Leijonilla juhlapäivä MM-kisoissa – joukkue pääsee ulos hotellista ja ravintolaan syömään: ”Tarvitseeko sitä muuta ollakaan!”

Leijonissa ei ole näkyvissä merkkejä hotellikuolemasta, vakuuttaa joukkueenjohtaja Mika Kortelainen.

Joskus pelkkä sisätiloista raittiiseen ulkoilmaan pääseminen voi olla luksusta. Esimerkiksi silloin, kun on viettänyt ensin muutaman vuorokauden yksin omassa hotellihuoneessaan karanteenissa ja sen jälkeen päässyt liikkumaan hotellilta vain otteluareenalle ja harjoitushalliin.

Leijonat pääsi maanantaina Latvian MM-kisojen välipäivänään jaloittelemaan ja lepuuttamaan ajatuksiaan läheisen Jurmalan kaupungin kauniissa merenrantamaisemissa.

– Tämähän on meille oikein suuri päivä! Jurmalassa on kupla-alue, jossa on mahdollisuus pieneen ulkoiluun, sekä ravintola. Joukkue pääsee siellä vähän irtaantumaan jääkiekosta, kertoi Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen iltapäivällä Ilta-Sanomille.

Mitä tarkalleen on iltapäivän ohjelmassa?

– Ohjelmassa on se, että päästään, jumankauta, ulos. Tarviiko sitä muuta olla, Kortelainen naurahtaa.

Jurmalan-reissu tapahtuu tietysti kisajärjestäjien avustuksella ja tarkassa valvonnassa, kuten kaikki muukin tämän kevään kilpailuissa.

– Kiva juttu, että kisajärjestäjät ovat hoitaneet tällaisen mahdollisuuden. Mitään täällä ei tietenkään voi omin päin järjestää. Tämä on ainoa vähän erilainen juttu, ja jokaisella joukkueella on tämä mahdollisuus kaksi kertaa kisojen aikana. Muuten pysytään tiukasti hotellin, areenan ja harjoitushallin muodostamassa kuplassa, Kortelainen kertoo.

Joukkueenjohtaja Mika Kortelainen kuvattuna Latvian MM-kisoissa.

Kortelaisen mukaan joukkueessa ei ole havaittavissa merkkejä väsymyksestä tai turhautumisesta tiukasti valvottuun hotellielämään.

Suomen kanssa samassa hotellissa on yksitoista muuta joukkuetta, joista jokaiselle on varattu oma kerros. Oman kerroksen konferenssihuoneessa ruokaillaan ja pidetään joukkueen palaverit, muuten pelaajien aika menee pääasiassa omissa huoneissa.

– Vaikka tässä on pyöritty jo pitkin EHT-turnauksia ja on ollut huonekaranteenia ja muuta, en koe, että kertaakaan joukkueessa olisi ollut mitään hotellikuoleman merkkejä. Tämä on niin hektistä, kun vähintään joka toinen päivä pelataan.

– Tottakai happi on tärkeää ja olisi kiva päästä jaloittelemaan kaupungille ja katsomaan kisafiilistä. Mutta keskittyminen on kisoissa yleensäkin jääkiekossa, eikä siinä, mihin tänään mentäisiin, Kortelainen huomauttaa.

Suomen ottelut jatkuvat tiistai-iltana Norjan kohtaamisella.