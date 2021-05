MM-kiekossa nähtiin ruma selkäsauna – Ruotsin entinen tähtipelaaja tylynä: ”Näytti pilalle hemmotelluilta miljonääreiltä”

Mikael Renberg kritisoi voimakkaasti Sveitsin esitystä.

Tre Kronorin MM-turnaus alkoi suorastaan katastrofaalisen huonosti. Ruotsi hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan, joissa sen vastustajina olivat Tanska ja Valko-Venäjä.

Tiistaina Ruotsi heräsi henkiin. Se oli jatkopeleihin selviytymisen kannalta jopa pakkovoiton edessä, ja jälki oli sen mukaista: Sveitsi kaatui peräti 7–0.

Sveitsi oli sitä ennen voittanut sekä Tshekin että Tanskan. Vuosien 2013 ja 2018 MM-hopeamitalisti on jopa yksi mitalisuosikeista, onhan sillä vahva joukkue ja riveissään mm. NHL:n huippupelaajat Nico Hischier ja Timo Meier.

Ruma selkäsauna Ruotsille ei vakuuttanut Tre Kronorin entistä tähtipelaajaa Mikael Renbergiä.

– Sveitsi näytti pilalle hemmotelluilta miljonääreiltä, maansa yleisradioyhtiön SVT:n asiantuntija Renberg tylytti.

– Jos menen ajassa kymmenen vuotta taaksepäin, sanoin aina, että Sveitsin lätkä ei kehity koska heillä on asiat niin hyvin. He ovat tyytyväisiä pieneen maahansa, jossa he tienaavat paljon rahaa, (peli)matkat ovat lyhyitä ja niin edelleen.

Mikael Renberg (vas.) Philadelphia Flyersin alumnin paidassa 2017.

Sittemmin Sveitsi on voittanut mm. kaksi mainittua arvokisamitalia ja saanut NHL:ään ensimmäisen ykkösvarauksensa Hischierin.

– Asioita tapahtui, heillä on tähtiä NHL:ssä ja he ovat oikeasti kehittyneet. Mutta tämä tuntui askeleelta taaksepäin eikä näyttänyt hyvältä.

Renberg, 49, pelasi omalla urallaan mm. 661 NHL:n runkosarjaottelua tehoin 190+274=464. Hän voitti maailmanmestaruuden 1998 Leijonien kaaduttua kaksiosaisessa loppuottelussa 1–0.