Kanada ja Ruotsi ovat katastrofin partaalla MM-kiekossa – jääkö Leijonat ainoana eliittijoukkoon?

Vain neljä maata on selvinnyt aina jääkiekon MM-kilpailujen pudotuspeleihin. Nyt näistä ainakin kolme on vaarassa jäädä alkulohkoon.

Tämä on asetelma jääkiekkomaailmassa. Pienet, kuten Kazakstanin Ivan Stepanenko, yrittävät tuuppia järkäleitä, kuten Suomea ja Marko Anttilaa pois valtaistuimelta. Tänä keväänä asetelma suosii altavastaajia kenties enemmän kuin koskaan ennen.

Jääkiekon tämän kevään MM-kilpailut ovat tarjonneet jo neljän ensimmäisen päivän aikana lukuisia jättiyllätyksiä. Tai no, yllätyksiä: tulostaulu kertoo yleensä totuuden joukkueiden välisestä paremmuudesta.

Mutta jääkiekkoilun totuttuja valta-asetelmia kisojen alkupäivien tulokset ovat ravistelleet voimakkaasti.

Kanada on hävinnyt historiallisesti kolme ensimmäistä otteluaan, eli Latvialle, Yhdysvalloille ja Saksalle. Ruotsi on hävinnyt Tanskalle ja Valko-Venäjälle. Tshekki on saanut kolmesta ottelusta vain kaksi pistettä jatkoaikavoitolla Valko-Venäjästä, ja Suomi hävisi rankkareilla Kazakstanille.

Jääkiekon emämaa Kanada on räpiköinyt itsensä tilanteeseen, jossa sen pääsy edes alkulohkosta jatkoon vaatisi jo pienen ihmeen. MM-kisojen alkusarjat on pelattu kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa vuoden 2012 kisoista alkaen. Yhteensä tässä formaatissa on siis pelattu kuusitoista alkulohkoa, ja vain kolmesti jatkoon on selviytynyt kymmenellä pisteellä eikä koskaan yhdeksällä.

Kanada rämpii MM-kisoissa historiallisen pahasti. Arizona Coyotesin NHL-maalivahti Darcy Kuemper on taas päästänyt maalin.

Kanadan otteluissa on jaossa vielä 12 pistettä, mutta nähdyillä otteilla on vaikea kuvitella vaahteralehtipaitojen ottavan kymmentä pinnaa otteluista Norjaa, Kazakstania, Italiaa ja Suomea vastaan. Otteet kun ovat esimerkiksi C Moren studioisännän ja Leijona-ikoni Lasse Kukkosen mielestä vaikuttaneet siltä, että jotkut pelaajat olisivat mieluummin oluella kuin pelaamassa.

Ruotsin tilanne ei ole ennen tiistai-illan otteluita aivan yhtä tukala, mutta Tre Kronorin loppuohjelma on äärimmäisen vaikea. Ruotsi kohtaa vielä Sveitsin, Tshekin, Iso-Britannian, Slovakian ja Venäjän. Jos pistepotti ei liho keskimäärin kahdella per matsi, Ruotsi on ulkona jatkopeleistä ja päävalmentaja Johan Garpenlöv tuntee kalossin kosketuksen takamuksessaan.

Tshekin tilanne on käytännössä yhtä vaikea. Hyvin todennäköisesti torstai-illan Ruotsi–Tshekki-ottelussa sinetöidään jommankumman kohtalo jo alkulohkon neljännellä kierroksella.

Suomi on edellä mainittuihin verrattuna suorastaan loistavissa asemissa, ja tämän illan Norja-ottelun jälkeen Leijonien jatkopaikka saattaa olla viittä vaille kirkossa kuulutettu.

Ruotsin pelaajia päät painuksissa Tanskalle kärsityn tappion jälkeen. Tre Kronorilla on kohtalon hetket käsillä jo tiistai-illan ottelussa Sveitsiä vastaan.

Juuri Kanadan, Ruotsin, Tshekin ja Suomen tilanteen tarkastelu on MM-kisahistorian katsannossa merkittävää. Siitä alkaen, kun MM-kisoissa siirryttiin vuonna 1992 pudotuspeliformaattiin (vuosina 1997–1999 nähtiin hyvin erikoisia kilpailuformaatteja), nämä neljä maata ovat aina olleet pudotuspeleissä tai muutoin kahdeksan parhaan joukossa.

Tämän vuoden kisoissa tämä neljän kopla harvenee lähes takuuvarmasti, ja on jopa mahdollista, että Suomi jää yksin tälle kunniakkaalle listalle.

Kyllä, luitte oikein. Venäjä ei kuulu edellä mainittuun porukkaan. Se putosi kahdeksan parhaan joukosta katastrofaalisesti – tässä tapauksessa saa puhua katastrofista – kotikisoissaan vuonna 2000 sekä Tshekin-kisoissa vuonna 2004.

Kotikisoissaan Venäjällä oli jalkeilla yksi MM-kisahistorian nimekkäimmistä tähtimiehistöistä, mutta se onnistui jäämään oman kuuden joukkueen välisarjansa jumboksi hävittyään Yhdysvalloille, Sveitsille, Latvialle ja Valko-Venäjälle. Venäjän loppusijoitus oli sen MM-historian huonoin, 11:s.

Toni Söderholmin ja Ville Peltosen valmentama Saksa on jyrännyt kolmessa ensimmäisessä ottelussaan vakuuttaviin voittoihin.