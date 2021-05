Tv-kuvista paljastui täysin pähkähullu MM-sääntö – Leijonien leiristä paljonpuhuva reaktio: ”Jotkut niistä hymyilyttävät”

MM-kisoissa on käytössä omalaatuinen koronasääntö.

Korona-aika on saanut vitsauksesta kärsivän ihmiskunnan keksimään toinen toistaan älyttömämpiä ja epäloogisempia sääntöjä ja rajoituksia.

Se, että esimerkiksi SM-liigan finaaleissa katsomojen oli oltava tyhjiä, mutta samaan aikaan katsomojen takana ja yläpuolella sijaitsevissa aitioissa ja ravintoloissa sai mellastaa vieri vieressä, on vielä pientä Latvian MM-kisoissa käytössä olevan jäähysäännön kanssa.

Jos pelaaja saa MM-kisoissa vähintään neljän eli 2+2 minuutin jäähyn, tämän on puettava jäähyn alkaessa kasvomaski ja desinfioitava kätensä ennen peliin palaamista.

Luit aivan oikein. Suomen joukkueenjohtaja Mika Kortelainen vahvistaa arkijärkeä koettelevan säännön olemassaolon Ilta-Sanomille.

– Näin on. Iso rangaistus pitää suorittaa maski kasvoilla, ja 20 sekuntia ennen jäähyn loppumista pelaajan on desinfioitava kädet, Kortelainen kertoo.

Miten säännön noudattamista valvotaan, ja mitkä ovat mahdolliset sanktiot säännön rikkomisesta?

– Suoraan sanoen en tiedä. Luin vain, että tällainenkin sääntö on. Arvelisin valvonnan olevan jäähyaition toimitsijan vastuulla, Kortelainen vastaa.

Kortelaisen mukaan sääntö on otettu Suomen joukkueessa vastaan samalla kuuliaisuudella kuin muutkin säännöt.

– Näitä protokollia ja sääntöjä on niin paljon, että niistä voisi kirjoittaa paksun kirjan. Totta kai joukkoon mahtuu sellaisiakin, joista miettii, että mikäköhän järki tässä on. Mutta ei kannata tuhlata aikaa ja energiaa niiden ihmettelyyn. Jotkut säännöt hymyilyttävät, mutta parempi on vaan todeta, että tällainenkin on, ja toimia sääntöjen mukaan, Kortelainen tuumaa.

– Sitä tässä vaan odotellaan, että joku lähtee jäähyboksista maski naamalla jäälle, Kortelainen nauraa.

Valko-Venäjän jääkiekkoliitto jakoi sunnuntaina Instagramissa lyhyen videon, jolla joukkueen kapteeni Jegor Sharangovitsh yrittää pukea maskia kasvoilleen Ruotsi-ottelun alussa saamansa 2+2 minuutin jäähyn alkajaisiksi.

Operaatio tuottaa Sharangovitshille hienoisia ongelmia. Kuvan yhteyteen on kirjoitettu nauruemojin kera teksti Sharangovitsh–Maski 0–1. Itse ottelussa Valko-Venäjä kukisti Ruotsin samoin lukemin.