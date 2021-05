Tästä syystä MM-kisojen lilliputit nöyryyttävät nyt jättiläisiä – Ruotsin, Suomen ja Kanadan räpiköinti on kaikkea muuta kuin yllätys

Siinä ei ole mitään yllättävää, että huolella kasatut ja hyvin valmennetut joukkueet voittavat hätäisesti kootut tähtisikermät.

Toni Söderholm (vas.) ja Ville Peltonen ovat johtaneet Saksan jo kolmeen voittoon. Söderholmilla on menossa kolmas kausi maajoukkueen päävalmentajana.

Varhaiskeski-ikään ehtineet jääkiekkojännärit saattavat muistaa Venäjällä keväällä 2000 pelatut MM-kilpailut.

Suomessa kisat muistetaan siitä, että pelaajat karkailivat tuon tuosta Pietarin syntiseen yöhön. Päävalmentaja Hannu Aravirta menetti otteensa joukkueeseen ja on sittemmin kertonut harkinneensa jopa pestinsä jättämistä kesken kisojen. Leijonat kuitenkin palasi kotiin pronssimitalien kera.

Isäntämaa Venäjän kohdalla puhuttiin aivan eri mittaluokan katastrofista. Venäjällä oli jalkeilla yksi MM-kisojen kaikkien aikojen nimekkäimmistä miehistöistä. Ennen kisoja spekuloitiin lähinnä sillä, mikä joukkue pääsee finaaliin isäntien nuijittavaksi.

Kävi kuten Venäjälle hämmästyttävän usein ennakkosuosikin paineet niskassa käy. Isäntien kisat menivät lähes alusta asti totaalisen pieleen.

Avauspelissään Venäjä sentään nuiji Ranskan 8–1, mutta sen jälkeen tuli tappiot Yhdysvalloille ja Sveitsille. Jatkolohkossa turpiin tuli vielä rakkailta pikkuveljiltä Latvialta ja Valko-Venäjältä. Venäjä jäi kuuden joukkueen jatkolohkon jumboksi ja kisoissa historiansa huonoimmalle sijalle, 11:nneksi.

Venäjästä ja vuodesta 2000 saadaan oiva aasinsilta käynnissä oleviin MM-kisoihin ja nähtyihin tuloksiin, joita jotkut pitävät jättimäisinä yllätyksinä.

Venäjä oli tuolloin lauma tähtiyksilöitä, joista valtaosa tuli NHL:stä kotimaan kamaralle sillä ajatuksella, että käydään vähän höntsäilemässä ja pokkaamassa juhlittuina sankareina kultamitalit kaulaan. Siinä ei ollut päävalmentaja Aleksandr Jakushevilla juuri mitään tehtävissä, kun tähtipelaajat tekivät, mitä huvitti.

Pitkälti samasta asiasta on kyse myös nyt käynnissä olevien MM-kisojen tuloksissa, jotka ovat yllättäneet monet. Esimerkiksi Kanada on hävinnyt jo kolme ensimmäistä otteluaan Latvialle, USA:lle ja Saksalle. Ruotsilla oli avauspeleistään tilillään tappiot Tanskalle ja Valko-Venäjälle. Ja Suomi taipui Kazakstanille voittolaukauskisan jälkeen.

Takana on koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen ja raskas kausi, ja kansalliset sarjat venyivät ennätyspitkälle kevääseen. Moni suuri kiekkomaa sai MM-kisajoukkueensa kasaan tavallistakin myöhemmin ja kieltäytymisiä tuli paljon. Moni MM-kisamiehistö on nyt lauma yksilöitä, joita ei juuri ole päästy valmentamaan.

Tasoerot kansainvälisessä jääkiekkoilussa ovat jatkuvasti kaventuneet, ja erityisesti tällaisina vuosina valmenta(utu)misen ja joukkuepelin, hienommin sanottuna prosessin, merkitys korostuu.

Esimerkiksi Kanada ja Yhdysvallat tulevat joka kevät MM-kisoihin sellaisilla pelaajilla, joiden joukkueet ovat pudonneet NHL:n pudotuspeleistä ja joita Euroopan-reissu sattuu kiinnostamaan. Näistä kasattua laumaa johtaa lyhyessä pätkäpestissä oleva valmentaja. Päävalmentajista puhutaan usein luotseina, mutta tässä tapauksessa vertaus on harvinaisen osuva: ruoriin astuu se, joka sattuu olemaan vapaana, kun laiva pitää saatella satamaan.

Vastaavasti esimerkiksi Suomen valmennusjohdon jokainen teko ja valinta syksystä alkaen palvelee MM-kisaprojektia. Ja joka kevät MM-kisamiehistön runko leireilee monta viikkoa yhdessä ennen kisoja. Jopa SM-liigan finaaleista on vaikeaa päästä murtautumaan pitkään yhtenäiseksi hitsattuun ryhmään, koska nämä pelaajat eivät ehdi mukaan leiritykseen.

Kanadan parhaana pelaajana palkittua Nick Paulia ei paljon hymyilyttänyt Saksalle kärsityn tappion jälkeen. Paul liittyi Kanadan maajoukkueeseen Ottawa Senatorsin jäätyä NHL:n pudotuspelien ulkopuolelle.

Ei ole myöskään sattumaa, että nyt yllättävän hyvin pelaavat joukkueet koostuvat hyvin pitkälti oman maansa pääsarjan huippujoukkueiden pelaajista.

Kazakstanin joukkueessa on 17 pelaajaa KHL-joukkue Barys Nur-Sultanista, Latvialla on yhdeksän pelaajaa KHL:n Riian Dinamosta. Saksalla on viisi Adler Mannheimin ja viisi Eisbären Berlinin pelaajaa sekä joukko muita Saksan DEL-liigan huippuja. Pelaajat ovat toisilleen tuttuja, pelitavat ja muut käytänteet samoin.

Saksan kohdalla ei saa unohtaa, että päävalmentaja Toni Söderholm ja apuvalmentaja Matt McIlvane ovat päässeet johtamaan prosessia jo usean vuoden ajan. Nyt näillä on apuna jääkiekkotietokone nimeltä Ville Peltonen.

Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv puolestaan ehti jo Aftonbladetissa surkutella, että joukkueen kemia ei ole ehtinyt muodostua yhtenäiseksi. Kumma juttu. Joukkueen 27 pelaajaa edustavat 19 eri seuraa. Pelaajat taas ovat valitelleet karanteeniolosuhteita. Nämä viestit ennustavat Ruotsille huonoa.

Tuntuu tavallaan tyhmältä muistuttaa, että joukkuepelin merkitys joukkuepallopeleissä, kuten jääkiekko, korostuu nykypäivänä entisestään. Ja joukkuepeliä voi parantaa parhaiten harjoittelemalla ja pelaamalla pitkään yhdessä ja yhteisesti sovituilla tavoilla.

Jääkiekon MM-kilpailut on siinä mielessä jännä tapahtuma, että koko prosessin tulos mitataan lyhyessä ajassa, lyhimmillään seitsemässä ottelussa ja 11 vuorokaudessa. Ne, joilla prosessi on kestänyt kuukausia tai jopa vuosia, pärjäävät siinä kilpailussa usein paremmin kuin ne, joilla se on kestänyt vain viikkoja tai päiviä.

Poikkeuksellisena kautena tällaiset asiat korostuvat, ja maaperä on otollisempi pienten maiden yllätyksille kuin kenties koskaan aiemmin. Mutta yhtä varmaa kuin yllätysten jatkuminen näissä kisoissa on se, että jääkiekon perinteinen hierarkia horjuu jopa pysyvästi.

Kanadan, Ruotsin, Tshekin, Venäjän – tai edes Suomen – paikat kärkikahinoissa eivät enää olekaan itsestäänselvyyksiä.