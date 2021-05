Podcast: Kansainväliset voimasuhteet järkkyvät – MM-kisoissa aivan älytön meininki!

Poikkeuskaudelle sopivasti Latviassa pelataan poikkeuksellisen yllätyksellistä MM-turnausta.

Kuten Total Hockey Forever jo kuukausia sitten ennakoi, jääkiekkoilun kevätbuffet on katettu vavahduttavan sykähdyttävälle Tanska vastaan Kazakstan -MM-finaalille.

Tulokset Latvian kisoista viittaavat nimenomaan siihen suuntaan, että Kanadan asema jääkiekkoilun laatumaana on uhattuna. Slovakia on odotetusti ottanut paikkansa MM-kisojen itäisen konferenssin kärjessä, ja Kazakstanin rouhea taistelukiekko on hurmannut kaikki.

Tai sitten katsellaan vielä viikon verran ja analysoidaan vasta sen jälkeen tarkemmin MM-kisojen kokonaistilannetta kansallisten iskukykyjen kroonisen kehityksen osalta.

Joka tapauksessa THF:ssä tällä viikolla keskiössä, pohkeessa, ytimessä sekä puhekäsittelyssa MM-lätkä. Supla-jatkoilla vankahkoa NHL-asiaa.

Ohjelman toimittavat C Moren SM-liigalähetysten juontaja Tuomas Nyholm sekä IS:n jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

