Kommentti: MM-katastrofista uliseminen on hölmöä – Leijonien ja muiden suurmaiden rämpiminen on parasta sitten Tamin uroteon

Suomi kulki vuosikymmeniä sitten samaa polkua, jolle Kazakstan ja muut jääkiekon ”pikkumaat” ovat nyt astuneet.

Katastrofi. Fiasko. MM-painajainen.

Muun muassa tällaisia termejä Suomen ja Ruotsin mediasta on saanut lukea eilen ja tänään. Siksi, että jääkiekon MM-kilpailuissa Suomi hävisi Kazakstanille rangaistuslaukauskilpailun jälkeen 1–2 ja Ruotsi on aloittanut kisat sokkitappioilla Tanskaa (3–4) ja Valko-Venäjää (0–1) vastaan. Ruotsissa viritellään jo monoja potkuasentoon päävalmentaja Johan Garpenlövin takamuksen liepeillä.

Jos MM-kisat kiinnostaisivat Kanadassa, myös lajin emämaassa media revittelisi katastrofiotsikoita Kanadan hävittyä häpeällisesti ensin kisojen isäntämaalle Latvialle 0–2 ja sitten murskaavasti 1–5 Yhdysvalloille.

Lopetetaanpa höpötys ja turha vaikerointi nyt heti. Nämä tulokset ja muun muassa Kazakstanin kahden ottelun ”voittoputki” ovat parasta, mitä jääkiekolle on tapahtunut kenties koskaan – ainakin sen jälkeen, kun Juhani ”Tami” Tamminen upotti lähes yksin Neuvostoliiton 12. joulukuuta 1971 Moskovassa.

Tätähän me olemme aina halunneet, suorastaan vaatineet! Sitä, että jääkiekon taso leviäisi ja MM-kilpailujen (lähes) jokaisesta ottelusta tulisi oikeasti kiinnostavia.

Jääkiekko on pitkään joutunut, paljolti perusteetta, kuuntelemaan esimerkiksi jalkapallouskovaisten pilkkaa siitä, että sitä harrastetaan oikeasti vakavissaan viidessä tai kuudessa maassa. Tuo ei ole oikeastaan koskaan pitänyt paikkaansa. On aivan eri asia, onko jokin laji jonkin maan kiistaton ykköslaji – kuten jääkiekko vain Suomessa ja Kanadassa – kuin että suhtaudutaanko lajiin tosissaan.

Moni muistaa, miten jo 1970-luvulla Itä-Saksa oli Suomen toistuva painajainen, Puolan kanssakin oli vaikeaa, ja esimerkiksi Calgaryn olympialaisissa 1988 Suomi hävisi avausottelunsa Sveitsille.

Esimerkiksi Sveitsin pääsarja on ajanut monelta osin SM-liigan ohi, ja käkikellomaan maajoukkue pelasi MM-finaalissa 2013 ja 2018. Saksa pelasi olympiafinaalissa 2018, Slovakia voitti MM-kultaa jo 2002. Tanska ja Norjakin ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä valtavasti.

Neuvostoliiton hajottua itäblokista on tullut monta varteenotettavaa kiekkomaata. Esimerkiksi Kazakstanin maajoukkue on käytännössä KHL-joukkue Barys Nur-Sultan. Mikä ihme se on, että Suomen tai muiden Euroopan maiden pääsarjoissa pelaavista pelaajista kootut ryhmät ovat kovilla KHL-pelaajia saati -joukkueita vastaan?

Myös valmennustietous on levinnyt laajalle. Esimerkiksi Saksa on jyrännyt näissä kisoissa kahteen suvereeniin voittoon suomalais-yhdysvaltalaisin opein. Päävalmentaja Toni Söderholmin apuna häärivät Suomen 1995 kultasankari Ville Peltonen ja jo olympiahopeajoukkueen valmennustiimiin kuulunut Matt McIlvane. ”Isojen” kiekkomaiden valmentajat ovat jo vuosikymmeniä levittäneet lajitietoutta nouseviin maihin. Näin homman pitääkin toimia.

Valmentajat ja pelaajat ovat jo vuosia yrittäneet kertoa, että heittopusseja ja helppoja pelejä ei olekaan – kuten ei MM-kilpailuissa pidäkään olla – mutta viesti on uponnut huonosti.

Nyt viimeistään kannattaisi uskoa.

Jo pitkään jääkiekkoa on pelattu ”tosissaan” pitkälti yli kymmenessä maassa. Sekin on globaalisti vähän, mutta sellainen pikkuseikka kuin jää-etuliite rajaa aika ison osan maapalloa ulos lajin parista.

Suomen isännöimät vuoden 1991 MM-kisat olivat viimeiset, jotka pelattiin kahdeksalla joukkueella. Sen jälkeen pelattiin kuudesti kahdentoista joukkueen voimin, ja Sveitsin vuoden 1998 kisoista alkaen mukana on ollut 16 joukkuetta.

Pitkään näin suurta joukkuemäärää pidettiin hulluutena. Ihan liikaa turhia pelejä, valitettiin. Miksi näin monta, kysyttiin. Juuri siksi! Siksi, että useampi maa saa pelata ja mitata tasoaan parhaita vastaan, oppia, kehittyä, ja hiljalleen haastaa suuremmat ja siten levittää lajin ja parantaa MM-kisojen tasoa.

Tuloksia nähdään nyt.

Samaa polkua Leijonatkin on kulkenut. Suomen ensimmäinen voitto suurista oli Tshekkoslovakian kukistaminen maalein 3–1 Wienin kisoissa vuonna 1967. Seuraavana vuonna Grenoblen olympialaisissa kaatui Kanada ensi kerran maalein 5–1. Ruotsi kukistui MM-tasolla ensimmäisen kerran Tukholmassa 1970, ja Neuvostoliitto kaatui jo mainitussa Izvestija-turnauksen ottelussa 1971.

Silti kesti vuoteen 1988 ennen kuin Leijonat voitti ensimmäisen arvokisamitalinsa, ja vasta vuonna 1995 tuli himoittu maailmanmestaruus. Nyt Suomi on yksi maailman johtavista jääkiekkomaista. Polkua alettiin raivata jo yli 50 vuotta sitten yksi askel kerrallaan.

Vuoden 1995 MM-kullan jälkeen jotkut esittivät ihan vakavissaan, että maailmanmestaruus auttoi Suomea nousemaan lamasta. Faktoja väitteen tueksi ei ole esitetty, mutta ainakin henkinen ilmapiiri Suomessa muuttui, kun ikuinen häviäjä vihdoin voitti. Sen jälkeen on tullut 25 vuodessa 16 arvokisamitalia.

Voi vain kuvitella, millainen positiivinen, kansaa yhdistävä vaikutus menossa olevien kisojen upeilla voitoilla on esimerkiksi isäntämaa Latviassa, Aljaksandr Lukashenkan diktaattorimaisesti hallitsemassa Valko-Venäjällä (jolta kisat otettiin pois) tai Kazakstanissa. Varsinkin, jos ne etenevät mitalipeleihin, mitaleille tai jopa… no, ei nyt sentään hullutella.

Sitä paitsi, on sitä hävitty ”pikkumaille” alkusarjoissa lähivuosina ennenkin. Suomi hävisi Minskissä 2014 Latvialle, mutta ylsi finaaliin. Pariisissa 2017 tuli ruma 1–5-tappio Ranskalle, mutta Leijonat pelastautui pronssipeliin. Ruotsi pelasi vuonna 1992 alkusarjassa 0–0 Italian kanssa ja hävisi Saksalle 2–5, mutta voitti finaalissa Suomen. Kun Suomi voitti kultaa 1995, toisen alkulohkon järjestys oli Venäjä, Italia, Ranska, Kanada. Ja niin edelleen.

Toistaiseksi ”suuret” ovat yleensä jollain keinolla pelastaneet nahkansa. Mutta on väistämätöntä ja erittäin suotavaa, että viimeksi vuonna 2002 päivitetylle, kahdeksan maata käsittävälle maailmanmestarien listalle lisätään pian uusi(a) nimi(ä). Ei ehkä vielä tänä vuonna, mutta tällä vuosikymmenellä ihan varmasti.

Mikä voisikaan olla lajille hienompaa kuin arvokilpailut, joissa jokainen ottelu on oikeasti kiinnostava, eikä mikään tulos ole enää yllätys, saati fiasko tai katastrofi?