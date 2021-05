MM-tuomio: 22-vuotias tuntematon ihmemies pysäytti nolosti nukahtaneen Leijonat – Jukka Jalosen outo ratkaisu karmaisevassa tappiossa hämmentää

IS:n MM-tuomiossa ihmetellään Leijonien rangaistuslaukausten laukojia ja jaetaan kunniaa Kazakstanin maalivahdille.

Ilta-Sanomien MM-raati perkaa Leijonien Kazakstan-ottelun kiinnostavimmat puheenaiheet. Kazakstan voitti ottelun voittolaukauskilpailun jälkeen 2–1.

MM-shokkia ovat ruotimassa Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Harri Moisio.

Sami Hoffrén

Tähti: Yksi oli ylitse muiden. Maalivahti Nikita Bojarkin pelasi elämänsä ottelun. Sarjarka Karagandan 22-vuotias molari masensi Leijonat hikisessä rumputulessa kerta toisensa jälkeen. Bojarkin torjui tällä kaudella Kazakstanin liigassa vain pudotuspeleissä. 14 ottelun torjuntaprosentti 94,9.

Puheenaihe: Leijonien maalinteon tehokkuus. Sama puheenaihe toistuu tasaisin väliajoin. Tänä keväänä ongelma ei lävähdä silmille takavasemmalta. Jukka Jalonen ilmoitti jo ennen turnausta suoraan, että joukkueessa ei ole maalintekovoimaa paljon. Peli on vahvistanut tämän.

Päivän moka: Kaikki kunnia Kazakstanin sitkeälle ja uhrautuvalle puolustustaistelulle, mutta oman maalin varjelussa joukkue käytti myös välillä kyseenalaisia keinoja. Suomi pelasi kerran ylivoimaa. Pyyhkeitä on annettava tuomariston suuntaan. Sormien läpi meni useita selkeitä jäähyjä.

Päivän tyyli: Kazakstanin veljien toiminta voittolaukauskisassa oli ihailtavaa. Keppi ei tärissyt pätkääkään. Kovan ja onnistuneen 65 minuuttia kestäneen puolustustaistelun tuoma boosti kantoi. Curtis Valk, Nikita Mihailis ja Roman Startshenko iskivät jääkylmällä tavalla kiekon nuottaan ja käynnistivät Kazakstanin voittobileet.

Päivän yllätys: Voittolaukauskisassa Jalonen valitsi laukojiksi koko penkitetyn ykkösketjunsa. Teemu Turunen, Jere Karjalainen ja Arttu Ruotsalainen ovat hakeneet yhteispeliään kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Kolmikon itseluottamus näyttää olevan nyt nollissa, mikä heijastui ratkaisuyrityksissä.

Teemu Suvinen

Tähti: Kukapa olisi uskonut, että Kazakstan keikkuu lohkon kärkikamppailuissa parin pelatun ottelun jälkeen? Päivän tähti on koko Kazakstanin joukkue, joka pelasi tappavan tehokkaasti ja sitoutuneesti omalla tyylillään. Peli ei ollut kaunista, mutta ei sen tarvitsekaan, jos tulosta tulee. Tylyä suorittamista.

Puheenaihe: Jukka Jalosen valinnat voittolaukauskilpailuun hämmensivät. Maalintekoa pääsivät yrittämään Teemu Turunen, Arttu Ruotsalainen ja Jere Karjalainen, eli Suomen joukkueen kylmimmät pelaajat. Onnistuminen olisi toki voinut kasvattaa itseluottamusta, mutta mielestäni Leijonat leikki tässä yhdellä lisäpisteellä. Ja riskinotto kostautui.

Päivän moka: Tuomarilinja. Tässä turnauksessa saa repiä ja roikkua. Mieleen jäi monta tilannetta, joissa Leijonien pelaajat vedettiin tylysti jäähän. Ei jäähyä. Vastapainoksi Kazakstanillekin olisi voinut kuulua yksi rangaistuslaukaus. Nyt pojat saavat pelata, mutta rajansa kaikella. Liiallinen roikkuminen syö pelistä vauhtia.

Päivän tyyli: Tylyä suorittamista Kazakstanin pelaajilta rangaistuslaukauksissa. Varsinkin suora vetolaukaus puikoista sisään oli kliininen suoritus. Kazakstanin pelaajat tekivät samat ratkaisut jo Latviaa vastaan, joten Leijonille taisi sattua nolo nukahdus. Tai sitten kukaan ei uskonut, että näin tylyjä ratkaisuja nähdään uudestaan.

Päivän yllätys: Yllätyin, kun Jere Innala (174 cm) päätti haastaa Kazakstanin Viktor Svedbergin (206 cm) pystypainiin. Herroilla on pituuseroa 32 senttiä ja painoeroakin kiitettävästi. Näytti siltä, että Innala tajusi vasta poikkarinsa jälkeen, mihin leikkiin tuli lähdettyä. Onneksi nujakka loppui lyhyeen.

Harri Moisio

Tähti: Nikita Bojarkin, 22, torjui puolensataa kertaa ja pitkälti hänen ansiostaan pelin jälkeen kuultiin MM-kisoissa jotain todella harvinaista: Kazakstanin kansallishymni. Sävelmä oli itselleni yhtä vieras kuin Bojarkinin edustama seura Kazakstanin liigassa. Nyt tiedän, että Sarjarka Karangalla on loistava maalivahti.

Puheenaihe: Jos on paikkoja, mutta tulosta ei tule, mieleen tulee väistämättä valmentaja Risto Dufvan kuuluisa lause: ”Silloin kun ei ole helppoa, on vaikeaa”. Ennen peliä Kazakstanin Darren Dietz totesi C Moren haastattelussa, että joukkue ei keskity tulokseen, vaan prosessiin. Sunnuntaina heitä näytti kiinnostavan myös tulos.

Päivän moka: Kiril Banjukovin 1–1-tasoitus oli hieno, mutta aika vapaaksi Suomen puolustus hänet tilanteessa jätti. Mokana on pidettävä myös penkkiurheilupiireissä vallalla ollutta Kazakstanin joukkueen yleistä aliarviointia. Se, että Suomea ei Kazakstan ole onnistunut MM-kisoissa ennen voittamaan, ei ole tae yhtään mistään.

Päivän tyyli: Maalin takana kokovalkoisessa asussa väijyvä TV-kuvaaja on erikoinen ilmestys. Valittuun tyyliin on varmasti pätevä selitys, mutta mieleen silti tulee muumio, jolle on laitettu kypärä päähän. Tai joku itselleni tuntematon Marvelin supersankari. Hyvää kuvaa tämä spandex-ilmiö katsomoihin kuitenkin välitti.

Päivän yllätys: Voittolaukauskisan päättyminen taisi tulla yllätyksenä vähän kaikille. Pientä epäselvyyttä vaikutti olleen laukojien määrässä. Pelin päättymisen ja ratkeamisen lopulta huomasi Kazakstanin vaihtoaitiosta, jonne kuva siirtyi. Siellä juhlat olivat kuin voitetun loppuottelun jälkeen.