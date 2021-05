Taas turpaan! Kanada rysähti historiallisella tavalla – vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan aiemmin

Kanadan tappio Saksalle synkensi joukkueen tilannetta entisestään: kolme tappiota putkeen lohkovaiheen alkuun.

Vuoden 2021 jääkiekon MM-kisat ovat alkaneet todellisilla suuryllätyksillä. Jättien kaatumiset ovat lohkovaiheen suola ja antavat pienemmille maille uskoa tulevaan. Ja harvoin on nähty aiemmin tilannetta, jossa lohkovaiheen lähestyessä puoliväliä yhden lohkon neljän kärjessä ovat mm. Slovakia, Sveitsi ja Valko-Venäjä ja toisen kolmen kärki on Saksa-Latvia-Kazakstan.

Tämä selittyy kisojen alun yllätystulosten vyöryllä. Kazakstan löi Suomen 2–1, Valko-Venäjä Ruotsin 1–0. Ruotsi hävisi myös Tanskalle 3–4. Slovakia – ei toki mikään jääkiekon lilliputti – kaatoi Venäjän 3–1.

Kukaan ei ole kuitenkaan kyykännyt kuin Kanada. Jääkiekon emämaa on hävinnyt kaikki kolme otteluaan kisojen aluksi. Ensin isäntäjoukkue Latvia otti suuryllätysvoiton 2–0. USA rökitti yläkerran naapurinsa 5–1, ja maanantaina Saksa jatkoi vaahteranlehden tervaamista 3–1-voitolla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kanada on hävinnyt kolme ensimmäistä peliään MM-kisojen lohkovaiheessa. Eikä siinä vielä kaikki. Kyse on ylipäätään todella harvinaisesta tapahtumasta Kanadan MM-historiassa.

Lohkomuotoiset MM-kisat alkoivat vuonna 1992. Tuosta eteenpäin Kanada oli ennen tätä kevättä hävinnyt kolme ottelua putkeen MM-jäällä vain kaksi kertaa: juurikin vuonna 1992 ja seuraavan kerran heti perään 2010. Tähän on aina kuitenkin liittynyt pudotuspeliottelu. Koskaan aiemmin Kanada ei ole hävinnyt kolmea lohkovaiheen peliä putkeen.

1992 Kanada hävisi alkulohkonsa kaksi viimeistä peliä – ensin Tshekkoslovakialle 2–5 ja sitten Venäjälle 4–6. Suomi oli vahvempi puolivälierässä maalein 4–3 ja eteni aina finaaliin saakka.

2010 Kanada selvisi vain niukasti pudotuspelivaiheeseen. Lohkovaiheen kahdessa viimeisessä pelissä ensin vahvempi oli Ruotsi, sitten Tshekki. Norja oli Kanadan kanssa tasapisteissä, mutta Kanada otti nelossijan pitkälti kiitos 12–1-voiton juuri Norjasta. Pudotuspeleissä noutaja tuli heti, Venäjä voitti 5–2.

Näiden ohella ankein lohkovaihe Kanadalla oli 1995, jolloin kisat pelattiin NHL:n työsulkukauden aikana ja joukkueen ykköstykki oli farmiliigan kanuuna Andrew McKim.

Tuolloin kanukit keräsivät lohkovaiheessa vain viisi pistettä yhtä monesta pelistä ja selvisivät viimeisenä joukkueena lohkostaan jatkoon. Tästäkin huolimatta Kanada taisteli välierään, jossa se taipui vasta jatkoajalla Ruotsille ja voitti lopulta pronssia.

Kisamuoto on kuitenkin armelias Kanadalle. Sillä on edessä vielä ottelut Norjaa, Kazakstania, Italiaa ja Suomea vastaan. Neljä parasta joukkuetta kahdeksan joukkueen lohkosta selviää pudotuspeleihin.

Virhemarginaali on pieni, mutta Kanadalla on yhä kaikki mahdollisuudet edetä jatkoon.