin, kun hän joutui vakavan polvivamman takia sivuun.

Ensiennuste oli peräti 8–10 kuukauden toipumisaika, mutta vamma ei lopulta vaatinut leikkaushoitoa. Bowns teki rajusti töitä ja palasi kaukaloon, mutta seuran kausi päättyi ennen pudotuspelejä ja ulkomaalaisveskarille näytettiin ovea.

Bowns pelasi kauden aikana vain 13 ottelua (90,4% ja 2,91).

– Liiga oli loistava ja fasiliteetit Grazissa huipputasoa. Kaupunki oli vielä hienompi. Oli upeaa pelata siellä, mutta haluaisin toki muuttaa sen, miten hommat menivät.

Nyt Bowns haluaa, että joku vastaa Slovakia-ottelun linjatuomarin vaatimuksiin.

– Haluan pelata vahvan turnauksen ja löytää työpaikan ensi kaudeksi.

Tavoite on jatkaa Euroopassa brittiliigan ulkopuolella.

– Muutaman joukkueen kanssa on ollut keskusteluita. Toivotaan, että he pitävät näkemästään täällä.

Bowns kuvattuna tammikuussa paluunsa jälkeen Graz 99ersin ja Vienna Capitalsin välisessä ottelussa.

Toistaiseksi kevään kolme MM-ottelua ovat siis tarjonneet vakuuttavia näyttöjä ja myös vahvat tilastot (92,8%, 2,62).

Jääkiekon MM-tasolla on harvoin syttynyt englantilaisia tähtiä. Rotherhamista on tultu pitkälle.

– Olin kuusivuotiaana Sheffield Steelersin ja Cardiff Devilsin välisessä ottelussa. Innostus lätkään lähti siitä. Halusin alusta asti olla maalivahti, mutta veskarin homma on kallista eikä vanhemmillani ollut aluksi varaa varusteisiin, Bowns kertoo.

Lopulta hän sai kuitenkin haluamansa varusteet ja pelipaikan.

– Se oli hyvä päätös.

Suomalaistoimittajan haastattelussa Bowns palaa ajatuksissaan ensimmäiseen kauteensa miesten tasolla Englannin divarissa.

– Yksi parhaista kavereistani on suomalainen. Pasi Raitanen, joka on minua aika paljon vanhempi, oli Englannin kakkostasolla joukkueemme toinen maalivahti. Hän lähetti itse asiassa minulle juuri viestin ennen tätä haastattelua.

– Pasi seuraa yhä otteitani tarkasti. Hänellä on ollut suuri vaikutus uraani, Bowns kiittelee.

Kevään MM-kisat ovat olleet yllätyksellisimmät miesmuistiin. Kerrankin 16 joukkueen turnauksessa on aidosti täysin auki, mitkä kahdeksan joukkuetta selviävät pudotuspeleihin.

Briteillä on neljästä pelistä neljä pistettä. Jäljellä on kolme kovaa vastustajaa: Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi.

– Turnauksen alussa meillä oli vähän vaikeuksia päästä 1. erissä mukaan peliin. Nyt meidän täytyy päästä heti rytmiin. Tiedämme, että vastassa on kolme joukkuetta, jotka pullistelevat loistavia pelaajia.

Bowns uskoo silti, että jos pää pysyy kylmänä ja britit pelisuunnitelmassaan, mitä tahansa voi tapahtua.

– Voimme ehkä vielä shokeerata joitain vastustajiamme. He ovat varmasti huolissaan meistä. Kukaan ei halua olla se, joka häviää meille. Se olisi heille häpeä ja tuo paineita.

Toisin sanoen brittienkin joukkueessa uskalletaan unelmoida kaikkien aikojen MM-jytkystä ja jatkopaikasta.

– Ei sitä ikinä tiedä. Olemme nähneet jo paljon yllätyksiä, ja pari voittoa voisi viedä meidätkin sinne. Otamme pelin kerrallaan ja minä otan laukauksen kerrallaan.