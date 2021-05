Norja piinaa toden teolla pakkovoitosta pelaavaa jääkiekon mahtimaata – Kanada johtaa kahden erän jälkeen 3–2

Kanadan on käytännössä pakko voittaa loput alkulohko-ottelunsa. Viimeisessä niistä vastassa on Suomi.

Kanada on keskiviikkoiltana kello 20.15 alkaneessa jääkiekon MM-kisaottelussa Norjaa vastaan ennennäkemättömän tiukassa paikassa.

Kanada on hävinnyt historiallisesti kolme ensimmäistä otteluaan: Latvialle, Yhdysvalloille ja Saksalle. Edes voitto kaikista jäljellä olevista alkulohkon otteluista ei takaa Kanadalle jatkopaikkaa.

Kanada aloittikin Norjaa vastaan terävästi. Kiekko oli maalissa jo 22 sekunnin pelaamisen jälkeen. Pelivälineen maaliin luistimellaan maalin edestä työnsi Ottawa Senatorsin hyökkääjä Connor Brown. Ottelun saksalais-sveitsiläinen tuomaripari tutki tilannetta pitkään videolta, ja lopulta maali hyväksyttiin.

Avauserän puolivälissä kanukit pääsivät hieromaan kahden miehen ylivoimalla ja kiekon verkkoon siirsi Adam Henrique, Kanada 2–0-johtoon.

Hymyä 2–0-johtokaan ei vielä kanadalaisista irrottanut. C Moren selostaja Mika Saukkonen luuli norjalaisvahti Henrik Haukelandin torjuneen tilanteen, koska kanadalaiset eivät maaliaan lainkaan tuulettaneet.

Toisessa erässä Kanada pääsi jälleen ylivoimalle, muttei tällä kertaa onnistunut. Sen sijaan Norja nousi maalin päähän, kun toista erää oli pelattu 9.08. Maalintekijänä Thomas Olsen.

Pari minuuttia tästä, kun Norja nousi jo tasoihin – kiekon maalin edestä ohjasi verkkoon Mats Rosseli Olsen. Myös tätä osumaa tutkittiin videolta mahdollisena potkumaalina.

Toiselle erätauolle mentiin lopulta Kanadan 3–2-johdossa, kun Andrew Mangiapane onnistui.

Andrew Mangiapane vei Kanadan taas johtoon, kun toista erää oli pelattu 14.41.

MM-kisojen alkusarjat on pelattu kahdeksan joukkueen alkulohkoissa vuodesta 2012 alkaen. Sen jälkeen vain kolmesti jokin joukkue on selviytynyt jatkoon kymmenellä pisteellä, eikä koskaan yhdeksällä pisteellä. Norja-peli mukaan lukien Kanadan otteluissa on jaossa vielä 12 pistettä. Kanada pelaa illan Norja-ottelun jälkeen vielä Kazakstania, Italiaa ja Suomea vastaan.

Jos Kanada jäisi ulos pudotuspeleistä, olisi se maan huonoin suoritus MM-tasolla. Kanada jäi kahdeksanneksi vuoden 1992 MM-kisoissa. Siitä alkaen, kun MM-kisoissa siirryttiin vuonna 1992 pudotuspeliformaattiin, neljä maata eli Kanada, Ruotsi, Tshekki ja Suomi, ovat aina olleet pudotuspeleissä tai muutoin kahdeksan parhaan joukossa.

Illan toisessa ottelussa Iso-Britannia johtaa Valko-Venäjää 3–1 kahden pelatun erän jälkeen.

Juttu päivittyy...