Leijonat ja MM-kiekko kiinnostavat – katsojaluvut ovat olleet hurjia

Leijonat on pelannut toistaiseksi MM-kisoissa kolme matsia.

Leijonien Norja-voittoa jääkiekon MM-kisoissa seurasi yhteensä jopa kaksi miljoonaa katsojaa MTV3- ja C More Sport1 -kanavilla sekä C Moren suoratoistopalvelussa, C More ilmoitti keskiviikon tiedotteessaan.

Ottelun keskikatsojamäärä oli Riian turnauksen toistaiseksi suurin eli yhteensä 1,2 miljoonaa.

– MM-kiekko ja Leijonien ottelut ovat pysäyttäneet suomalaiset tuttuun tapaan ruutujen ääreen. Kisojen alku on ollut yllätyksiä täynnä. Pienemmät kiekkomaat pistävät isommille kampoihin ja sen myötä jännitettävää riittää kaikissa peleissä, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero arvioi kisojen suosiota.

B-lohkossa pelaava Suomi kohtaa seuraavaksi Italian torstaina ja Saksan lauantaina.

Suomi voitti kisojen avausottelussaan Yhdysvallat 2–1, kärsi sitten 1–2-tappion Kazakstanille voittolaukauskilpailussa ja Norjasta heltisi tiistaina voitto lukemin 5–2.