Näillä eväillä Leijonat jyräsi voittoon – asiantuntija Ismo Lehkonen nostaa esiin erityisesti yhden osa-alueen

Asiantuntija Ismo Lehkonen korostaa keskikaistan merkitystä. Petri Kontiola, 36, näyttää tällä osa-alueella esimerkkiä Leijonissa.

Ilta-Sanomien asiantuntija Ismo Lehkonen niputti tiistain Norja-voiton viiteen pointtiin.

1. Puolustusalueen puolustuspeli

Tämä toimii. Leijonien valmennuksella on tässä turnauksessa selvä työjärjestys: ensin on saatava oma pää kuntoon. Leijonat puolustaa viisikkona omalla alueella erittäin sitkeästi ja kurinalaisesti. Tämän päälle on hyvä rakentaa peliä.

Puolustajat ovat tottuneet alkukankeuksien jälkeen kansainvälisen tason kamppailupelin vaateeseen. Pelaajat uskaltavat kamppailla rohkeammin ja iskeä kovemmin kiekolliseen kiinni. Turha katseella puolustaminen on jäänyt pois. MM-turnauksen sallivan tuomarilinjan takia pelaajien ei tarvitse pelätä jäähyjä.

2. Tulivoimaa viivasta

Suomen turnauksen ensimmäisestä viidestä maalista ”kaksi ja puoli” oli puolustajien käsialaa (Iiro Pakarinen ohjasi 1–1-maalin). Norjaa vastaan nähtiin malliesimerkki, miten pakit operoivat yhdessä viivassa. Oliwer Kaski teki pienen harhautuksen, pelasi viereen pakkipari Atte Ohtamaalle, joka teki niin ikään vartaloharhautuksen ja malttoi katsoa avautuvan laukauslinjan. Pakarinen ohjasi lopulta kiekon maaliin.

Maalin edestä löytyi entistä useammin kaksi kiekotonta pelaajaa maskista. MM-debytantti Kim Nousiainen näytti puolestaan esimerkkiä, miten tunnistetaan tilanne ja noustaan viivasta kohti keskustaa. Jere Salliselta oikea-aikainen syöttö ja Nousiaiselta räväkkä laukaus Norjan nuottaan.

3. Arkailu karisi pois

Leijonien pelaamista leimasi ajoittain turha varovaisuus ja arkuus. Edellisten otteluiden vaikeudet saattoivat osaltaan vaikuttaa tähän.

Norjalla oli pelifiilis kunnossa ja se määräsi pitkiä pätkiä tempoa. Suomi puolestaan halusi hidastaa ja ottaa tempoa alas. Tämä näkyi siinä, että Leijonat palautti paljon kiekkoa. Kaksivaiheisuus ylikorostuu välillä. Suomi tuppaa valitsemaan passiivisen vaihtoehdon edelleen liian usein, eikä tunnista nopeita lähtöjä.

Johtoasemassa Suomi hyökkäsi vapautuneemmin ja jauhoi vahvasti neljällä sylinterillä. Johtoasemassa Leijonat valitsee luontevasti siirtokiekot, eikä turhaan taikinoi kiekkoa. Fiksua ja nöyrää pelaamista lopussa.

4. Keskikaistan käyttö

Puolustajat eivät pysty käyttämään vielä riittävän hyvin senttereitä avauksissa. Leijonat otti avauserässä peräti 12 kontrollilähtöä.

Ongelmallisinta oli se, kun kiekko pelattiin näissä lähdöissä keskikaistalle, se päättyi liian usein kiekonmenetykseen. Keskikaistan rooli korostuu pelin rakentelussa. Sentterillä pitäisi olla tarjonnan kautta peliväline hallussa viisi kertaa per erä. Myös syöttöjen haltuunotossa on parannettavaa. Taas kerran toisessa erässä Suomi avasi peliä nopeammin pakki–pakki-kierrätyksen jälkeen ja pääsi sitä kautta kiihtyvästi kohti Norjan päätyä.

Toisen erän moodi jatkui päätöserässä, ja Suomi sai selvästi enemmän nopeita lähtöjä linjan taakse. Hannes Björnisen maali oli ainoa, joka tuli kontrollilähdön ja mainion ristipiston kautta.

Keskikaistan priimusmoottoriksi on nousemassa Petri Kontiola, joka oli oikea kiekkomagneetti Norjaa vastaan. Kontiola sai kiekon oikeaan paikkaan keskikaistalle kahdeksan kertaa ottelussa. Kokonaisuutena sentterit on saatava jatkossa vielä paremmin esille.

5. Hyökkäysalueen riistot

Parantui ottelun edetessä. Avauserässä Suomi ei saanut kuin muutaman hassun riiston syvällä. Lukeman pitäisi olla 5–8 riistoa hyökkäysalueella per erä. Tärkeät 50–50-kiekot menivät alussa Norjalle, mutta Suomi petrasi tässä ottelun edetessä.

Toisesta erästä lähtien Suomi pääsi paineistamaan paremmilla etäisyyksillä ja sai tätä kautta riistoja syvällä. Toisessa erässä Suomi sai seitsemän riistoa syvällä. Pelinopeus kasvoi, kun pelaajilla oli lisenssi mennä ja pelata mahdollisimman nopeasti pystyyn.

Kun pelaajilla on tieto, että nyt kiekkoa pelataan selustaan mahdollisimman nopeasti ja siniviivan yli luistellaan täysillä, se nostaa kamppailupelin intensiteettiä ja auttaa päätypeleissä. Päätöserässä Leijonat sai kuusi riistoa.

Ismo Lehkosen kirjanpidon mukaan Suomi vei ottelun maalipaikat 12–6.