Kazakstan jatkoi mahtavia otteitaan jääkiekon MM-kisoissa! Nyt jalkoihin jäi lohkokärki Saksa – Venäjä nollasi Tanskan

Kazakstan voitti Saksan 3–2 ja Venäjä Tanskan 3–0.

Kazakstan jatkoi vakuuttavia otteitaan jääkiekon MM-kisoissa. Nyt jalkoihin jäi Saksa lukemin 3–2.

Alexander Shin vei Kazakstanin johtoon toisessa erässä. Saksa kuitenkin käänsi pelin kulun vielä toisessa erässä Tom Kühnhacklin ja Markus Eisenschmidin osumilla.

Kazakstan sai heti kolmannen erän alussa rangaistuslaukauksen – joukkueen kapteeni, 35-vuotias Roman Starchenko ujutti tasoitusmaalin saksalaisvahti Mathias Niederbergerin jalkojen välistä.

Voittomaalin läpiajosta laukoi hienosti rannelaukauksella yläkulmaan Pavel Akolzin, kun kolmatta erää oli pelattu 15.42.

Saksa oli ennen keskiviikon iltapäiväpeliä voittanut kaikki kolme pelaamaansa ottelua varsinaisella peliajalla: Kanadaa, Norjaa ja Italiaa vastaan.

Kazakstan aloitti MM-kisat päihittämällä voittomaalikisassa Latvian, jonka jälkeen se voitti Suomen niin ikään voittomaalikilpailussa. Nyt kaatui Saksa varsinaisella peliajalla. Lisäksi Kazakstan on hävinnyt USA:lle 0–3.

Saksa johtaa edelleen B-alkulohkoa yhdeksällä pisteellään. Latvia, Suomi ja Kazakstan ovat kaikki seitsemässä pisteessä.

A-lohkon iltapäiväpelissä Venäjä voitti Tanskan 3–0.

Venäjä johtaa A-lohkoa yhdeksällä pisteellä. Yhden ottelun vähemmän pelanneella Slovakialla, joka aiemmin voitti Venäjän, on myös yhdeksän pistettä.

Punapaitainen Venäjä voitti Tanskan, vaikkakin tässä kuvassa Tanskan Jesper Jensen antaa kovuutta Venäjän Maxim Shalunoville.

Keskiviikkona kello 20.15 Suomen aikaa alkaen pelataan ottelut Kanada–Norja ja Valko-Venäjä–Iso-Britannia.

Kanada on pakkovoiton edessä, jotta se voi vielä haaveilla pääsystä alkulohkossa neljän parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin. Kanada on yhä nollakerhossa, sillä se on aloittanut MM-kisat historiallisen huonosti: tappiot Latviaa, USA:ta ja Saksaa vastaan.