Torstaina Marko Anttilalle riittää syntymäpäivälahjaksi voitto Italiasta.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteenin C-kirjainta myös käynnissä olevissa MM-kisoissa kantava Marko Anttila viettää tänään 36-vuotissyntymäpäiväänsä työn merkeissä. Suomi kohtaa illalla Riian MM-kaukalossa Italian.

– Tänään keskitytään peliin eikä paljon syntymäpäivää mietitä. Mutta voitto olisi kiva lahja, Anttila viestitti Ilta-Sanomille Riiasta.

Kaksi vuotta sitten Anttila juhli hieman erilaisissa, toki vahvasti jääkiekkoon liittyvissä merkeissä. Päivää aiemmin Suomi oli voittanut Bratislavassa pelatussa MM-finaalissa Kanadan maalein 3–1.

Marko Anttila esitteli tasan kaksi vuotta sitten MM-pokaalia kerrosbussin ylätasanteelta. Etualalla myös Sakari Manninen ja Veli-Matti Savinainen.

Maanantaina 27. toukokuuta Leijonat saapui kotimaan kamaralle maailmanmestareina. Kun Leijonien lento oli päässyt Suomen ilmatilaan, lentokoneen rinnalle ilmestyivät Ilmavoimien Hawk-hävittäjät, jotka saattelivat lennon perille Helsinki-Vantaalle.

Anttilan kaikkien aikojen paras syntymäpäivälahja oli se, että hän pääsi tuomaan MM-pokaalin Suomen maaperälle.

Kaksi vuotta sitten Ilmavoimien Hawk-hävittäjät saattelivat Leijonat Suomen kamaralle.

Lentokentältä maailmanmestarit suuntasivat hotellin kautta Kaisaniemen kansanjuhlaan, jossa kapteeni Anttilan syntymäpäivää oli juhlistamassa eri arvioiden mukaan ainakin 50 000 ihmistä.

Anttila oli käytännössä itse kutsunut juhliinsa näin valtavan määrän väkeä. Paitsi että hän oli Leijonien kapteeni, hän teki finaalissa kaksi maalia.

Suomen ja Anttilan toiseen, 2–1-johtomaaliin, liittyy lähes uskomaton sattuma.

27. toukokuuta 2019 Marko Anttila pääsi samalle estradille tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa.

Kahdeksan vuotta aiemmin Suomi oli voittanut MM-finaalissa Ruotsin maalein 6–1. Nyt paikka oli sama, Bratislavan Ondrej Nepela Arena. Tälläkin kertaa Suomi jäi 0–1-tappioasemaan, mutta nousi rinnalle ja ohi.

Kummassakin finaalissa Suomen 2–1-maali syntyi saman hallin samaan päätyyn, rightin puolen pelaajan mailasta käytännössä samoilta jalansijoilta b-pisteen kaaren päältä – ja mikä käsittämättömintä, pelikellon näyttäessä täsmälleen samaa aikaa: 42.35!

Petteri Nokelaisen vuoden 2011 maalin ja Marko Anttilan vuoden 2019 maalin voit katsoa oheisista videoista. Nokelaisen maali syntyy videon ajassa 1.00. Anttilan maali syntyy videon ajassa 0.50.

Lisäksi kummallakin kerralla vastustajan maalivahti on numero 30, ja kaukalon laidoissa on kummallakin kerralla monta samaa mainosta. Eikä tässä vielä kaikki: Suomen päävalmentaja on molemmilla kerroilla Jukka Jalonen, huoltopäällikkö on Riku Koivunen ja hieroja Juha Sulin.

Marko Anttila iski kevään 2019 MM-finaalissa kaksi maalia Kanadan maalivahdin Matt Murrayn selän taakse.

Sulin oli jo ennen ottelua kertonut maalivahti Kevin Lankiselle, että kahdeksan vuotta aiemmin voittosamppanjoita ruiskuteltiin juuri sillä paikalla, jolla Lankinen nyt istui pukukopissa.

26. toukokuuta tuo temppu uusittiin samalla paikalla, kun Suomi voitti historiansa kolmannen jääkiekon miesten maailmanmestaruuden – ja järjesti kapteenilleen ikimuistoiset syntymäpäiväjuhlat.